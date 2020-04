Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 3 avril

JUVENTUS, SIRÈNES DE LA PLAQUE DE RIVIÈRE POUR HIGUAIN. ICARDI OU GABRIEL JESUS ​​POUR REMPLACEMENT. NAPLES, COMME RASHICA POUR L’APRÈS CALLEJON. ROME, NOUVEAU PRÊT POUR LES PETITS. LAZIO, OK JE RENOUVELLE LULIC ET WORD. MAINTENANT, NOUS TRAVAILLONS POUR AVEUGLER INZAGHI. FIORENTINE, COMMISSION DROITE AU RENOUVELLEMENT DE L’EGLISE

JUVENTUS

Après avoir été à deux doigts de dire au revoir à la Juventus l’été dernier, nous parlons d’une vente de Gonzalo Higuain. Selon des informations parues dans la presse internationale, en effet, le River Plate, le club qui a lancé Pipita dans le grand football, voudrait essayer de le ramener au Monumentale pour la fin de sa carrière. À ne pas exclure, l’inclusion de certains jeunes du club de Buenos Aires dans l’opération. Une hypothèse qui, si elle se concrétisait, obligerait les bianconeri à trouver une nouvelle astuce: en pole il y a Mauro Icardi et Gabriel Jesus.

INTER

À 99%, l’aventure d’Alexis Sanchez à l’Inter se terminera après une seule saison et avec quelques regrets du club Nerazzurri. Pour le Chilien, rapporte Radio Cooperativa, la piste de l’Atletico Madrid s’ouvre après son retour à United pour mettre fin au prêt.

MILAN

Avec l’arrêt du championnat, la direction des Rossoneri a commencé à travailler sur la construction de l’équipe l’année prochaine. A partir de la confirmation de l’un des meilleurs joueurs de la période pré-block: Ante Rebic. Le Croate est prêté jusqu’au 30 juin 2021 et, sauf accord contraire entre les parties, le joueur restera dans les Rossoneri jusqu’à cette date. Ce qui coïncide alors avec la fin de son avant-dernière année de contrat avec Eintracht, qui expirera en 2022. Une situation optimale du point de vue des négociations pour Milan – rapporte milannews.it – ​​qui pourrait attendre l’année prochaine pour reprendre la situation et obtenir un prix qui n’est pas aussi élevé que les 40 millions qui ont émergé ces dernières semaines.

NAPOLI

Le tribunal de Barcelone et du Real Madrid continue pour Fabian Ruiz, milieu de terrain espagnol de Naples. Contrairement au passé, cependant, les portes de ses adieux à San Paolo ne sont pas fermées. Aurelio De Laurentiis, patron napolitain, pourrait laisser partir l’ancien Betis, mais uniquement face à des propositions supérieures à soixante millions d’euros.

Chapitre Défense: si Koulibaly décide de quitter la Campanie, le nom chaud du ds Cristiano Giuntoli est celui de Jan Vertonghen belge expirant le contrat avec Tottenham

Celui qui a le moyen le plus simple de dire au revoir au club bleu est Josè Maria Callejon, un contrat expirant espagnol. A sa place, Napoli suivrait avec intérêt Milot Rashica, du côté du Werder Bremen.

Également sur le front des revenus pour le rôle d’arrière droit semble intéresser Rick Karsdorp, Néerlandais détenu par la Roma la saison dernière en prêt à Feyenoord. Dans le fond, cependant, la confirmation de Davide Zappacosta prêté par Chelsea reste toujours probable.

ROMA

A domicile, Roma Paulo Fonseca, la technique confirmée en jaune et rouge, a commencé à faire les premières évaluations en vue de la saison prochaine. Selon ce que rapporte le Corriere dello Sport, il existe déjà une liste de partants, sur laquelle sont inscrits les noms d’au moins cinq joueurs: Leonardo Spinazzola, Cenzig Under, Federico Fazio, Diego Perotti et Javier Pastore.

Concernant le marché entrant, la priorité reste celle de la confirmation de Chris Smalling. Pour la centrale anglaise qui est venue en prêt de Manchester United, il s’agit maintenant du renouvellement du prêt. Pour l’avant gauche de l’arrière, en revanche, le nom de Ruiz Montero, une très jeune promotion de Valence en 2003, considérée comme une possible héritière de Kolarov, est apparu.

“Je veux honorer mon contrat avec Rome jusqu’en 2022”, c’est plutôt la position de Javier Pastore sur les microphones de la presse argentine.

LAZIO

Management au travail pour les renouvellements de contrats avec celui de la technicienne Simone Inzaghi en tête de liste. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, il y a une négociation entre les parties pour la prolongation jusqu’en 2022 de l’accord actuel, mais avec un projet collatéral qui prolongerait le délai jusqu’en 2025.

