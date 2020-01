Marché non stop – rumeurs, négociations et formalités du 24 janvier

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

INTER

Christian Eriksen se rapproche de plus en plus des adieux de Tottenham, l’Inter de plus en plus convaincu et proche d’atteindre la ligne d’arrivée: amenez le Danois au Nerazzurri avant le 31 janvier et donnez à Antonio Conte un renfort décisif pour la course au Scudetto. Le nouveau contact entre les Nerazzurri, Tottenham et l’intermédiaire de la négociation a été décisif, ce qui a aujourd’hui rapproché les parties. En ce moment, l’offre de quinze millions plus trois bonus semble la bonne, celle capable de faire vaciller les certitudes des Spurs. En déposant tous les détails d’une opération très compliquée qui va émouvoir l’un des grands protagonistes du football mondial ces dernières années, de nouveaux contacts seront toutefois nécessaires. Dans la soirée à Milan, il y a eu un dîner avec le PDG de l’Inter Beppe Marotta, le directeur sportif Piero Ausilio et les intermédiaires de l’opération qui pourraient amener Christian Eriksen au Nerazzurri. Frank Trimboli et Paolo Busardò. Les parties, à la sortie du restaurant, n’ont pas voulu faire de déclarations aux personnes présentes.

Après trois jours d’attente, l’attente est enfin terminée pour l’annonce officielle de Victor Moses, qui est devenu un nouveau joueur de l’Inter il y a quelques secondes. Il s’agit du deuxième hit hivernal des Nerazzurri après Ashley Young, avec Conte qui peut encourager l’élargissement des options de voies. Voici la déclaration officielle du club: “Victor Moses est officiellement un nouveau joueur de l’Inter. Le footballeur nigérian né en 1990 arrive à Nerazzurri sur une base temporaire avec droit d’option. Victor est la plus grande chance de tous le peuple Nerazzurri! #WelcomeVictor! “.

Valentino Lazaro fait ses adieux à l’Inter et règle un prêt onéreux (1,5 million) avec droit de rachat à 23,5 millions. Pour confirmer l’agent du joueur, Max Hagmayr qui à travers une histoire Instagram a publié deux photos, dont l’une avec l’inscription: “Au revoir à San Siro”, l’autre de l’intérieur d’un avion, taguant son client: destination, Newcastle.

Entre Rome et Naples, Séville réapparaît, ou plutôt réapparaît. Après l’intérêt de ces derniers jours, en effet, le club andalou, selon ce que notre équipe éditoriale a recueilli, a présenté une offre à l’Inter pour la carte de Matteo Politano. Une offre qui pourrait compliquer les plans des Napolitains qui ont rencontré ce matin les agents du joueur pour trouver un accord sur l’engagement. Napoli, cependant, semble rester encore en tête après avoir déjà conclu un accord avec le nerazzurri pour le transfert en prêt de 18 mois avec l’obligation de remboursement pour un total de 25 millions d’euros de la classe ’93.

JUVENTUS

Le journal allemand faisant autorité Kicker donne les dernières mises à jour sur l’intérêt du Borussia Dortmund pour le milieu de terrain Emre Can. En ce moment, la négociation est encore à ses étapes préliminaires car le club jaune et noir après l’achat de Haaland veut lier une nouvelle greffe à une vente. En ce sens – lit-on – la direction de Dortmund ne veut attaquer le milieu de terrain allemand de la Juventus qu’après la vente de Paco Alcacer, un attaquant fermé depuis l’arrivée de l’ancien bombardier Red Bull Salzburg.

MILAN

Lucas Paquetá, milieu de terrain milanais, a demandé et obtenu de ne pas être appelé pour le match contre Brescia: selon ce que nous avons collecté, le joueur a dit à Pioli et au club de ne pas être serein et par conséquent, et avec le marché toujours ouvert, son aventure dans les Rossoneri touche à sa fin. Un an et un mois après son arrivée en Italie, pour 38 millions d’euros, en provenance de Flamengo, le Brésilien ne ressent plus la confiance qui l’avait conduit à choisir les Rossoneri. Un choix, celui de la non-convocation, pourtant avalisé par M. Pioli lui-même. Ce matin, la nouvelle, publiée par La Repubblica, d’une visite du Brésilien à la clinique de La Madonnina pour des contrôles suite à une légère tachycardie, semble être sa fille et de l’anxiété de l’acclimatation difficile à Milan, où le L’arrivée de Pioli n’a absolument pas aidé. Mais il y a plus sur le terrain: peu d’amis et peu de vie sociale, alors le joueur a demandé à l’agent Eduardo Uram, qui s’est rendu hier à la Casa Milan, d’essayer de débloquer son transfert.

Pour Florentino del Benfica, les parties envisageraient un prêt de deux ans avec option d’achat. Le club lusitanien serait prêt à vendre le joueur, malgré un contrat à long terme jusqu’en 2024: l’arrivée de Weigl, en fait, achetée sur le marché d’hiver, enlève de l’espace à Florentino, qui aurait plutôt besoin de jouer en continu pour affiner ses qualités.

La situation concernant le passage de Ricardo Rodriguez à Fenerbahçe n’a pas encore été dévoilée, rapporte Sky. Le club turc, rappelez-vous, a eu un veto sur le marché entrant pour des problèmes avec le fair-play financier, mais a déposé un appel garantissant qu’il est en mesure de respecter les paramètres sous peu. Pendant ce temps, avec l’officiel de Moses à l’Inter, le club a dégagé la place à la possible arrivée du Suisse, qui attendra la fin de la situation, ayant choisi Istanbul comme prochaine destination, refusant l’offre du PSV Eindhoven .

