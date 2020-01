Marché non stop – rumeurs, négociations et formalités du 23 janvier

INTER, VOICI MOSES. EN ATTENDANT ERIKSEN. POLITANO APPROCHE NAPLES, LE LORENT PEUT ENTRER DANS L’OPÉRATION (ET BLOQUER GIROUD). ÉCHANGE BERNARDESCHI-RAKITIC TRÈS DIFFICILE, L’ATALANTA FERME POUR CZYBORRA. LECCE PREND SAPONARA, SAMPDORIA TONELLI ET GENOA MASIELLO

Un autre jour de marché est allé aux archives et, comme cela arrive souvent ces derniers temps,Inter le protagoniste absolu. Victor Moses est arrivé en prêt avec un droit de rachat à 12 millions d’euros, l’ancien Chelsea a subi des examens médicaux et s’est déjà présenté à Pinetina. L’intermédiaire de la négociation avec Tottenham pour Eriksen arrivera aujourd’hui dans la ville, mises à jour possibles dans les prochaines heures. Puis le nouveau chapitre Matteo Politano qui a comme co-protagoniste Napoli: hier des matchs répétés entre le joueur, son entourage et Napoli qui ont mis dans l’assiette un prêt onéreux de 2 millions avec remboursement à 18 plus 2 bonus supplémentaires. Politano lui-même a donné son accord à la destination, mais l’Inter tente d’insérer la carte de Fernando Llorente dans l’accord (ce qui bloquerait donc l’arrivée de Giroud). Gabigol reste à la sortie, toujours plus proche de Flamengo et Dimarco (il préfère Hellas malgré l’inclusion de Bologne). Pour refermer le cercle de Naples, faites cependant attention au nom d’Andrea Petagna, une demande expresse de Gattuso (avec le SPAL qui ne veut pas renoncer à son avant-centre).

À la maison Juventus L’échange possible avec le Barça entre Federico Bernardeschi et Ivan Rakitic reste d’actualité, mais pour le moment les conditions ne sont pas les bonnes pour la fumée blanche. Entrer dans le mouvement des bianconeri avant tout en perspective: Paratici continue de faire pression sur Sandro Tonali de Brescia et a quant à lui mis en avant Jorge Carrascal, talent du River Plate.

Journée bien remplie aussi pour Milan qui lors de la réunion a rencontré plusieurs opérateurs de marché, dont l’agent de De Paul, Correa et Zaracho, ainsi que celui du talent de Benfica Florentino Luis. Pour l’attaque, l’idée est Adnan Januzaj, mais un nouveau tir en défense après Kjaer (qui libérerait la Gabbia pour Parme) n’est pas à exclure.

L ‘Atalanta clos le coup d’État Lennart Czyborra, aujourd’hui l’officiel. Mais en arrivant à Bergame, il y a aussi Raoul Bellanova, ancien Milan aujourd’hui à Bordeaux.

la Rome Shaqiri doit abandonner, car Klopp n’est pas à vendre, avec la nouvelle idée qui mène à Javairo Dilrosun du Hertha Berlin. Pendant ce temps, Petrachi s’est ouvert à l’arrivée possible d’un jeune avant-centre.

la Cagliari défini l’arrivée de la Juventus de Marko Pjaca, prêt de 1,5 million et droit de remboursement à 12 ans, tandis qu’une enquête de Galatasaray pour Alberto Cerri doit être enregistrée.

la Sampdoria fermé pour le retour de Lorenzo Tonelli de Naples, un prêt de rachat de 4 millions d’euros. la Gênes au lieu de cela, il est proche du retour d’Andrea Masiello et a réactivé les contacts pour Amione.

L ‘Udinese elle est prête à embrasser Zeegelaar de Watford alors qu’elle salue Nicholas Opoku qui se rend aux Amiens avec un prêt de 18 mois avec droit de rachat.

la Lecce a officialisé l’arrivée de Riccardo Saponara après le coup d’envoi du FiorentinaParallèlement, la Viola a annoncé le renouvellement de Riccardo Sottil jusqu’en 2024. Clôture avec Brescia qui a réactivé les contacts pour le renouvellement de Corini et avec le SPAL qui est prêt à conclure avec Torino pour Kevin Bonifazi.

