Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 19 mars

DONNARUMMA RECHERCHÉ PAR LE GRAND ANGLAIS. LUKAKU: “J’AI VOULU JUVE, MAIS MON ESPRIT A ÉTÉ ADRESSÉ POUR INTER”. JUVE-ROME, OPÉRATIONS EN VUE POUR FAIRE AUGMENTER. NAPLES, BEAUCOUP DE NOMS POUR L’ATTAQUE MA DE LAURENTIIS N’A QU’UN SEUL RÊVE: ICARDI. INTER, AUBAMEYANG SI LAUTARO QUITTE. LAZIO, ACERBI ET MILINKOVIC-SAVIC FINE PIECES: LOTITO DOIT RÉSISTER À L’ASSAUT. L’AVENIR DE PJANIC EST DANS LE BUDGET: IL Y A CHELSEA, QUI POINT AUSSI KUMBULLA ET LAUTARO. MILAN SUR FEKIR, BONAVENTURA, OEIL SUR LES ROMAINS. ROSES JAUNES COURANT POUR LES PHARAONS

L’avenir de Gianluigi Donnarumma tout est à écrire, mais l’adieu à Milan semble se rapprocher. Parmi les différentes destinations à l’étranger, Manchester et Liverpool sont actuellement plus que Londres (où se trouve Chelsea). United et City devraient d’abord lui faire de la place et la tentation est là: vendre De Gea ou Ederson pour acheter un gardien de but tout aussi fiable et encore plus jeune.

Cela aurait pu être Turin, et non Milan, la maison de Romelu Lukaku pour sa première saison de Serie A: “La Juve était très proche, c’est vrai. Mais vous savez que mon esprit était toujours tourné vers l’Inter et son entraîneur – a déclaré Lukaku lors d’un chat sur la chaîne YouTube d’Ian Wright, ancien attaquant d’Arsenal – L’Inter a toujours été l’équipe de référence pour moi en Italie, enfant, j’ai regardé les exploits d’Adriano, Ronaldo, Christian Vieri avec qui j’ai une excellente relation. Le club et l’entraîneur me voulaient fortement, Antonio Conte me voulait aussi à Chelsea “.

Possible alliance de marché entre la Juventus et Rome pour réaliser quelques plus-values ​​en été. Les clubs jaune et rouge et noir et blanc pourraient en effet échanger Rolando Mandragora et Bryan Cristante, évaluant les balises plus de 30 millions d’euros. Une manière aussi de contourner l’arrêt des championnats qui risque de laisser des conséquences très importantes sur les budgets des différents clubs.

Loren Moron, Attaquant du Betis de 26 ans avec une clause de résiliation de 60 millions et une dot de 11 buts saisonniers, est une option pour Napoli en vue du marché d’été à venir. Le club Azzurri a un canal ouvert avec le club andalou après l’accord de Fabian et les négociations pourraient commencer en juillet pour amener le joueur au tribunal de Rino Gattuso.

Pas seulement à l’étranger. Les intérêts du marché de Naples sont également dirigés vers la Serie A. Cristiano Giuntoli évalue certaines opérations qui pourraient être utiles pour le nouveau projet. Il a déjà eu des contacts avec Sassuolo concernant la carte Jeremie Boga. Le joueur aime ça. Non seulement à Giuntoli et Gattuso, mais aussi à Aurelio De Laurentiis qui a donné le feu vert pour entamer la négociation.

Un derby de la capitale entre le Latium et Rome pourrait être organisé pour Giacomo Bonaventura. Le milieu de terrain de Milan est sur le point d’expirer et ne renouvellera guère avec le club de l’AC Milan. Pour cette raison, en plus du biancocelesti, l’hypothèse liée à l’autre club de Rome a émergé, avec Mino Raiola, agent de l’ancien Atalanta, qui a offert Bonaventura au ds jaune et rouge Gianluca Petrachi. Avec Fiorentina en arrière-plan après avoir déjà effectué une enquête sur le joueur.

