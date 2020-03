Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 31 mars

JUVENTUS, UN AUTRE ÉTÉ AVEC DES VALISES POUR HIGUAIN ET UNITED PUTS DANS LA VUE DE LIGT, PENSEZ À KANE MAIS IL EN A BESOIN 150 MILLIONS, SARRI VEUT GARDER DOUGLAS COSTA ET BOLOGNA DEMANDE FAVILLI. INTER PENSEZ À ZÉRO PARAMÈTRES À VERTONGHEN ET GIROUD, VALENCE EST INSÉRÉE POUR GODIN, DERBY DELLA MADONNINA POUR LUIS MAXIMILIANO. AC MILAN A CHOISI MILIK POUR L’APRÈS HIBRA. ROME SUIT TETE DE SHAKHTAR ET RETOURNE À PEPE ‘DEL GREMIO. LAZIO VEUT CONSTRUIRE UNE PROPRIÉTÉ MAIS LIVERPOOL EST NÉ, IL Y A UNE RANGÉE POUR LOVREN. NAPLES, ÉTUDE UNIE POUR DI LORENZO.

L’édition d’aujourd’hui de Tuttosport explique que Gonzalo Higuain est le premier suspect majeur à quitter la Juventus cet été. Trente-trois ans, malgré des défis décisifs et importants dans cette saison où il a dû démarrer et relancer à la place, la Vieille Dame peut la remettre sur le marché. Premièrement, peut-être, le renouvellement d’une plus grande force de négociation cet été. Si le nouvel accord ou adieu n’arrive pas, il pourrait expirer et quitter la Juventus pour terminer la carrière à River Plate.

La Premier League regarde Matthijs De Ligt. Selon des informations du Mirror, Manchester United aurait ciblé le défenseur de la Juventus, arrivé en noir et blanc lors de la session d’été du marché des transferts. L’idée des Red Devils vient après l’intérêt de Barcelone pour Harry Maguire amenant le club anglais à se présenter, éventuellement, à couvert.

Aujourd’hui en kiosque Tuttosport fait le point sur le marché de la Juventus et aussi sur un nom qui revient. L’Anglais Harry Kane de Tottenham aime beaucoup: but en grappes mais zéro trophée depuis 2013, s’est ouvert à un éventuel adieu aux Spurs. La société de Levy l’évalue cependant à 150 millions d’euros et il demande 12 millions d’euros, chiffres que la Juventus ou d’autres clubs ne veulent pas dépenser pour le Britannique de 26 ans.

Aujourd’hui en kiosque, Tuttosport explique que la Juventus ne laissera guère Douglas Costa partir cet été. Maurizio Sarri aime beaucoup le joueur même si les conditions physiques ne l’ont pas aidé à avoir la continuité que l’ancien entraîneur de Napoli et Chelsea voulait lui garantir. La Juve ne souhaite pas non plus lancer Federico Bernardeschi, bien que l’Italien continue d’avoir des admirateurs à l’étranger.

Le Corriere dello Sport en kiosque fait aujourd’hui le point sur le marché de Bologne. Le club émilien cible Andrea Favilli de Gênes pour le département avancé. La proposition pour les bianconeri serait un prêt avec droit de rachat, également pour consolider les relations entre les clubs déjà nés avec l’affaire Riccardo Orsolini. Derrière, cependant, le nom chaud est Petar Stojanovic du Dinamo Zagreb, arrière droit, adaptable également à gauche, né en ’95.

Aujourd’hui, en kiosque, Tuttosport explique que même pendant cet arrêt forcé, le travail de Giuseppe Marotta et Piero Ausilio ne s’arrête pas. La pression continue pour deux joueurs expirants avec deux grandes formations de Premier League, toutes deux de Londres. Il s’agit d’Olivier Giroud, un bélier battant de trente-trois ans originaire de Chelsea, et de Jan Vertonghen, un an plus jeune, du centre de la Belgique de Tottenham. Giroud prévoit de clore définitivement les négociations pour le renouvellement avec Chelsea dans la semaine, puis de se rendre à l’Inter. Sur Vertonghen, il y aurait aussi le pressage du compatriote Lukaku.

