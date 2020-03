Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 17 mars

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

L’INTER VEUT MUSSO, MAIS UDINESE DEMANDE 30 MILLIONS: HANDANOVIC VISE AU RENOUVELLEMENT. NAPLES POINT TSIMIKAS OF OLYMPIAKOS, MAIS PENSEZ À JOVIC POUR L’ATTAQUE. ROME AIME GRAVENBERCH, FIORENTINE ET SAMPDORIA EN SANTAMARIE. MILAN POURRAIT CONFIRMER PIOLI PENDANT QUE MALDINI S’ÉLOIGNERA

Juan Musso est le grand but du but de l’Inter. L’Argentin coûte cependant 30 millions d’euros et il faudra comprendre quel sera l’avenir d’Ionut Radu, qui reviendra probablement de Parme pour jouer ses cartes. Pendant ce temps, Conte a demandé et obtenu le renouvellement jusqu’en 2022 de Samir Handanovic qui devrait donc être le propriétaire.

Napoli vise Kostas Tsimikas, arrière gauche appartenant à Olympiakos. Les bleus voudraient l’acheter pour 15 millions d’euros, tandis que les rouges et blancs en demandent 20. Pour l’attaque, il y a l’idée Luka Jovic qui, si Zinedine Zidane reste, s’éloignera du Real Madrid. Comprendre la formule, étant donné que 70 millions d’euros ont été payés.

La Roma parie sur le milieu de terrain de l’Ajax Ryan Gravenberch. Le milieu de terrain aura 18 ans dans quelques mois et est déjà évalué à environ 10 millions d’euros par le club d’Amsterdam.

Baptiste Santamaria, milieu de terrain appartenant à Angers, est suivi par la moitié de l’Europe. White Kanté a de nombreuses demandes, la Fiorentina et Napoli visant le joueur.

Les prix de Ralf Rangnick, directeur sportif de l’univers Red Bull, pour le banc de Milan sont en baisse. Une confirmation pour Stefano Pioli est possible, bien que cela dépendra de la finale de la saison. Très probablement, cependant, la séparation avec Paolo Maldini après la guerre froide avec Ivan Gazidis et les adieux de Zvonimir Boban.

NEYMAR POURRAIT RÉSOUDRE AVEC LE PSG. À BARCELONE INTÉRESSÉ PAR LUIZ FELIPE, VITORIA GUIMARAES SUR HANCKO, LIVERPOOL A DÉJÀ LA LISTE DES ÉPURATES. UNITED EXERCISE L’OPTION D’EXTENSION DE MATIC. CHELSEA ON ALEX TELLES

L’avenir de est de plus en plus incertain Neymar. La star du Paris Saint-Germain pourrait changer d’air sur le marché d’été. Barcelone aurait un plan pour se rendre au Brésilien en exhortant le joueur à résilier son contrat avec le rossoblù français.

Le Barcelone s’est concentré sur Luiz Felipe, défenseur central de la Lazio. L’agent du biancoceleste a déclaré que l’intérêt du Blaugrana est un honneur.

David Hancko, un défenseur tchèque appartenant à la Fiorentina et actuellement prêté au Sparta Prague, pourrait bien être de passage avec la chemise violette. Car le joueur a de nombreuses propositions pour l’année prochaine, mais la plus tentante actuellement est celle de Vitoria Guimaraes, club portugais sixième du classement de Primeira Liga.

Jurgen Klopp est prêt à changer complètement de visage à Liverpool. Une révolution qui partira de la vente des joueurs trop jugés pour le projet de l’entraîneur allemand. Selon Sky Sports UK, il y a six licenciements: Dejan Lovren, Divock Origi, Xherdan Shaqiri, Naby Keita, Loris Karius et Nathaniel Clyne.

Manchester United a exercé l’option de renouveler Nemanja Matic pour une saison supplémentaire. Le milieu de terrain serbe de 31 ans avait un contrat dû fin juin. Les Red Devils sécurisent donc leurs performances jusqu’en 2021.

Chelsea aurait entamé des contacts avec Porto pour ramener Alex Telles à Londres. Pour l’ancien joueur de l’Inter, considéré comme l’héritier idéal du starter Marcos Alonso et également recherché par la Juventus, le club entraîné par Frank Lampard serait prêt à mettre dans l’assiette environ 40 millions d’euros, soit le montant de la clause. Pour cette raison, les Dragoes souhaitent accélérer les opérations de renouvellement.