La Lazio attend de revenir sur le terrain pour reprendre la course au Scudetto mais sur le front de marché, Lotito devra résister aux assauts des différentes entreprises qui tenteront en été d’enlever à la capitale certains des architectes de cette splendide saison. L’Inter et Chelsea ont bel et bien mis le cap sur Francesco Acerbi, leader de la défense moins battue de la Serie A, mais il y a quelques jours, le défenseur a dit qu’il voulait mettre fin à sa carrière en biancoceleste et pour cela il ne sera pas facile pour les Bleus et les nerazzurri, de le convaincre de changer d’avis.

Sergej Milinkovic-Savic sera à nouveau l’une des pièces prisées du prochain marché d’été. Après les agressions reçues et renvoyées à l’expéditeur ces dernières années, Claudio Lotito devra essayer de résister même en juillet mais ce ne sera pas facile. Le Paris Saint Germain, Manchester United et le Real Madrid sont prêts à devenir sérieux, mais au moins 120 millions seront nécessaires pour l’arracher au Biancocelesti, à condition que la Lazio ne remporte pas le Scudetto, car dans ce cas, le prix augmenterait encore.

Renouveler ou ne pas renouveler? Aux jours d’incertitude pour le Coronavirus, même certains rendez-vous en traîneau: des reports forcés ou pratiques? À la Juventus, par exemple, la position de Federico Bernardeschi est différente de celle d’Higuain, étant donné que l’Italien a déjà prononcé plus d’un discours en hiver. Il est lié jusqu’en 2022 et il n’y a aucune nouvelle d’extension. Et si ça finit sur le marché? L’AC Milan y a pensé ces derniers mois. Il n’y a rien de plus facile que la possibilité de se reproduire. À moins que Faith ne soit de retour à la mode avec Sarri.

Si les adieux de Lautaro Martinez se concrétisent vraiment, l’Inter devra trouver un autre attaquant pour rejoindre le seul intouchable: Romelu Lukaku. Pour cette raison, le nom chaleureux est celui de Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal, également but de Barcelone.

Alors que Milik se rapproche des adieux de Naples, le club bleu réfléchit déjà à son remplacement et il pourrait y avoir une double opération avec l’agent Fali Ramadani. Le prénom est celui de Luka Jovic, le second est à la place Sardar Azmoun. Les deux ne sont pas en possession d’un passeport communautaire: Naples n’a qu’une seule place libre avec le départ de Leandrinho, pour le moment, avec la nécessité de réfléchir au choix. Bien sûr, les évaluations sont également différentes: le Real a payé à Jovic quelque chose comme 60 millions d’Eintracht Frankfurt au plus tard lors de la dernière fenêtre de marché d’été, Azmoun a une évaluation proche de 15-18 millions. L’arrivée de l’un exclurait cependant celle de l’autre.

Aurelio De Laurentiis n’a pas abandonné l’idée de pouvoir acheter Mauro Icardi. Le rachat par le PSG n’est en aucun cas une fatalité, donc le président des Napolitains n’a jamais cessé d’y penser et les contacts avec l’entourage argentin n’ont jamais disparu.

Grâce à une performance en baisse, celle en cours quand elle ne finira jamais, pourrait être la dernière saison de Miralem Pjanic à la Juventus. Le Bosniaque a perdu des positions dans les hiérarchies de milieu de terrain de Maurizio Sarri au profit de Bentancur ces dernières semaines et cela semble rouvrir les discours liés au marché de l’ancienne Rome. Contrairement aux années précédentes, en fait, la direction de la Juventus semble moins disposée à dire non aux propositions d’autres grands clubs, avec le PSG, Manchester City et Barcelone en première ligne parmi les parties intéressées.

Davide Faraoni il vit une excellente saison avec le maillot Hellas Verona et ses performances l’ont fait se retrouver dans le collimateur des Roms qui recherchent des jeunes pas trop chers en vue de la saison prochaine. Il est possible que dans quelques semaines, il y ait une première approche entre les parties mais la chose sûre est que les Giallorossi l’ont inclus dans la liste de courses en vue de la prochaine saison.

