Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 23 mars

LE JUVENTUS PUNTA EMERSON PALMIERI. INTER POINTS POUR LA RÉDEMPTION DES MOÏS, N’DICKA ET KOSTIC AIMEZ-LE ET PENSEZ DE VERTONGHEN À ZÉRO, SKRINIAR AIME LE RÉEL ET BARCELONE EN CONFIANCE POUR LAUTARO MILAN PENSE SUR LE DÉPART DE PAQUETA ‘. NAPLES CONFIRME GATTUSO JUSQU’EN 2023 ET À LA RECHERCHE D’UN DÉFENSEUR, POURRAIT COMMENCER KOULIBALY ET INSIGNE, POUR L’ATTAQUE PENSEZ À ICARDI MAIS LE RÊVE EST IMMOVABLE, KOCH DU NOM DE FREIBURG NOUVEAU POUR LA DÉFENSE. ROME AVANCE AVEC FONSECA. LAZIO BLINDA LUIS ALBERTO JUSQU’EN 2025. MILAN, INTER ET NAPLES SUR LES TRACES DE GOTZE.

L’édition d’aujourd’hui de Tuttosport fait le point sur l’objectif d’Emerson Palmieri pour la Juventus. Roberto Mancini a envoyé un message clair et clair au joueur: “ce serait bien s’il venait en Italie”. En clair, la Juventus est forte sur le joueur et les relations entre le noir et blanc et Chelsea, propriétaire de la carte, sont déjà consolidées. Il y aurait déjà le placet du latéral arrière pour un transfert en noir et blanc.

L’Inter pense à la rédemption de Victor Moses. Selon le Corriere dello Sport, le Nigérian, malgré les quelques matchs qu’il a pu jouer avant l’arrêt pour Coronavirus, a convaincu tout le monde, à commencer par Conte qui l’avait déjà eu à Chelsea et pour cette raison l’été la société milanaise tentera de Prenez-le franchement, peut-être avec une remise sur les 10 millions d’euros déjà convenus avec les Bleus pour le droit de rachat.

Aujourd’hui en kiosque, Tuttosport explique qu’il y aurait aussi de l’Inter sur la piste d’Evan N’Dicka. L’équipe nationale française des moins de 21 ans de 20 ans joue pour l’Eintracht Francfort. C’est un défenseur central qui sait aussi jouer au centre gauche d’un trois arrière. Non seulement cela: à l’Eintracht, l’Inter suit également Filip Kostic, un talent gaucher à tous les niveaux, évalué par le club allemand à environ 24 millions d’euros.

L’édition d’aujourd’hui de Tuttosport fait le point sur l’objectif de Jan Vertonghen pour l’Inter. Le Belge de Tottenham est sur le point d’expirer avec les Spurs. Sauf renouvellement, les Nerazzurri s’intéressent au joueur de trente-trois ans qui est le partenaire de l’équipe nationale de Romelu Lukaku. La négociation la plus engagée en matière de défense est celle de Marash Kumbulla d’Hellas Verona, mais le nom de Vertonghen reste toujours en vue.

Milan Skriniar est le grand objectif du Real Madrid pour l’après-Sergio Ramos. Tel que rapporté par le portail espagnol Defensa Central, les Blancos auraient accéléré les négociations pour amener la centrale Inter-possédée devant le tribunal de M. Zidane dès l’été prochain. L’idée du club merengue est en fait de convertir Skriniar (neuf ans plus jeune que le capitaine) en un rempart défensif qui peut d’abord soutenir puis ne pas faire regretter Ramos au centre de l’arrière.

Barcelone est optimiste et confiant quant à l’achat de Lautaro Martinez en été. Le Mirror l’a écrit, selon lequel le club Blaugrana était clairement devant Manchester City, Manchester United et le Real Madrid dans la course à l’attaquant de l’Inter. Les Catalans – dit le tabloïd – sont en pole position depuis un certain temps et feront tout leur possible pour amener le “ Toro ” à Barcelone dans quelques mois, le considérant comme le digne héritier de Luis Suarez et le partenaire idéal de Lionel Messi.

La Gazzetta dello Sport en kiosque fait le point sur le présent et l’avenir de Lucas Paquetà, star brésilienne de Milan. Cependant, il n’a plus d’espace, de confiance et pèse également sur le budget. Le club semble avoir décidé de laisser tomber mais le carrefour est clair. Parce que Milan se demande s’il faut le laisser partir définitivement, jeter l’éponge, ou s’il faut le prêter. Pour réaliser une plus-value, des offres de plus de 30 millions sont nécessaires, pour l’instant son plus grand admirateur, Leonardo, n’en a proposé que 20.

