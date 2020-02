Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 1er février

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

© photo par Luca Tumminello

JUVENTUS, LE PLAN D’ARRIVÉE À POGBA: À PARTIR DES CESSIONS. TURIN, ZAZA BLINDÉ: MAINTENANT LA RELANCE. INTER DANS L’ASSAUT D’ÉTÉ À KUMBULLA: DIMARCO LE DÉPÔT. INTER-JUVENTUS, DUEL POSSIBLE POUR KURZAWA EN ÉTÉ. SAMPDORIA, LE PRÊT DE RIGONI RÉSOLU: RETOUR À ZENIT. SASSUOLO, MÊME LE PREMIER GRAND SUR BOGA. INTER, CONTACTS COMMENCÉ POUR CASTROVILLI ET ÉGLISE.

Avec les cessions de Mandzukic et Emre Can, la Juventus a économisé onze millions d’euros jusqu’en juin, le double de la saison prochaine. Beaucoup d’argent qui contribuera également au prochain marché d’été: l’objectif principal de la Juventus s’appelle Paul Pogba, un retour à celui de l’Octopus auquel les bianconeri réfléchissent depuis un certain temps.

Les millions économisés par les engagements d’Emre Can et de Mandzukic apporteront une première contribution au retour du Français à Continassa. Le reste de la liquidité nécessaire proviendra de l’augmentation récente du capital et d’autres transactions sortantes. Le coût de la carte ne devrait pas dépasser 100 millions par saison, tandis que l’engagement nécessitera environ 30 millions par saison. Une opération coûteuse, c’est pourquoi la Juventus a déjà commencé à économiser. Tuttosport le rapporte.

Un choix clair et précis. Torino a décidé de continuer à parier sur Simone Zaza et malgré la demande de l’Inter, le directeur sportif Bava grenade a décidé de l’armer. Maintenant, Mazzarri devra essayer d’en tirer le meilleur parti, d’améliorer le classement également à travers ses objectifs. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

Comme on peut le lire sur les pages du Corriere dello Sport, l’Inter a “esquissé” l’accord Kumbulla avec Vérone. Le prêt de Dimarco peut être considéré comme une sorte de mise de fonds pour le jeune défenseur albanais, l’une des révélations de ce championnat.

Dans les derniers jours du marché, il était très proche de la Juventus, puis l’échange avec De Sciglio n’a pas eu lieu. Pour cette raison, Layvin Kurzawa pourrait être à la mode pour de nombreuses équipes cet été, étant donné qu’il quittera le PSG pour un transfert gratuit. Le joueur, lit sur les colonnes du Corriere dello Sport, est également suivi avec intérêt par l’Inter, qui devra se battre, comme d’habitude, avec la Juventus.

Emiliano Rigoni revient au Zenit Saint-Pétersbourg. Avec un communiqué de presse publié sur son site officiel, la Sampdoria a en effet annoncé qu’elle avait mutuellement résolu l’accord pour le prêt de l’attaquant argentin avec le club russe.

Jeremie Boga était parmi les grands protagonistes du match remporté par Sassuolo 4-2 contre la Roma au stade Mapei. Déployé par Roberto De Zerbi en 4-2-3-1, l’attaquant français a fait du poker pour le neroverdi, signant ainsi son sixième but de la saison. Une performance qui a inévitablement attiré les regards de plusieurs clubs. Napoli est depuis longtemps sur le joueur, qui l’a également suivi lors du marché d’hiver. Mais pas seulement ça. Selon ce qui a été recueilli par la rédaction de TMW, l’intérêt des grands Anglais est également fort chez le jeune de 23 ans.

Après avoir mis fin au marché d’hiver avec trois succès entrants, l’Inter commence déjà à se concentrer sur la session d’été. Comme indiqué par Fcinternews.it, Giuseppe Marotta regarde surtout dans la maison de la Fiorentina. La cible est Gaetano Castrovilli et Federico Chiesa. Quant au milieu de terrain, l’Inter est entré en relation avec son agent Michelangelo Minieri, même si Viola l’évalue jusqu’à 50 millions. Le même chiffre demandé par Brescia pour Sandro Tonali, qui a également été suivi comme «Castro» par la Juventus.

Quant à Federico Chiesa, la Juventus semble avoir lâché prise après l’achat de Dejan Kulusevski à Parme. C’est pour cette raison que Marotta est entrée, établissant des contacts avec le père-agent Enrico Chiesa. Dans les semaines à venir, les parties se mettront à jour à nouveau, également parce qu’après les nombreux succès de janvier, il est possible que la Fiorentina doive effectuer un excellent transfert.