Toujours en ce qui concerne les renouvellements, cependant, tout a été fait pour ceux de Senad Lulic et Marco Parolo. Les deux accords ont déjà été déposés avec une prolongation de douze mois.

FIORENTINA

Le président de la Fiorentina Rocco Commisso revient prendre la parole. Invité d’ESPN, le numéro un du club violet a une fois de plus abordé la question du renouvellement des contrats des nombreux talents de l’équipe aujourd’hui: de Church à Vlahovic et Dragowski: “Mon rêve est de faire de la Fiorentina un endroit où tout le monde veut aller – – Church sait à quel point les fans de la Fiorentina et moi l’aimons. J’ai déjà fait la promesse l’année dernière à peine arrivée malgré la promesse de la Juventus. Mon intention est de le garder à Florence, j’espère que c’est la sienne aussi. Et Je pense qu’il a beaucoup plus d’enthousiasme et de désir de montrer son amour avec le nouvel entraîneur. Je veux le garder comme toutes les jeunes stars de notre équipe, de Dragowski à Vlahovic “.

BAYERN, MISTER FLICK CONFIRME SON RENOUVELLEMENT JUSQU’EN 2023. POGBA VEUT SEULEMENT SEUL REEL, MODRIQUE ET MARCELO SE RESTER A MADRID. BARCELONE SUR GUERREIRO POUR L’APRÈS JORDI ALBA, SÉVILLE SUR KURZAWA POUR LE POST-REGUILON. ANCELOTTI PUNTA ARIAS

Promu technicien intérimaire le 3 novembre après la libération de Niko Kovac, Hans-Dieter Flick aujourd’hui a officiellement gagné la confirmation de la saison prochaine sur le banc convoité du Bayern Munich. Avec une note qui est apparue sur le site officiel, le club champion allemand a annoncé que le manager de ’65 avait renouvelé le contrat jusqu’en juin 2023.

Le feuilleton lié à l’avenir de Paul Pogba. Selon ce que rapporte le portail 90min.com, en effet, le milieu de terrain de Manchester United souhaite quitter les Red Devils cet été pour accepter le tribunal du Real Madrid. Le Français, également recherché par la Juventus, est déterminé dans son choix: il veut jouer sous la direction de Zinedine Zidane.

Tel que rapporté par As, Luka Modric il respectera son contrat avec le Real Madrid, qui expire en 2021. Le milieu de terrain croate, 34 ans, avait déjà spéculé au sujet d’un adieu l’été dernier afin d’anticiper le rajeunissement de l’équipe. Modric, cependant, cette saison a montré qu’il est toujours capable de jouer au plus haut niveau et qu’il est considéré comme un leader silencieux des vestiaires. Aussi Marcelo, 31 ans, après avoir rejoint la Juventus, il est prêt à respecter son accord avec les blancs, dans son cas jusqu’en 2022.

Aston Villa n’a pas l’intention d’abandonner Jack Grealish à Manchester United lors de la prochaine session de marché. Selon ce que rapporte le Daily Star, en fait, les méchants ont été clairs: le capitaine ne sera pas cédé aux Red Devils.

Selon ce que rapporte Canal +, Séville sonde Lawyn Kurzawa, arrière du contrat avec le Paris Saint-Germain. Les Andalous risquent de perdre Reguilon, qui retournera au Real Madrid. Le Français avait été très proche de la Juventus en janvier, lors d’une négociation qui aurait amené Mattia De Sciglio à Paris.

Barcelone revient au pouvoir pour Raphaël Guerreiro. Tel que rapporté par Sport, en effet, le club catalan est à la recherche d’un remplaçant pour Jordi Alba et a identifié dans le portugais de Borussia Dormund le remplaçant idéal pour la partie espagnole.

Valence vise deux joueurs de River Plate, tous deux suivis par des clubs de Serie A Gonzalo Montiel, arrière droit de 23 ans, et de Lucas Martinez quatrième, Défenseur central de 24 ans. Les Roms suivent l’extérieur tandis que l’Inter est sur les deux.

Comme l’a rapporté As, Everton de Carlo Ancelotti envisage de renforcer la voie de défense droite avec Santiago Arias. Le Colombien, actuellement à l’Atletico Madrid, est le troisième de la hiérarchie des arrières droits, après Trippier et Vrsaljko et est prêt à quitter la capitale espagnole. Le directeur sportif des Toffees n’est pas par hasard celui de Marcel Brandts qui avait Arias à l’époque du PSV Eindhoven. La valorisation est d’environ 15 millions d’euros.

Les négociations entre Chelsea et Willian pour le renouvellement du contrat de l’extérieur de l’attaque brésilienne, qui expire actuellement. Comme le rapporte le Daily Mirror, les Bleus auraient en effet rejeté la proposition présentée par l’entourage du joueur né en 1988, qui a encore besoin d’un délai de trois ans pour se lier au club londonien. Une demande qui pour le moment a gelé toute négociation.