Chelsea, pour revenir grand, est prête à faire du shopping en Italie. Un shopping décidément cher car les Bleus sont prêts à dépenser 300 millions d’euros pour donner à Lampard trois clichés de rêve. En fait, il y a dans le viseur Gianluigi Donnarumma, Miralam Pjanic et Lautaro Martinez.

Sirènes anglaises pour Marash Kumbulla, Le défenseur de la révélation de Hellas Verona qui aime tous les grands noms de la Serie A. Chelsea aurait également ciblé le jeune talent albanais, les Bleus étant prêts à investir 25 millions d’euros. Manchester United fait également partie des équipes de Premier League impliquées.

Milan aurait manifesté son intérêt pour le meneur de jeu du Betis Nabil Fekir. Le club andalou ne semble pas prêt à écouter les offres de moins de 40 millions d’euros. Beaucoup dépendra également de l’avenir des verts et blancs qui, en cas de non-qualification aux coupes européennes, devront peut-être gagner de l’argent: l’été dernier, le club, revenu d’une dixième place, a dû abandonner Junior Firpo, Pau Lopez et Giovani Lo Celso. Fekir, qui est arrivé l’été dernier pour 20 millions, a une clause de résiliation de 100 millions. En cas de transfert, 20% de la plus-value ira à Lyon.

LUTTE ENTRE LES DEUX MANCHESTERS POUR SAUL. SANNINO RESCINDE AVEC LES HONVED. ARSENAL REVUE: AUBAMEYANG VIA EN ÉTÉ. MAIS DAVID LUIZ RENOUVELLE. RAIOLA: “HAALAND UNE AUTRE ANNÉE À BORUSSIA DORTMUND”. CHELSEA PENSE A COUTINHO

Les négociations pour le renouvellement du contrat de Saul Niguez avec l’Atletico Madrid semblent au point mort, donc deux clubs Premier tentent de rejoindre le milieu de terrain espagnol: c’est Manchester United et Manchester City, qui voudraient mettre le joueur de 25 ans dans le prochain contrat fenêtre de marché.

Arsenal semble désormais résigné: en été, sauf deuxième-seconde seconde réflexion, Pierre-Emerick Aubameyang quittera les Gunners. L’attaquant gabonais partira pour un chiffre proche de 55 millions d’euros. Barcelone est également sur sa piste.

Mino Raiola s’est entretenu avec Marca, faisant le point sur Erling Haaland: “C’est un bijou très important. Cela fait plaisir de le voir jouer et de voir comment il s’améliore à chaque match. Personne ne pensait qu’il pourrait être adapté de cette manière dans une équipe comme le Borussia Dortmund. Aucune Il s’y attendait. Il n’est pas facile de passer de l’Autriche à l’Allemagne et de montrer ce niveau. Il a encore beaucoup de progrès à faire. Il aura assez de temps à Dortmund. Il brûle les étapes plus vite que je ne l’aurais imaginé. Je ne pensais pas que c’était le bon moment de quitter Salzbourg, et pourtant … Cependant, je ne pense pas qu’il quittera Dortmund cet été. “

David Luiz et Arsenal, avancer ensemble. Les Gunners souhaitent renouveler le contrat du défenseur brésilien, qui expire en juin 2021.

L’avenir de Philippe Coutinho peut être de retour en Premier League. Chelsea aurait entamé des contacts avec Barcelone pour le Brésilien, actuellement prêté au Bayern Munich. Les Bavarois ont déjà décidé de ne pas racheter l’ancien Liverpool, Barcelone étant prêt à le vendre cet été, peut-être carrément.

Giuseppe Sannino n’est plus l’entraîneur de Honved. Le club hongrois l’a annoncé avec une déclaration officielle. L’entraîneur sportif Valerio Zuddas restera jusqu’au 30 avril tandis que le reste du personnel retournera en Italie. Ces dernières semaines, Sannino avait déjà été mis en quarantaine après son retour en Hongrie après un voyage de deux jours en Italie.