OFFICIEL: PACHUCA, ITURBE ARRIVE APRÈS L’ENTENTE AVEC LE GÊNE. OFFICIEL: MIDDLESBROUGH, PRIS ANCIEN LAZIO MORRISON. NEUVIÈME CLUB EN SIX ANS. CHELSEA, WILLIAN VA EN ÉTÉ: BARCELONE SERA VIVANTE. BARCELONE, POUR DEMANDER CE N’EST PAS FINI ICI: NOUVELLE OFFRE EN ÉTÉ. OFFICIEL: PALMEIRAS, MATIAS VINA STRIKE. IL A ÉGALEMENT ÉTÉ TRAITÉ DE MILAN. OFFICIEL: DINAMO MOSCA, LA NOUVELLE DS EST L’ANCIEN BRAS DROIT DE KLOPP. OFFICIEL: WEST HAM, SONNER SUR LE BUT: PRENDRE L’ATTAQUANT BOWEN. BARCELONE, ARDA TURAN VERS L’AMÉRIQUE DU SUD: IL TRAITE AVEC FLAMENGO. MAN UNITED, L’ENGAGEMENT D’IGHALO: UN TIERS DE CEUX QUI ONT EU EN CHINE. REAL MADRID, TENTATIVE EXTREME POUR GOURI: MAIS IL NE SE DEPLACE PAS DE L’OL.

Avec l’atterrissage de Gênes hors foyer, Juan Iturbe redémarre du Mexique. L’ancien attaquant rom, de retour de son expérience à Pumas, a en effet trouvé un accord avec Pachuca, avec le maillot duquel il affrontera donc son ancienne équipe au sommet du championnat mexicain.

Nouvelle aventure pour Ravel Morrison. L’ancien milieu de terrain de la Lazio, entre autres, quitte temporairement Sheffield United pour se prêter à Middlesbrough, dans le championnat. Encore une autre tentative pour relancer sa carrière controversée. Ce n’est pas un hasard, cependant, que le «Boro» représente son neuvième changement de chemise au cours des six dernières années.

Le contrat de Willian (31) avec Chelsea expirera le 30 juin prochain et, bien que les Bleus aient essayé à plusieurs reprises de prolonger l’accord, le Brésilien a toujours clairement indiqué qu’il voulait changer d’air. Barcelone est l’une des équipes les plus intéressées pour l’été, mais l’assaut d’un autre club de haut niveau ne peut être exclu. D’un autre côté, Willian au paramètre zéro représente une belle opportunité de marché.

Barcelone l’a déjà essayé lors de cette session d’hiver, mais un mur a été levé depuis Everton. Richarlison est un acteur fondamental pour Carlo Ancelotti, qui s’est opposé à son transfert, malgré le sérieux de la Catalogne. Tellement au sérieux que les azulgrana réessaieront l’été prochain, augmentant leur offre et mettant probablement plus de 100 millions d’euros dans l’assiette. Le Daily Star le rapporte.

Matias Viña est un nouveau joueur de Palmeiras. Le club brésilien a officialisé l’achat de la partie uruguayenne du Nacional, également recherché et traité dans cette fenêtre de marché par Milan. Contrat jusqu’en 2024.

Le marché des footballeurs est terminé, mais le marché des managers ne s’arrête jamais. Le Dinamo Moscou a officialisé un nouveau directeur sportif et le nom est celui de l’ancien bras droit de Jurgen Klopp, Zeljko Buvac. Ce dernier a toujours suivi le manager allemand partout, de Mayence à Dortmund, en passant par Liverpool. En avril dernier, au revoir aux Reds et maintenant une nouvelle charge en Russie.

Jarrod Bowen (23 ans) était le dernier ring du marché de West Ham. Les Hammers ont annoncé l’achat de l’attaquant, qui est lié au club londonien depuis quatre ans. Sur ses traces il y avait aussi le Crystal Palace, donc battu à photo-finish par West Ham.

La carrière d’Arda Turan peut se poursuivre en Amérique du Sud. Tel que rapporté par Gazeta Esportiva, le milieu de terrain turc s’occupe en fait de Flamengo après avoir également été proposé à Boca Juniors et Palmeiras. Née en 1987, Arda Turan est revenue à Barcelone il y a quelques jours après la malheureuse aventure d’Istanbul Basaksehir.

Prêt de six mois pour Odion IghaloManchester United a clôturé la photo d’arrivée de l’ancien attaquant de l’Udinese, arrivé sans droit ni obligation de rachat de Shanghai Shenhua. Le Daily Mail annonce l’engagement que la classe 89 recevra aux Red Devils: environ 100000 £ par semaine d’ici la fin de la saison, en fait un tiers de ce que l’avant-centre a collecté en Chine.

Contexte de la France. L’équipe dit que le Real Madrid a tenté de saisir Amine Gouiri (19), attaquant de l’Olympique Lyon qui partage l’agent avec Zinedine Zidane. C’est vrai, les Blancos avaient commencé dans les contacts, mais le joueur a décidé de rester en France pour récupérer ses os, devenir important pour l’OL puis faire peut-être le saut dans d’autres ligues.