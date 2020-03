Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 30 mars

NAPLES EST SUR MURIQI: EST-CE UN SUBSTITUT MILIK? RANGNICK-MILAN EST SUR LE POINT DE SE TERMINER PENDANT QUE LE JUVENTUS EST SUR HAKIMI. LAZIO VEUT AVEUGLIR À LA FOIS INZAGHI ET RADU, TANDIS QUE ROME PUNTA MARIO GOTZE ET AIMERAIT LA CONSERVER MKHYTARIENNE

Il existe de nombreux clubs intéressés par le Kosovar Vedat Muriqi, expirant en 2021 avec Fenerbahce. Après la Lazio et la Juventus, c’est au tour de Napoli: l’Azzurri a demandé des informations et la valorisation est de 20 millions d’euros, mais cela pourrait aller plus loin. Sur Milik, il y a Milan et l’Atletico Madrid.

Milan doit enregistrer l’arrêt des négociations pour Ralf Rangnick, directeur sportif du groupe Red Bull, sondé ces derniers mois par Ivan Gazidis. Le nom est chaud mais n’est plus aussi chaud qu’il y a quelques semaines.

Le Real Madrid rapportera Achraf Hakimi, actuellement prêté au Borussia Dortmund, à la Casa Blanca. Ce ne pourrait être qu’une transition temporaire, car il existe de nombreux clubs intéressés comme la Juventus.

La Lazio, après avoir présenté de nouvelles propositions à leurs grands noms, de Luis Alberto à Milinkovic-Savic en passant par Immobile, songe maintenant à prolonger le contrat avec Simone Inzaghi, entraîneur qui, cette saison, s’est avéré digne des meilleurs clubs d’Europe. Extension jusqu’en 2022 pour Stefan Radu également possible.

L’extension de Federico Chiesa à la Fiorentina est paradoxalement en attente. Le Viola a déjà précisé que la proposition serait d’environ 4 millions d’euros – le chiffre que Franck Ribéry reçoit, le mieux payé – mais Commisso coupe le moral. “Pour faire ces choses, vous devez vous voir, nous ne pouvons même pas nous asseoir à côté.”

Gianluigi Donnarumma est toujours plus éloigné de Milan. Parce que son contrat doit expirer à l’été 2021, avec la Juventus qui pourrait jouer son va-et-vient – un peu comme l’accord Icardi – pour trouver un accord au fond. L’évaluation pré-coronavirus était d’environ 50 millions d’euros, il faut maintenant comprendre quel sera l’impact de la crise sur le football international.

Napoli pourrait également choisir de lancer Alex Meret, gardien de but qui, au cours des dernières semaines – avant Coronavirus – avait perdu sa place au profit d’Ospina. En cas d’adieu du jeune homme, alors le blues se concentrera sur Sirigu, de Turin.

Rome et Naples sont sur Mario Gotze, milieu de terrain du Borussia Dortmund, vainqueur du match de la Coupe du monde 2014. L’Allemand est sur le point d’expirer avec le Borussia Dortmund et pourrait choisir l’Italie pour sa prochaine aventure. Les capitolini soulignent également le séjour d’Henrikh Mkhytarian qui, cependant, est à huit millions de personnes de l’évaluation d’Arsenal.

SERGIO RAMOS POURRAIT DIMINUER LE DRAPEAU DU VRAI MADRID, LA BARCELONE CONCLUT L’ACCORD POUR LA DÉCURSION DE L’ENGAGEMENT AUX JOUEURS. UN FONDS ARABE VEUT DÉTECTER LE NEWCASTLE POUR 380 MILLIONS DE DOLLARS, LA VILLE PENSE APRÈS LA GUARDIOLA

Sergio Ramos pourrait changer d’air après qu’il n’y ait pas d’accord avec le renouvellement de Sergio Ramos. Le défenseur central demande un contrat de deux ans, tandis que les Blancos n’en proposent qu’un pour la prolongation. Pendant ce temps, Mano et Haaland sont les premières cibles de l’attaque.

Pendant ce temps, Barcelone a décidé de réduire de 70% son salaire pour aider les employés du club touchés par la crise du coronavirus. La coupe est un préjugé: si vous deviez revenir jouer, l’engagement reviendrait à 100%.

Newcastle est prêt à changer de mains. En effet, 380 millions d’euros ont été offerts par un fonds saoudien, qui entend reprendre l’ensemble du club.

Le Bayern Munich exclut la possibilité de renégocier les salaires de leurs athlètes au plus bas et prend un coup. L’extension de l’icône du club bavarois, Thomas Muller, est en effet prête jusqu’en 2023.

Manchester City est convaincu de pouvoir garder Josep Guardiola, mais en attendant, il cherche un nouvel entraîneur si l’Espagnol lui dit au revoir. Le spécial observé est Patrick Vieira, de Nice, qui partira probablement à la fin de la saison.