Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 5 mars

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses voici les nouvelles les plus importantes

Dan Friedkin sera le nouveau propriétaire de Roma. Nous y voilà. Ce sont les heures décisives: James Pallotta a atterri à New York pour les signatures, explique Il Tempo. Maintenant, les contrats préliminaires pour le transfert de propriété du club Giallorossi. Le communiqué de presse puis les modalités techniques de clôture sont attendus. La Roma appartiendra au groupe Friedkin.

Naples au travail, à la recherche de renforts pour la prochaine saison. Le nom fort dans la maison bleue est celui d’Andrea Belotti de Turin. Contacts en cours. Le coq est une cible pour la saison à venir. Piste très concrète. Pendant ce temps, l’Inter reste sur Mertens malgré le renouvellement du contrat. Une opération liée au rachat de Politano pourrait s’inscrire dans les intentions Nerazzurri. Inter en pressant, Mertens est toujours en vue.

Selon les rapports de la Gazzetta dello Sport, une rencontre entre Gennaro Gattuso et Aurelio De Laurentiis est imminente pour parler du prochain championnat avec l’entraîneur qui semble avoir convaincu tout le monde, y compris le président qui est donc prêt à donner le feu vert au renouvellement et à la suite du syndicat.

Alors que la Serie A est aux prises avec des reports et des récupérations, au domicile de Napoli, l’attention est dirigée – entre autres – également vers l’avenir de Hirving Lozano. Arrivé comme un grand succès de la dernière session d’été (c’est l’achat le plus cher de l’histoire du club), la performance insatisfaisante de l’attaquant mexicain ouvre l’hypothèse d’un adieu en fin de saison. C’est du moins le scénario rapporté par “El Gol Digital”, qui souligne à quel point l’Atletico Madrid s’intéresse particulièrement à la classe ’95. Avant de préparer l’assaut, cependant, les Colchoneros devront vendre deux joueurs dans le même rôle (Vitolo et Lemar).

À la fin de la saison, il est très probable qu’après six ans de splendides relations, Kalidou Koulibaly quittera Naples. Manchester United et Everton en Premier et le PSG en France sont prêts à bouger pour acheter le footballeur sénégalais. De Laurentiis est cette fois prêt à ouvrir l’éventuelle négociation, qui voyagera cependant à des niveaux très élevés puisqu’il s’agit d’un footballeur qui gagne actuellement 6 millions de nets par saison. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

L’avenir de Paulo Dybala et Gonzalo Higuain accueille la Juventus. Tuttosport écrit: après que la vente ait touché les deux à l’été 2019, la prochaine bonne saison devrait conduire à des solutions différentes. Dans le cas de Joya, le directeur de la Juventus Paratici travaille depuis un certain temps sans se méfier pour renouveler le contrat, mais souhaite arriver à un choix définitif prochainement. Quant à Pipita, cependant, compte tenu de l’âge et des bonnes mais pas excellentes statistiques (8 buts en 32 matchs), pour Higuain la nouvelle confirmation est un objectif encore plus compliqué qu’il y a un an.

Idée Ter Stegen pour la Juventus. Selon ce qui a été collecté par le Mundo Deportivo en fait, les bianconeri auraient visé le gardien de but de Barcelone. Le Bayern Munich serait également sur la piste du haut défenseur allemand. Le club bavarois a manifesté son intérêt en octobre dernier, tandis que les premières démarches de la Juventus ont eu lieu en décembre.

Analysant le prochain marché de la Lazio, Corriere dello Sport consacre également un espace approfondi au département attaquant. Le rêve, en ce sens, reste Olivier Giroud de Chelsea (expirant en juin). En mai – lit-on – la Lazio lancera l’assaut final: trois ans à 3,5 millions plus les bonus. Mais il y a aussi un rêve qui se poursuit depuis des années: Memphis Depay, désormais à Lyon. Il expire en 2021, les Français ont proposé un renouvellement, s’il signe qu’il sera encore plus inaccessible. Mais seul le départ de Correa (clause de sortie fixée à 80 millions) inciterait à chercher un remplaçant.

Net de ce que le marché sortant pourrait réserver avec le départ éventuel de la Pezzella allemande, les observateurs de la Fiorentina sont déjà focalisés sur différents objectifs. Comme l’écrit le Corriere dello Sport, Walter Kannemann, un défenseur argentin mais avec un passeport italien en vigueur au Gremio, est resté en lice. Ensuite, il y a Marcao, du Galatasaray de Terim: sur ses traces, cependant, il y a aussi l’Udinese et Atalanta. Ensuite, il y a d’autres profils intéressants, comme celui du phénomène slave Mario Vuskovic, né en 2001, inséré par The Guardian dans la liste des 60 meilleures perspectives dans le monde de son année de naissance (Rome et Juventus aussi sur lui). Enfin, en Italie, la Fiorentina suit Riccardo Marchizza, 22 ans à la fin du mois, propriété de Sassuolo.

Sporting Lisbon rapporte avoir embauché Ruben Amorim comme nouvel entraîneur-chef. L’entraîneur était à la tête de Braga et c’est pour cette raison que le club de Lisbonne a payé 10 millions d’euros. Amorim, 34 ans, succède à Silas.

Rénovation de la maison de Manchester United. Les Red Devils ont prolongé le contrat Lee Grant, gardien expert né en 1983. Le haut défenseur a renouvelé jusqu’en juin 2021.

Cent quarante millions d’euros. C’est le prix, écrit le «Bild», fixé par le Borussia Dortmund pour l’éventuelle vente du talent anglais Jadon Sancho. Achetée à l’été 2017 pour 8 millions d’euros, Sancho est très populaire en Premier League et notamment à Manchester United et Chelsea