Selon Mundo Deportivo, Valence pense à Diego Godin pour la nouvelle saison. La centrale uruguayenne n’a pas réussi à s’imposer dans la défense à trois voies d’Antonio Conte à l’Inter, se retrouvant également derrière le jeune Bastoni. C’est pourquoi un retour sensationnel en Espagne pourrait s’installer avec Valence rejoignant les prétendants à la Premier League, Manchester United et Tottenham. 34 ans, pour Godin ce serait l’occasion de rejouer en tant que protagoniste dans un club ambitieux.

Selon O Jogo, l’Inter et Milan auraient visé le jeune défenseur extrême Luis Maximiano, né en 1999 sous le nom de Donnarumma. L’international portugais des moins de 21 ans joue au Sporting Lisbonne et au fil des semaines, il en est devenu le propriétaire, faisant exploser la place de Ribeiro, titulaire désigné en début de saison. Considérés comme l’un des meilleurs jeunes gardiens de but d’Europe, les deux Milanais pensent à lui pour l’héritage des propriétaires actuels: Donnarumma pourrait être sacrifié sur l’autel du budget des Rossoneri, tandis que les Nerazzurri recherchent une alternative fiable à Handanovic, qui en juillet soufflera 36 bougies.

C’est Arkadiusz Milik de Napoli, explique Tuttosport aujourd’hui, le nom de l’après Zlatan Ibrahimovic à Milan. Le polonais, vingt-six ans, est un nom que le club Rossoneri aime beaucoup aussi pour les paramètres d’un engagement de 2,2 millions d’euros, en ligne avec la nouvelle philosophie économique dictée par Ivan Gazidis. Non seulement cela: l’Atletico Madrid est également sur le joueur quittant l’Azzurri, se préparant à accueillir Diego Costa dans le package avancé de Diego Simeone.

Mateus Cardoso Lemos Martins, plus connu sous le nom de Tete, est encore un autre but pour la Roma au Shakhtar Donetsk. Le Brésilien né en 2000 à l’âge de 18 ans après avoir fait tout le dessin de la jeunesse du Gremio serait un renfort très apprécié chez Fonseca, ce qui lui a fait faire ses débuts parmi les professionnels. Avec son arrivée, Perotti, expirant en 2021, pourrait quitter Rome, mais aussi la permanence de Cengiz Under est fortement mise en doute, selon ce qui a été recueilli par le Messager.

Pepé, 23 ans, homonyme de l’attaquant ivoirien emmené en été par Arsenal, revient de force dans le collimateur de Rome, selon les rapports de Globo Esporte. L’attaquant de Gremio aime aussi le Bayern, Valladolid, l’Ajax et le PSV Eindhoven, les Néerlandais ayant déjà proposé 15 millions pour sa carte. La formation de Porto Alegre, cependant, prendrait au moins 20 et compte tenu du changement des Jeux Olympiques, elle pourrait déjà se séparer du début de l’été.

L’attaquant de la Lazio Ciro Immobile domine le meilleur buteur d’Europe. Claudio Lotito, explique Tuttosport aujourd’hui en kiosque, tente de l’armer à tout prix jusqu’à l’été 2025, mais le pourboire de Campanie est maintenant également apprécié par Jurgen Klopp pour son Liverpool. Déjà à l’étranger avec les maillots du Borussia Dortmund et de Séville, aux fortunes mitigées, Immobile mène désormais la course au Soulier d’Or et peut imiter Francesco Totti, le dernier Italien à l’avoir remporté.

Un nouveau club rejoint la liste des prétendants de Dejan Lovren, défenseur croate à Liverpool. West Ham, qui tentera de l’arracher au Biancocelesti et aux deux cousins ​​londoniens, Arsenal et Tottenham, a également rejoint le joueur de 30 ans, sur qui la Lazio a également évolué. Pour le signaler, c’est Teamtalk.

