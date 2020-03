Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 28 mars

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

INTER, NÉGOCIATION AVEC LA CHELSEA POUR LES MOÏSE: NOUVEAU PRÊT POSSIBLE. NOUVEAUX CONTACTS POUR MARCOS ALONSO ET EMERSON PALMIERI. LAZIO, ÉTUDIANT LA PROPOSITION DE CONVINCE PEDRO. MILAN, FIORENTINA PRÊT À RETOURNER À L’ASSAUT POUR PAQUETA ‘. FIORENTINE, INTER NE RACHETERA PAS LES BIRAGHI. DALBERT EST DE RETOUR EN VIOLET. NAPLES, LE TRAVAIL EST SUR LE RENOUVELLEMENT DE FABIAN RUIZ. ATALANTA, DÉFI AVEC LES HELLAS VERONA POUR PESSINA. INTER, VIDAL N’ABANDONNERA PAS: ÉCHANGE POSSIBLE AVEC LAUTARO MARTINEZ. JUVENTUS, ACCORD AVEC LES JOUEURS ET LE COACH POUR LA COUPE DES SALAIRES.

L’Inter va bientôt entamer une table de négociation avec Chelsea pour la rançon de Victor Moses. Le Nigérian a convaincu Conte et les dirigeants, qui vont maintenant se mettre au travail pour trouver un accord avec les Bleus. Le prix fixé pour le remboursement est de 12 millions d’euros, mais les Nerazzurri tenteront d’obtenir de meilleures conditions pour le paiement de la même chose, ou tout simplement de renouveler le prêt pour reporter les dépenses financières à des temps meilleurs. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

Inter prépare des plans pour le prochain marché des transferts. Au moins un renfort, sinon deux, devra atteindre les ailes avec Ausilio et Marotta qui vont bientôt frapper à la porte de Chelsea pour deux profils qu’ils aiment depuis un certain temps et que Conte connaît très bien. Nous parlons de Marcos Alonso et Emerson Palmieri, deux départs potentiels du club de Londres. L’alternative mène au nom du grec Kostas Tsimikas de l’Olympiacos, qui est également visé par Naples depuis janvier. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

La Lazio continue de regarder Chelsea avec grand intérêt et après avoir ciblé Giroud, qui reste une cible, maintenant il suit également Pedro avec attention, son contrat expirant en juin et déjà déterminé à changer d’air. De nombreuses entreprises comme l’Espagnol, mais Lotito espère gagner en mettant un long contrat d’au moins 3-4 saisons, à 3-3,5 millions par championnat, dans l’assiette. Pas un peu pour un attaquant qui a déjà eu 33 ans et qui se dirige vers le dernier contrat majeur de sa carrière. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

La Fiorentina reprendra ses fonctions l’été prochain pour Lucas Paquetà avec qui l’AC Milan ne voulait pas s’occuper il y a un an. Même le joueur n’était pas convaincu de l’option violette car les perspectives de l’équipe de Montella de l’époque n’étaient pas à la hauteur de ses ambitions, mais maintenant les choses peuvent être différentes. Les Rossoneri, quant à eux, sont prêts à le vendre tout de suite en demandant 40 millions comme prix initial, mais ils sont également prêts à passer à 30 autres bonus. Reste à convaincre le joueur qui propose également des équipes de Ligue des champions mais Pradè va tout de même l’essayer à la demande expresse de Commisso. À l’heure actuelle, le Brésilien aime également plus que l’ancien ballon De Paul, également évalué par l’Udinese à environ 30 millions. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

Cristiano Biraghi n’a jamais convaincu l’Inter et son rachat de 12 millions d’euros à la Fiorentina semble décidément difficile. L’extérieur gauche à ces prix ne sera certainement pas confirmé, avec Dalbert, actuellement en prêt à sec dans le Nerazzurri, qui pourrait retourner à la cour de Conte juste assez longtemps pour trouver un nouvel emplacement ailleurs. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

Fabian Ruiz s’est définitivement épanoui cette saison. Il est premier en Serie A pour les passes et pour les balles récupérées et sa performance ne fait que susciter encore plus d’intérêt des grands noms internationaux, en particulier ceux d’Espagne comme le Real et Barcelone qui ont dormi quand De Laurentiis a décidé de payer le Clause de 30 millions au Real Betis. Désormais, les deux clubs qui se disputent le titre en Liga sont prêts à reprendre le poste mais les Azzurri n’ont pas l’intention de le laisser partir, au contraire. Le président napolitain a déjà envoyé des signes de renouveau sans équivoque pour le talent de 23 ans, qui trois ans après l’expiration de l’accord actuel, devra bientôt décider quelle direction prendre pour sa carrière. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

Matteo Pessina peut retourner à Atalanta, mais attention à la possible rédemption de Vérone. Le remboursement du joueur est fixé à 4,5 millions d’euros, tandis que le Nerazzurri pourrait exercer le contre-remboursement à 5. Cependant, faites attention à Milan, car le club a la possibilité de gagner 40% sur la future plus-value du milieu de terrain de Gialloblù. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

L’Inter n’abandonne pas Arturo Vidal. Le milieu de terrain chilien aime beaucoup les Nerazzurri et pourrait faire partie de l’accord avec Lautaro Martinez. Pour le signaler, c’est le Mundo Deportivo, le journal espagnol fait le point sur la situation au domicile des Blaugrana: avec le OK du Bull pour un éventuel transfert à Barcelone, des scénarios intéressants s’ouvrent également concernant l’ancien milieu de terrain de la Juventus. Vidal a toujours un contrat d’un an avec le club Azulgrana et, à la fin de l’urgence du coronavirus, la direction catalane se déplacera pour comprendre la faisabilité de l’opération.