Aujourd’hui en kiosque, Tuttosport fait le point sur l’avenir de Gennaro Gattuso. L’entraîneur a gagné la confiance et la reconfirmation de Napoli. Lors de la réunion qui s’est tenue à Castelvolturno le 6 mars avec Aurelio De Laurentiis et avec l’homme des comtes de Chiavelli, les bases ont été jetées pour un accord jusqu’en 2023. De nouveaux contacts seront nécessaires pour définir également les implications économiques de la négociation.

Aujourd’hui en kiosque Tuttosport fait le point sur un nouveau nom sur le carnet Napoli pour l’été prochain. Il s’agit de Nikola Milenkovic, un Serbe de vingt-deux ans originaire de la Fiorentina. Il figure parmi les noms les plus appréciés par la direction italienne pour la campagne de renforcement en vue de la prochaine saison. Dans un département où, de plus, Amir Rrahmani a déjà été emmené par Hellas Verona et où, toujours au domicile de Scala, il aime Marash Kumbulla: pour l’Albanais de vingt ans, il est un défi avec l’Inter.

Révolution en vue pour Napoli en vue de la prochaine saison. Tuttosport explique qu’il n’y aurait aucune chance dans la rose bleue: De Laurentiis est prêt à démarrer Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, Allan et José Maria Callejon, désormais sur le point de ne pas renouveler le contrat. En plus d’eux aussi Fernando Llorente et Amin Younes.

Aujourd’hui en kiosque Tuttosport fait le point sur la Naples du futur qui promet d’être révolutionnée. Gennaro Gattuso a demandé un grand attaquant pour la saison prochaine: le nom du Real Madrid Luka Jovic est chaud mais il y a aussi Mauro Icardi de l’Inter, désormais prêté au Paris Saint-Germain. Le premier nom, cependant, est Ciro Immobile de Lazio.

Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport aujourd’hui, le nouveau nom de la défense de Napoli serait celui de Robin Koch. Vingt-trois ans, il joue à Fribourg: contrat venant à échéance à l’été 2021 avec la société allemande, le blues pourrait offrir 10 millions d’euros pour l’avoir, contre une demande d’une quinzaine de jours.

Quelle que soit la façon dont Rome se terminera cette saison, dans la prochaine, elle recommencera avec Paulo Fonseca. Selon le Corriere dello Sport, l’entraîneur n’est pas en cause et le club Giallorossi lui donnera encore confiance après sa première année dans la capitale.

Le renouvellement de Luis Alberto avec la Lazio est une pratique presque précipitée. La Gazzetta dello Sport fait le point: l’Espagnol, le meilleur finisseur de Serie A, est maintenant à Rome, avec sa famille en Espagne. L’avenir semble de plus en plus blanc et bleu, après 124 apparitions et 24 buts au total. L’agent est prêt à définir les derniers détails avec le club de bianconceleste: le projet prévoit un accord jusqu’en 2024 avec un engagement doublé à 3,5 millions d’euros, le même que les autres meilleurs joueurs de l’équipe capitoline.

Mario Gotze fait partie des joueurs qui expireront le 30 juin. Le milieu de terrain offensif allemand du Borussia Dortmund ne renouvellera pas son contrat avec le club jaune et noir et, selon les informations de Bild, il aimerait jouer ses cartes en Italie. Sur ses traces, il y aurait Milan, l’Inter et Napoli.

BARCELONE, ARRÊT DANS LA NÉGOCIATION POUR LE RENOUVELLEMENT DE TER-STEGEN, MAIS PAS D’INTENTION DE VENDRE DEMBELE, DÉFI AU PORT POUR ALEX TELLES. LA LACAZETTE ATHLÉTIQUE MADRID POINTS. LE CHELSEA PENSE UN RIZ. WERNER-LIVERPOOL? LES DS DES LIPSIA BRAKES. BAYERN VA RENOUVELER COMAN. GALATASARAY ESSAYE DE SOUFFLER AOUCHICHE AU PSG. SEMIN PEUT LAISSER LE BANC DE LA LOKOMOTIV MOSCOU.

