Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 16 mars

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

Mauro Icardi reste un nom chaud pour le marché de la Juventus. Le point est fait par Tuttosport aujourd’hui en kiosque. 70 millions d’euros, c’est un chiffre que le Paris Saint-Germain ne dépensera pas pour le racheter l’été à l’Inter, c’est pourquoi le club d’Agnelli pense au coup d’État. Pour sa part, il reste à comprendre quelle sera la volonté d’Inter, qui espère cependant une offre de l’étranger, plutôt que de donner Maurito à la Juventus.

Aujourd’hui en kiosque, Tuttosport fait le point sur l’avenir de Gianluigi Buffon. Le contrat en vigueur avec la Juventus expire cet été mais la décision, comme déjà suggérée et expliquée par Maurizio Sarri, dépendra du même défenseur extrême. Les sentiments vont tous dans le sens d’une extension, avec une autre saison en tant que footballeur professionnel pour l’un des grands champions de l’histoire du football international.

L’édition d’aujourd’hui en kiosque de Tuttosport fait le point sur l’objectif de Paul Pogba pour la Juventus. Le poulpe, fraîchement sorti du vingt-septième anniversaire, reste le rêve du marché de la Vieille Dame. Le club l’a choisi mais Manchester United doit également convaincre. L’offre ne dépassera pas 100 millions, mais elle servira également à battre la concurrence de Barcelone, du Real Madrid et du Paris Saint-Germain.

Jeremie Boga met tout le monde à Naples à la maison. Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis, Giuntoli et Gattuso sont en parfaite harmonie avec l’attaquant qui a explosé avec le maillot de Chelsea. On parle d’une opération d’environ 20 millions d’euros, mais dans tout cela la principale pierre d’achoppement reste Chelsea, qui a le droit de racheter le joueur pour quinze millions d’euros.

Juan Musso est l’un des protagonistes de la saison Udinese et certains clubs ont mis sur sa piste en vue de l’été prochain. Selon ce que rapporte TuttoUdinese.it, l’Inter nous fait penser au poste Handanovic, ainsi qu’à l’AC Milan au cas où Gigio Donnarumma devrait partir, mais pour le moment, il semble que Chelsea soit en avance, étant donné que les Bleus sont également à la recherche d’un défenseur extrême.

Le directeur des miracles de la Lazio, Igli Tare, étudie comment renforcer la formation de Simone Inzaghi dans les semaines à venir et en vue de la prochaine saison. Pour l’attaque, explique La Gazzetta dello Sport, le nom est celui d’Olivier Giroud. Le Français expire cet été avec Chelsea, déjà en janvier il était très proche de Rome. Pour les milieux de terrain et les joueurs offensifs, les noms sont Giacomo Bonaventura de Milan, qui expirera cet été, et le talent hongrois de Red Bull Salzburg, Dominik Szoboszlai. En défense, cependant, Marash Kumbulla de Hellas Verona est le favori de Tare en plus de Dejan Lovren de Liverpool.

La Roma a un objectif pour le marché d’été, pour le rôle d’arrière droit: c’est le joueur de 28 ans Davide Faraoni, défenseur de Hellas Verona, parmi les meilleurs en performance cette saison. La Gazzetta dello Sport explique que pour le garçon, un contrat expirant à l’été 2022, entre 7 et 8 millions d’euros pourrait être nécessaire.

Même Neymar dans les sites touristiques de Barcelone. Selon ESPN, le Paris Saint-Germain est prêt à vendre le Brésilien pour 150 millions d’euros. Le club parisien a tenté de convaincre le Brésilien avec une super offre jusqu’au 30 juin 2023, afin de l’avoir comme homme de l’image au regard du Qatar 2022. Pas de réponse du joueur, compris par le club comme un refus. Une clause FIFA permettrait également au joueur de quitter le club pour une compensation que l’Organisation mondiale du football peut établir à travers une série de paramètres.

Une fois la pause forcée pour l’urgence du Coronavirus terminée et la normalité revenue, les clubs professionnels retourneront travailler sur le marché. À cet égard, selon ce que rapporte The Athletic, Arsenal aurait l’intention de nouer des contacts avec le Real Madrid pour transformer la transition vers les Gunners de Dani Ceballos de temporaire à définitive. Pour le moment, cependant, il n’y a aucune clause dans le contrat pour le rachat du milieu de terrain par le club de Londres. Une rançon qui pourrait tourner autour de 40 millions d’euros.

Selon RMC Sport, Thomas Meunier sera un joueur du Borussia Dortmund. C’est ce qu’a déclaré l’ancien footballeur Jeremy Rothen, aujourd’hui commentateur du diffuseur monégasque. L’étranger belge expire un contrat avec le Paris Saint-Germain et remplacerait Achraf Hakimi, destiné à retourner au Real Madrid pour la fin du prêt, et Lukasz Piszczek, qui expire également dans le contrat.

Le Real Madrid avait déjà tenté l’été dernier d’embaucher un milieu de terrain, mais les plans de Florentino Perez s’étaient échoués en raison des désinvestissements ratés de Gareth Bale et James Rodriguez. Ainsi, les Espagnols ont dû reporter l’assaut sur les deux grands buts, Paul Pogba et Donny van de Beek. L’Ajax, 22 ans, semble déjà avoir été bloqué, même si, selon Marca, il y a quelqu’un qui veut mettre un rayon dans les roues. C’est Manchester United, qui vise également à faire exploser Van de Beek pour contrebalancer l’éventuel départ des Français. Pogba semble cependant plus proche de la Juve que de la capitale espagnole.