Juventus Football Club S.p.A. communique, en raison de l’urgence sanitaire mondiale en cours qui empêche la performance de l’activité sportive, qu’il a conclu un accord avec les joueurs et l’entraîneur de la première équipe concernant leur compensation pour le reste de la saison en cours sportive. L’accord prévoit la réduction des frais pour un montant égal aux mensualités de mars, avril, mai et juin 2020. Dans les semaines à venir, des accords individuels avec les membres seront finalisés, comme l’exige la réglementation en vigueur. Les effets économiques et financiers découlant de l’accord conclu sont positifs pour environ 90 millions d’euros pour l’exercice 2019/2020. Si les compétitions sportives de la saison en cours reprennent, la Société et les membres négocieront de bonne foi tout ajout aux frais en fonction de la reprise et de la conclusion effective de ceux-ci. La Juventus tient à remercier les joueurs et l’entraîneur pour le sens des responsabilités manifesté dans une situation difficile pour tout le monde.

BAYERN MONACO, DROIT SUR TER STEGEN: LE GARDIEN DE BARCELONE PEUT CONSERVER JUSQU’À 100 MLN. BARCELONE, LES YEUX DU PREMIER MINISTRE SUR BRAITHWAITE: L’ATTAQUANT AIME HEST HAM ET EVERTON. ARSENAL, OZIL NE SE DÉPLACE PAS: L’ENGAGEMENT DU JOUEUR CONTINUE DE REFUSER SON DÉPART. BESIKTAS: LE JAMBON DE L’OUEST VISE DANS LA VUE DU KARIUS: 4,5 MILLIONS DE PRÊTS. AJAX, UNITED ARRIVE PLUS TARD: VAN DE BEEK TOUJOURS PLUS VERS LE VRAI MADRID. BARCELONE, 50 MILLIONS SONT NÉCESSAIRES POUR UMTITI: AVIS ARSENAL ET MANCHESTER UNITED. PSG, NOUVEAU BIJOU DANS LA VUE: DES CONTACTS A COMMENCÉ AVEC SERRANO DELL’ATLETICO. REAL MADRID, ODEGAARD ​​VERS LE RETOUR A LA BASE: REAL SOCIEDAD MAINTENANT ATTRIBUE.

Le Bayern Munich pense déjà au marché. La ligue arrêtée, le club bavarois envisage de renforcer son effectif. Avec le départ presque certain de Manuel Neuer, le rouge et le blanc penseraient à Marc-André ter Stegen, propriété de Barcelone. Selon les informations du Daily Mail, le gardien de 27 ans pourrait coûter jusqu’à 100 millions d’euros.

L’aventure de Martin Braithwaite à Barcelone pourrait se terminer pendant le mercato estival. Selon les rapports du Sport, l’ancien attaquant toulousain aimerait beaucoup en Premier League. Sur le joueur, il y aurait les intérêts d’Everton et de West Ham mais le club Blaugrana ne libérerait pas le pourboire pour moins de 17-18 millions d’euros.

L’avenir de Mesut Ozil est toujours dans la balance. Il a toujours été question d’un éventuel départ du meneur de jeu allemand, dont le contrat avec Arsenal expirera en 2021. Selon l’édition Sun d’aujourd’hui, l’entourage du joueur continue de toujours nier son départ des Gunners, affirmant que son client n’a pas l’intention d’être vendu.

Retournez voir le premier ministre pour Loris Karius. Le gardien de but, désormais célèbre pour le double “canard” en finale de Ligue des champions contre le Real en 2018, pourrait quitter Besiktas. Selon le Daily Mail d’aujourd’hui, l’extrême défenseur aimerait que West Ham soit prêt à payer les 4,5 millions de livres sterling pour arriver au joueur.

Rien à faire pour Manchester United. Les Red Devils avaient préparé un tour au Real Madrid pour tenter de rejoindre Donny Van de Beek en premier. Selon les informations du Daily Express, le club anglais aurait fait une offre différée pour la star de l’Ajax qui se dirigerait plutôt vers l’Espagne pour faire de grands pas pour porter le maillot Merengues.

En quittant Barcelone, Samuel Umtiti serait sollicité par Arsenal et Manchester United. Selon les rapports du Sport, le club catalan pourrait aller jusqu’à demander une somme d’environ 50 millions d’euros au défenseur français.

Dix-sept ans et un avenir qui, selon les jeunes experts, ne peut être que rose. Javier Serrano est le dernier joyau de la Cantera de l’Atletico Madrid, le milieu de terrain U18 des Colchoneros et de l’équipe nationale espagnole. Et maintenant, selon L’Equipe, le PSG serait tombé sur la classe 2003. Des contacts avaient déjà commencé avec l’entourage de l’adolescent, lié aux rojiblancos par un contrat jusqu’en 2022. Dans son contrat, il y aurait déjà une clause de 26 millions d’euros qui pourrait faciliter le travail des Parisiens. Mais si ces derniers sont prêts à mettre beaucoup d’argent sur la table, cela reste à vérifier.

Avant le blocus des championnats, Martin Odegaard se faisait le protagoniste d’une grande saison avec le maillot de la Real Sociedad. Le milieu de terrain norvégien a joué cette année à Saint-Sébastien en prêt, officiellement pour un an, mais selon un accord verbal, le transfert temporaire pourrait être prolongé d’une saison. L’urgence du Coronavirus, cependant, a changé les choses et les plans des Blancos auront certainement changé. Le club de Florentino Perez subira également une perte économique majeure et pour cela – écrit As – l’idée serait de ramener Odegaard sans frais l’été prochain.