Arrêt brutal des négociations pour le renouvellement de Marc-André ter Stegen avec Barcelone. Selon ce que le journal Sport écrit aujourd’hui, il n’y a en fait aucun accord entre le gardien allemand et le club catalan pour prolonger le contrat qui expire actuellement en 2022. Ter Stegen, pour sa part, a déjà fait savoir qu’il voulait rester, mais seulement avec un salaire du meilleur joueur. La dernière offre du blaugrana, rejetée par le joueur, était égale à 6,5 millions d’euros par an jusqu’en 2024.

Barcelone n’a pas l’intention de renoncer à Ousmane Dembele au cours de l’été prochain. Tel que rapporté par Sport, dans la maison de Blaugrana, il y aurait en fait la conviction de pouvoir relancer l’offensive de l’ancien Borussia Dortmund, avec la conscience d’avoir dans ses rangs un talent qui n’a toujours pas réussi à révéler tout son grand potentiel. Dembelé sera donc laissé “libre” pour récupérer sereinement de sa blessure puis recevoir une nouvelle (probablement la dernière) chance dans l’équipe de Setién.

Barcelone a un grand objectif pour renforcer son aile gauche: Alex Telles. Comme le rapporte l’édition d’aujourd’hui de Sport, les blaugrana suivent en effet avec une attention maximale l’ex-arrière inter-national, actuellement en vigueur à Porto, déterminé à l’emmener en Catalogne dès l’été prochain. Expirant avec les Dragoes en juin 2021, Telles est également très populaire auprès de Chelsea et dispose d’une clause de résiliation de 40 millions d’euros.

L’Atletico Madrid cherche désespérément un attaquant après l’avoir touché, mais a déjà oublié le tir d’Edinson Cavani en janvier dernier. Comme le rapporte As, les colchoneros seraient prêts à revenir avec force à leur grand objectif du passé: Alexandre Lacazette, plus sûr de rester à Arsenal depuis que l’entraîneur Arteta est venu sur le banc. Un goleador d’une valeur incontestable, qui aurait pu devenir un nouveau joueur rouge et blanc dès 2017.

Chelsea est l’un des clubs les plus actifs de ces dernières semaines, à la recherche d’éléments pour renforcer l’équipe pour la saison prochaine. Parmi les objectifs du milieu de terrain, Declan Rice, un joueur de West Ham âgé de 21 ans et un ami proche de Mason Mount. L’Anglais, qui a des caractéristiques défensives, a disputé 29 matchs en Premier League, avec deux passes décisives. SKy Sports UK le rapporte.

L’avenir de Timo Werner n’est pas encore décidé. “Pour dire que c’est le directeur sportif de Leipzig, Markus Krosche, dans une interview à Sport1.” Bien sûr, tout est possible et nous ne savons pas ce qui se passera dans la prochaine fenêtre de marché. Nous regardons dans une boule de cristal brumeuse. Nous ne savons pas quelles ressources nous aurons et quelles seront les intentions des autres clubs. “

Kingsley Coman et le Bayern Munich travaillent sur le renouvellement du contrat de l’attaquant français. A signaler c’est Footmercato, selon lequel l’ancien joueur de la Juventus est prêt à se lier depuis de nombreuses années au club allemand malgré les blessures et l’arrivée possible de Leroy Sané. Coman jouit de l’estime et du plein soutien de toute la direction et n’a pas peur de la concurrence. Tout porte à croire que les négociations se poursuivront.

Le Paris Saint-Germain pourrait perdre un autre produit de son secteur jeunesse cet été. Selon des informations rapportées par le portail turc Fotomac, Galatasaray s’intéresse à Adil Aouchiche, un milieu offensif qui aura 18 ans le 15 juillet. Le garçon a un contrat qui expire en juin et n’a pas encore trouvé d’accord avec les Parisiens. Terim l’apprécie beaucoup et l’a même comparé à Zinedine Zidane.

Après une longue aventure ensemble, le Lokomotiv Moscou pourrait décider de mettre fin à la longue aventure de Yuri Semin sur le banc de chemin de fer à la fin de la saison. Et le nom le plus chaud pour remplacer Semin, dans ce cas, serait celui du lusitanien Pedro Martins: âgé de 49 ans, il est aujourd’hui le guide technique des dirigeants de l’Olympiacos en Grèce. Au Lokomotiv, cependant, il retrouverait deux de ses compatriotes comme Eder et Joao Mario, à condition bien sûr que les Russes rachètent le milieu de terrain de l’Inter.