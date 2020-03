Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 3 mars

MILAN EST À UN PAS DU DIVORCE AVEC BOBAN, POUR ÉVALUER LA POSITION DE MALDINI, ÉGALEMENT DANS LE BUDGET IBRAHIMOVIC. AVANCES D’APPLICATION DE RANGNICK. ACCORD LEGA-FIGC POUR LE CALENDRIER JUVENTUS-INTER LE LUNDI PROCHAIN. CAGLIARI LANCE MARAN, CANZI DEVIENT FERRYMAN. CRISTIANO RONALDO ENTEND LA NOSTALGIE DU VRAI MADRID?

Lundi chaud à l’AC Milan car Zvonimir Boban, après les paroles de la Gazzetta d’il y a deux jours, est très proche d’un licenciement pour juste motif. L’entretien non autorisé a rendu furieux Elliott et Gazidis, au point d’avoir l’intention de donner un bon départ au Croate. Évaluer la position de Maldini, pourtant précaire. Ibrahimovic risque de ne pas rester, Pioli et Massara vont vers la fin de leur expérience en juin.

La candidature de Ralf Rangnick à Milan progresse. Le directeur de la division de football Red Bull est le prénom d’Ivan Gazidis pour le remplacement des directeurs actuels. Avec lui, il pourrait y avoir Mitchell, découvreur de divers talents au cours de la dernière décennie, ou un entraîneur. Les noms sont ceux d’Adi Hutter et Marco Rose. Nagelsmann plus difficile, arrivé à Leipzig l’été dernier.

Il y a un accord entre la FIGC et la Ligue pour disputer les six matches reportés le week-end prochain, glissant le reste de la semaine. La Juventus-Inter se jouera donc lundi, alors qu’il n’y aura plus de conflit entre l’Atalanta et la Lazio à prévoir vendredi: elle sera déplacée au 15 mars, dimanche, à 15 ans et plus samedi 7 à 18.

Cagliari, après une nouvelle défaite de décembre à aujourd’hui, a décidé de disculper Rolando Maran, un technicien lié aux insulaires avec un contrat jusqu’au 30 juin 2022. Pas encore choisi le successeur mais parmi les nombreux noms – de Guidolin à Stramaccioni – le manager de Primavera Canzi devrait gagner, soutenu par Zenga.

Bombe larguée du programme El Chiringuito, généralement bien renseignée sur le Real Madrid. Après le Clasico vu depuis la tribune de Santiago Bernabeu, Cristiano Ronaldo ressentirait la nostalgie des Galacticos, au point de fermer la porte pour un retour l’été prochain. La concentration est restée et reste sur la Juventus, mais dans le football, on ne peut jamais dire jamais.

LA SUISSE ARRÊTE LE CHAMPIONNAT JUSQU’AU 23 MARS, STURRIDGE EST DISQUALIFIÉ POUR PARI JUSQU’À LA FIN DE LA SAISON. L’ARRIÈRE DE SARAVIA DU PORT VA À L’INDÉPENDANT, BORUSSIA DORTMUND NE VEUT PAS VENDRE JADON SANCHO. AMENDE AU CSKA SOFIA POUR CHORISTES RACISTES.

la Ligue suisse de football (SFL) et ses 20 équipes ont longuement discuté de différentes solutions et ont décidé de suspendre les championnats jusqu’au 23 mars et le début de la pause pour les équipes nationales. Par conséquent, les jours jusqu’au 27 sont reportés à des dates ultérieures encore à définir.

Avec une note sur son site officiel, Trabzonspor communique la résiliation consensuelle du contrat qui liait le club à Daniel Sturridge. L’attaquant anglais, arrivé l’été dernier, avait un accord jusqu’en 2021. A 30 ans, il termine son expérience turque avec 16 apparitions toutes compétitions confondues et 7 buts marqués. Pendant ce temps, la FIFA l’a disqualifié jusqu’à la fin de la saison des paris, en plus de lui infliger une amende de 150 mille euros.

Arrivé au Portugal l’été dernier, le latéral argentin Renzo Saravia, né en 1993, quitte momentanément Porto et part en prêt pour un an à l’Internacional de Porto Alegre, le club de la plus haute ligue brésilienne dans laquelle il évoluera temporairement jusqu’au 31 décembre.

Le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a parlé aux microphones de la BBC de l’offre du Barça pour Sancho. “Je ne pense pas qu’il veuille partir. Nous en discuterons avec les agents, ce n’est pas une question d’argent, il n’y a pas de problème dans ce sens. Nous voulons qu’il reste pour gagner des trophées, et c’est plus facile d’y arriver avec Jadon dans l’équipe.”

Nouvel épisode de racisme dans le football. La Fédération bulgare de football (BFU) a sanctionné le CSKA Sofia d’une amende de 19 milliers d’euros pour des chants racistes discriminatoires contre Dylan Bahamboula, joueur de Tsarsko Selo Sofia, à l’occasion du match entre les deux équipes qui s’est déroulé samedi dernier.