Des sirènes d’Angleterre pour Giovanni Di Lorenzo? Le défenseur de Naples a été l’un des éléments les plus marquants de la saison en cours. Deux buts et quatre passes décisives sont un excellent butin pour le joueur dans les 25 apparitions avec la chemise bleue. Selon les informations du Mirror, Manchester United aurait eu des contacts avec l’entourage du joueur. Rien de concret cependant, étant donné qu’il ne s’agit pour l’instant que d’une simple enquête.

BARCELONE EN PENSANT À KURZAWA. REAL MADRID, PARTIE JAMES RODRIGUEZ MAIS LE SUBSTITUT EST ODEGAARD. CHELSEA PRÉPARE L’ASSAUT À NEUER, WILLIAN PEUT LAISSER LE PREMIER MINISTRE. LE LEICESTER SUR LES TRACES DE COUTINHO.

Le Barcelone tente de fixer la voie de défense gauche, dont le point ferme est Jordi Alba mais qui verra probablement Junior Firpo parmi les partants. Ce dernier pourrait être utilisé par les Catalans comme homologue pour se rendre à l’Inter Lautaro Martinez. Selon Sport, le nouveau nom est celui de Lawyn Kurzawa, un contrat expirant à terme avec le Paris Saint-Germain qui, à l’été, était proche de la transition vers la Juventus, dans un échange qui aurait vu Mattia De Sciglio faire le chemin inverse. Kurzawa, 28 ans, a disputé 23 matches toutes compétitions confondues cette saison, marquant un but.

Tel que rapporté par As Real Madrid est prêt à vendre James Rodriguez. Le Colombien, retenu l’été dernier malgré l’intérêt de Naples et de l’Atlético Madrid, n’a pas trouvé de place: 650 ‘seulement en Liga, 21e joueur de l’équipe pour les minutes jouées. Le contrat de 29 ans du joueur expire en 2021 et le risque du Real Madrid est de le perdre sur un transfert gratuit après avoir dépensé 80 millions à l’été 2014. L’engagement de James est de 7,75 millions net et cela rend la tâche difficile sa délocalisation, notamment en période de grande crise économique suite à la pandémie de coronavirus. En attendant, le remplaçant est déjà là: le retour de Martin Odegaard est prêt, prêté avec profit à la Real Sociedad.

Le refus du gardien Manuel Neuer de renouveler le Bayern Munich pourrait favoriser Chelsea, qui après avoir rejeté Kepa, est prêt à parier sur l’expert allemand numéro un. Neuer a demandé une prolongation jusqu’en 2025, mais le club bavarois, considérant également les 34 ans du joueur, a proposé un “seul” accord jusqu’en 2023, répondant ainsi au non. Le Daily Mail le rapporte.

Il est peu probable que Willian renouvelle son contrat expirant avec Chelsea et pourrait décider de changer de chemise l’été prochain. Le joueur brésilien a parlé au Soleil de son avenir: “Je voudrais rester en Premier League mais je n’exclue pas d’autres ligues. Je jouerai jusqu’à la fin de la saison et ensuite nous verrons. La seule négociation concrète a été celle du renouvellement avec Chelsea qui, cependant, est alors cela est devenu impossible parce que j’ai demandé un contrat de trois ans et ils ne m’en proposent que deux. Pour l’instant, je n’ai pas d’autres offres d’autres équipes. Le retour au Brésil n’est pas une option à laquelle je pense maintenant. Je veux toujours jouer en Europe. “

Selon Sport, Leicester serait également sur la piste de Philippe Coutinho. Le milieu de terrain appartenant à Barcelone est actuellement prêté au Bayern Munich, qui est peu susceptible de le racheter. Les Blaugrana ne semblent pas disposés à compter sur le Brésilien, qui pourrait revenir en Premier League où il a laissé d’excellents souvenirs avec le maillot de Liverpool. Manchester United et Tottenham sont également intéressés alors que Coutinho lui-même semble avoir regretté d’avoir quitté les rouges et l’aurait confié à ses amis.