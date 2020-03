Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 27 mars

MILAN ET RANGNICK TOUJOURS MOINS PROCHE. IDÉE D’ÉCHANGE PAREDES-PAQUETA. JUVE, POUR FERRAN TORRES COMPETITION INCONFORTABLE, LE RÊVE MARCELO EST DE RETOUR. GRANDS MOUVEMENTS DANS L’INTER HOME: DE KUMBULLA À TOLISSO, TOUTES LES NÉGOCIATIONS. FIORENTINE, ÉGLISE VERS LE SÉJOUR ET L’OBJECTIF FLORENZI. NAPLES-ZIELINSKI, PROCHE DU RENOUVELLEMENT. NAINGGOLAN, UNE AUTRE ANNÉE À CAGLIARI EN PRÊT? ROME TENTE DE TENIR LE MKHITARYAN

la Milan et Ralf Rangnick aujourd’hui, ils sont plus éloignés. Malgré les accords conclus en décembre dernier et malgré la présence de sanctions bilatérales au cas où l’une des deux parties, quelle qu’en soit la raison, voudrait se retirer. Bien que Gazidis ait décidé de lui confier le projet à moyen et long terme des Rossoneri et malgré le fait que Rangnick lui-même était déjà au travail pour penser au nouveau Milan. Ainsi rapporte Sky Sport, dans son point sur l’avenir du banc Rossoneri. Le coronavirus et l’incapacité de planifier la saison prochaine seraient les causes du refroidissement.

Non seulement la Juventus, Barcelone et le Real Madrid, Liverpool sont également entrés dans la course avec arrogance Ferran Torres. Les Reds auraient en effet visé le jeune talent de Valence, prêt à entrer dans la négociation compliquée pour le renouvellement de son contrat qui expire actuellement en juin 2021. Ainsi, selon le tabloïd, une véritable vente aux enchères internationale pour le classe d’attaque externe 2000.

Renouvellement de contrat à proximité Piotr Zielinski, qui dépose les derniers détails par l’intermédiaire de son agent pour parvenir à l’accord final avec Napoli. La volonté du joueur a toujours été de rester et celle du club de l’enfermer en vue de l’avenir. Une nouvelle clause de 100 millions d’euros sera incluse dans le nouvel accord, le joueur percevant 2,8 millions d’euros de salaire par saison qui, avec le temps, atteindra 3,5.

Henrikh Mkhitaryan il veut rester à Rome et la négociation pourrait être facilitée par sa volonté. Le joueur est prêt à abaisser la mise au jeu pour correspondre aux paramètres du club Giallorossi, mais d’abord Petrachi et Raiola devra essayer de diminuer les créances d’Arsenal qui demande 24 millions d’euros malgré l’expiration du contrat en 2021. Le budget pour son achat est de 20 millions d’euros primes comprises, considérant que l’Arménien a déjà 31 ans et la ligne directrice de l’entreprise est d’investir dans de jeunes profils. L’hypothèse du renouvellement du prêt ne pourrait se concrétiser que si les artilleurs décident de prolonger l’accord pour au moins un an afin d’éviter de le perdre sur la base d’un transfert gratuit l’été suivant.

En prévision du départ de Diego Godin, qui pourrait aller en Premier League, l’Inter évalue deux profils pour le remplacer dans les trois de la défense Antonio Conte. Le prénom est celui de Marash Kumbulla de Hellas Verona, un investissement valable pour le présent et l’avenir. La centrale de 20 ans aime de nombreux clubs à travers l’Europe, Chelsea étant prêt à investir jusqu’à 23 millions d’euros. L’alternative est Jan Vertonghen, expert central belge qui a souvent joué trois fois dans sa carrière et qui se libérera sur un transfert gratuit à la fin de cette saison.

La carte de Ivan Perisic arriver à Corentin Tolisso. L’Inter pourrait entamer une sorte d’échange, peut-être avec un ajustement minimum en faveur du Bayern Munich, pour donner à Antonio Conte un nouveau milieu de terrain en vue de la saison prochaine. Barcelone, quant à lui, n’abandonne pas la piste menant à Lautaro Martinez et il est prêt à offrir non seulement Coutinho mais aussi Semedo pour se rendre en Argentine. Radja Nainggolanpassé l’été sur un prêt à sec de l’Inter à Cagliari, il pourrait rester une autre année en Sardaigne avec la même formule.

Victor Moses pourrait être racheté par l’Inter mais seulement si Chelsea fait une remise au nerazzurri par rapport aux 12 millions prévus dans le droit de rachat. Chelsea est très susceptible d’accepter, pour deux raisons: la première est que le Nigérian ne fait pas partie des plans de Lampard; le second concerne la durée de son contrat avec les Londoniens, l’échéance étant fixée au 30 juin 2021.

Alessandro Florenzi il est prêt à dire définitivement au revoir à Rome. Le joueur ne reviendra pas au port du maillot jaune et rouge après le prêt à Valence. Cependant, il est difficile pour lui de rester en Espagne, avec la Fiorentina en attente, prête à faire un pas pour l’amener à Florence à partir de la saison prochaine.

Federico Chiesa il est chaque jour plus proche du renouvellement et reste à la Fiorentina pendant au moins une autre saison. Le jeune attaquant peut devenir une référence pour les autres talents de l’équipe et avec le championnat d’Europe glissé à 2021, il pourrait se convaincre de rester pour jouer en continu et atteindre le sommet de sa forme au rendez-vous avec la chemise bleue. Commisso est prêt à offrir au garçon un engagement de haut niveau, démontrant ainsi de grandes ambitions, fondamentales pour convaincre le garçon de continuer son expérience à Florence.

La Juventus serait intéressée à embaucher Marcelo, l’une des stars du Real Madrid. En attendant que le football se joue à nouveau, l’attention des clubs et des supporters se portera sur les possibles évolutions du marché pour la prochaine saison. Les champions d’Italie seraient sur la piste du Brésilien, qui a un contrat jusqu’en 2022 mais n’a pas trouvé la bonne continuité et présence dans l’équipe. Un contrat de 4 ans serait prêt pour lui. L’excellente relation avec Cristiano Ronaldo a également poussé à une éventuelle arrivée de Marcelo à la Juventus.

En attendant de comprendre ce que sera l’avenir à court terme de la Serie A, Roma in the future prediction s’est activé pour ramener à la maison l’un des produits de son secteur jeunesse: Davide Frattesi, vendu à Sassuolo il y a quelques saisons. Tel que collecté par TuttoMercatoWeb.com, le club du Capitole souhaite en effet récupérer le jeune milieu de terrain, désormais prêté à Empoli, en profitant du droit de recompra prévu sur le contrat conclu avec le club de neroverde. En même temps, la société émilienne voudrait retenir Gregoire Defrel est arrivé en prêt des Giallorossi l’été dernier.

Échange possible entre Milan et Paris Saint Germain. Le club de l’AC Milan souhaite de plus en plus se laisser aller Lucas Paquetà, qui serait une monnaie d’échange avec les Français dans la transaction qu’elle pourrait apporter Leandro Paredes à Milan.