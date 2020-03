Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 3 mars

MILAN, AUSSI MALDINI ET MASSARA VERS L’ADIEU. QUEL AVENIR POUR PIOLI, IBRA ET DONNARUMMA? AG. CHIELLINI: “AUCUN PROBLÈME DE RENOUVELLEMENT”. CAGLIARI, MARAN EXEMPTÉ, ÉQUIPE ENTRÉE À ZENGA. BARCELONE EST GRAVEMENT POUR LAUTARO. INTER ÉVALUEZ LE SÉJOUR DE SANCHEZ ET PENSEZ ENCORE À IZZO. JUVE, À LA RECHERCHE DU CENTRE: TROIS NOMS POUR PARATICI. LAZIO, GIROUD ET IANIS HAGI DANS LA VUE. ET LUIS ALBERTO PROCHE DU RENOUVELLEMENT. ROME, ATTENTION: MOURINHO VEUT SOUFFLER LES PETITS

Il n’y a pas de paix dans la maison de Milan. En attendant le communiqué de presse sanctionnant les adieux avec Zvonimir Boban, Paolo Maldini pourrait également quitter le club de l’AC Milan. Mais il n’est pas le seul: Stefano Pioli, en effet, aurait pensé à des résignations retentissantes dans la journée, à communiquer après le match contre la Juventus, initialement prévu pour demain puis déplacé vers une date à destiner en raison de l’urgence du Coronavirus. Pendant ce temps, même sur le front rose, il y a discussion sur ce qu’il faut faire: dans la balance, il y a Rebic, Ibrahimovic et Donnarumma, car la propriété veut réduire les engagements en montagne.

«Giorgio est une personne très épaisse sur et en dehors du terrain. C’est un champion qui fait pencher la balance. ” Ainsi à TuttoMercatoWeb l’agent du défenseur de la Juventus Giorgio Chiellini, Davide Lippi, lors de l’interview donnée pour la section “Face à face”. “Le renouvellement? Il n’y aura aucun problème. Scudetto? Je suis sûr – a conclu Lippi – que Chiellini changera cette Juve pour le mieux “.

Barcelone continue de suivre avec intérêt Lautaro Martinez pour la saison prochaine et le blaugrana peut mettre dans l’assiette 70 millions d’euros plus les badges de Arturo Vidal et Nelson Semedo. Comme on le sait, le contrat Toro contient une clause de 111 millions d’euros valable du 1er au 15 juillet; l’offre que le Barça aurait faite à Lautaro serait d’environ 7 millions d’euros, soit trois fois plus que son salaire actuel à l’Inter.

Maintenant c’est officiel: Rolando Maran il n’est plus le gérant de Cagliari. À sa place, le club sarde a engagé Walter Zenga, qui a signé jusqu’en juin 2021.

Ianis Hagi ciblé par le Latium. En Roumanie, ils sont convaincus que l’ancien joueur de la Fiorentina est la cible du directeur sportif de Biancoceleste Igli Tare. Il est actuellement prêté avec un droit de rachat fixé à 6 millions d’euros de Genk aux Rangers, mais les Ecossais n’exercent pas forcément l’option. Tare ne renonce pas à Giroud, déjà recherché en janvier: le Français s’apprête à expirer avec Chelsea. Luis Alberto est prêt à renouveler jusqu’en 2025, avec un salaire de 3,5 millions.

L’arrière d’Antonio Conte à l’Inter aurait besoin d’un autre accessoire. L’entraîneur le pensait même avant l’exclusion en Ligue des champions qui, cependant, a bloqué l’affaire Armando Izzo. Le défenseur central aurait pu être libéré grâce à l’argent du passage du tour mais la victoire de Barcelone – et les conséquences de l’élimination – ont bloqué toute l’opération. La grenade, cependant, continue d’être une cible pour les prochaines fenêtres du marché.

Le renouvellement de Dries Mertens avec Naples, désormais très proche, augmente les chances Alexis Sanchez rester avec l’Inter. Le Belge était une cible pour les Nerazzurri, qui à ce stade pourraient plutôt décider d’essayer de confirmer l’attaquant chilien. Pourvu que ce dernier offre une finale de saison en pleine croissance et que les facteurs économiques aident: Manchester United pourrait demander 20-25 millions, Sanchez gagne 12 millions par an. Vous devez retoucher, en particulier l’engagement.

C’est une chasse pour un avant-centre à la Juventus. Cela dit Mauro Icardi reste toujours une boule de Paratici, dans les souhaits de Sarri, ils apparaissent également Gabriel Jesus Manchester City e Timo Werner de Leipzig. L’Argentin devrait être racheté par le PSG, qui ne pourra alors pas faire les barricades pour le garder en France: Leonardo aime Pjanic et De Sciglio depuis quelque temps. Quant au Brésilien, les chaînes avec Citizens sont excellentes.

Arkadiusz Milik il pend dans la balance et au cas où il déciderait de ne pas renouveler ce serait le premier sur la liste des partants pour l’été prochain. Les négociations pour l’extension sont au point mort, malgré la proposition de 4 millions d’euros pour les 5 prochaines années et le problème ne serait plus celui lié à l’insertion de la clause des 100 millions d’euros: le Pôle réfléchit sur l’opportunité ou non pour continuer la relation.

José Mourinho a un grand objectif de verrouiller la défense de son Tottenham avant la saison prochaine: Chris Smalling. Le manager des Spurs aimerait rencontrer son ancien joueur au début de Manchester United pour le convaincre de revenir en Premier League, mais cette fois à Londres. La classe 89, équipe nationale anglaise, est actuellement en prêt annuel des Red Devils à Rome.