L’ANCIEN CENTURION DE GÊNES POUR LE PRÊT À VELEZ. LYON, PRIS KADEWERE MAIS SEJOURNE AU HAVRE JUIN. SÉVILLE ENGAGE JOHANSSON DE BAYERN. BORUSSIA DORTMUND, 50 MILLIONS PAR CAMAVINGA. LE PÈRE DE CAVANI ATTAQUE LE PSG: “ILS SONT CRAINTS D’ALLER CHEZ L’ATHLÉTISME”. LILLE, THIAGO MAIA VENDU À FLAMENGO. LEIPZIG, VOICI MARTINEZ: EN ALLEMAGNE A PARTIR DE JUILLET. BAYERN, PRISE ODRIOZOLA EN PRÊT DU VRAI MADRID. BARCELONE, TROIS IDÉES POUR L’ATTAQUE

Ricardo Centurion redémarre de Velez. L’ancien joueur de Gênes, toujours sous contrat avec Racing (club avec lequel il a eu une relation houleuse pour le moins ces derniers mois) a signé avec Velez Sarsfield jusqu’au 30 juin 2020.

Le Havre, par le biais de ses canaux officiels, a confirmé avoir conclu un accord avec Lyon pour le transfert de Tino Kadewere. Le meilleur buteur actuel de Ligue 2 restera cependant prêté dans son club actuel jusqu’à la fin de la saison.

Tourné entre le présent et l’avenir pour Séville. La DS Monchi a pris le milieu de terrain contractuel de six ans né en 2001 Ryan Johansson. Le passeport luxembourgeois, irlandais et suédois provient du Bayern Munich.

Eduardo Camavinga sera l’un des protagonistes du prochain marché d’été. Le milieu de terrain rennais de 17 ans est déjà parmi les meilleurs dans son rôle en Ligue 1 et a suscité l’intérêt de nombreux grands clubs, notamment le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Les Gialloneri, selon Bild, suivent l’équipe nationale française des moins de 21 ans depuis plusieurs années et pourraient en offrir 50 millions, tentant d’exploiter les bonnes relations avec le club transalpin.

Luis Cavani, père de l’attaquant du PSG, a parlé à El Chiringuito de l’avenir de son fils Edinson, destiné à quitter le club français avant la fin du marché des transferts: “Nous avons reçu de nombreuses offres du Premier via MLS et aussi d’Allemagne, mais nous avons déjà un accord avec l’Atletico Madrid. Je souhaite que votre carrière se poursuive là-bas et dans le s’il restait au PSG, il ne le ferait qu’en juin. Je pense que les mots de Tuchel sont circonstanciels et que la seule vraie peur du club parisien est d’être contre lui en Ligue des champions. Ils le traitent injustement, voyez juste combien ils le font jouer. “

Plan du Flamengo qui a sécurisé Thiago Maia. Le milieu de terrain de 22 ans a été retiré de Lille à crédit pour un an et demi. Née en 1997, la médiane a vu le terrain très peu de fois: seulement 45 minutes réparties en trois matchs.

Selon ce que rapporte AS, Barcelone a commencé la recherche d’un avant-centre à partir de la formule avec laquelle l’acheter pour faire plaisir à Setien: le prêt avec obligation de remboursement. Rodrigo Moreno de Valence est en tête de liste des préférences, même si les hypothèses liées à Fernando Llorente de Naples e Olivier Giroud Chelsea, que l’Inter aime depuis longtemps.

Leipzig annonce l’achat du gardien Josep Martinez à Las Palmas à partir du 1er juillet 2020. L’Espagnol de 21 ans a signé un contrat jusqu’en 2024.

Le Bayern Munich annonce l’achat d’Alvaro Odriozola au Real Madrid dans un communiqué officiel. L’arrière droit déménage en Bavière avec la formule de prêt jusqu’à la fin de la saison. Né en 1995, l’arrière complet n’a joué que 5 matchs.