Milan attend des offres pour Suso. Pour le Corriere dello Sport, les Rossoneri n’accepteront que des propositions liées à l’achat pur et simple, alors que Séville pourrait aujourd’hui raisonner sur un prêt (considérant également l’investissement de 20 millions pour En-Nesyri): pour le journal, une hypothèse pourrait être celle d’ajouter une obligation de remboursement, à exercer éventuellement après 18 mois (donc à la fin de la prochaine saison).

Actualités et hypothèses de marché pour Milan: selon l’édition de Repubblica, il y aurait l’idée sur la table d’un échange entre Milan et l’Udinese entre Rodrigo De Paul et Krzysztof Piatek. Hier, l’agent de l’Argentine était en place, parmi les nombreuses hypothèses à examiner par les Rossoneri, il y a aussi celle-ci. En attendant, Piatek aime Manchester United qui, cependant, ne veut pas payer les 35 millions demandés par Milan.

ROMA

Rome et la Real Sociedad tentent de s’entendre sur Januzaj. Selon les rapports de Sky, les Giallorossi souhaiteraient que le Belge soit en prêt gratuit avec un droit de rachat à 12 millions, tandis que le club basque lève en demandant 800 mille euros pour le prêt.

Selon Sky, Roma évalue Cyrus Christie, l’arrière latéral de Fulham dans la voie de défense droite, qui est capable de couvrir tous les rôles du département défensif. Né en 1992, au début de la saison, il a récolté 17 apparitions dans toutes les compétitions.

Selon ce que rapporte le site Internet de la Gazzetta dello Sport, Rome et Atalanta ont signé les documents pour sceller l’accord pour le passage dans le jaune et le rouge du défenseur Roger Ibanez. La Déesse a autorisé le Brésilien à se rendre dans la capitale pour des visites médicales, qui sont actuellement prévues pour lundi mais qui pourraient également être reportées à demain.

LAZIO

Nouvelles de la Lazio: meilleur buteur du football italien et avant-centre également de l’équipe nationale italienne, Ciro Immobile serait proche du renouvellement avec le biancocelesti. Les meilleures performances vontudront le contrat jusqu’en 2024 avec 4 millions par an.

NAPOLI

Journée chaude sur l’axe entre Naples et l’Inter. Le ds bleu Cristiano Giuntoli est toujours en ville pour Matteo Politano, les parties ont été sollicitées pour un prêt depuis 18 mois, 25 millions au total. Aujourd’hui, les contacts entre l’entourage du joueur et Napoli, de l’autre côté du Nerazzurri aujourd’hui, verront les intermédiaires de Christian Eriksen qui sont les mêmes que Fernando Llorente. La négociation prend de plus en plus forme, l’accord est possible.

Jean Philippe Mateta une idée pour Napoli? Probablement oui, du moins selon ce que rapporte tuttonapoli.net et l’émission Super Sport 21 TV, diffusée en Campanie. L’attaquant né en 1997, qui travaille maintenant pour Mayence, aurait frappé Cristiano Giuntoli, pourchassant un premier attaquant à rejoindre Arek Milik. Les contacts entre les deux sociétés seraient déjà très fréquents, étant donné que l’intention des Napolitains serait de le porter au bleu dès janvier en tant que troisième attaquant: sur le plateau, environ 20 millions d’euros, contre une demande des Allemands d’au moins 30 millions. Nous verrons sous peu l’évolution de la situation.

Il devient une course à trois que pour Amin Younes, allemand hors de Napoli. Selon ce qui a été rapporté par Radio KissKiss, en plus des deux Génois, Gênes et Samp, le Turin de l’ex bleu Walter Mazzarri serait entré en course sur l’ex Ajax.

TORINO

Selon ce qui a été recueilli par Sky, le Levante a entamé des contacts avec l’agent de Simone Zaza pour tester sa disponibilité. L’attaquant turinois a déjà joué en Espagne, cependant avec les cousins ​​de Valence. Dans cette première partie de la saison, le joueur de 28 ans a récolté 20 apparitions marquant 6 buts.

Pas de Turin pour Ian Poveda. Le joueur quittera Manchester City mais se rendra à Leeds United. Des visites des clubs d’Elland Road sont prévues sous peu, explique The Athletic.

FIORENTINA

Juan Jesus-Fiorentina est une négociation qui se poursuivra jusqu’au bout. Selon ce que Tuttomercatoweb a collecté, les altos ne sont pas disposés à retirer le Brésilien purement et simplement, mais en prêt avec droit de rachat, une idée qui satisferait toutes les parties. Possible que nous arrivions dans les derniers jours pour la fermeture du joueur rom, en plus de l’arrivée possible d’un milieu de terrain.

Selon les rapports de Sky, Rolando Mandragora avance dans le but de renforcer le milieu de terrain de la Fiorentina. Le joueur de l’Udinese est dans le collimateur du leadership violet, avec Alfred Duncan de Sassuolo. Aujourd’hui, il y a eu une réunion avec l’Udinese pour évaluer la faisabilité de l’opération. Roma est également sur le joueur, évaluant un remplaçant pour le blessé Diawara.

L’ancien Real Madrid Fabio Coentrao est actuellement libre, mais pour le défenseur né en 1988, les portes de l’Italie pourraient s’ouvrir. Tel que rapporté par Sky Sport, en effet, son agent, l’ancien Parme et la Lazio Fernando Couto, l’aurait proposé à la Fiorentina et à Bologne, qui devront désormais décider quoi faire.

Sampdoria

La route est balisée, pour Il Secolo XIX. La Sampdoria est en vente, avec le président Massimo Ferrero qui a mandaté ces derniers jours une société spécialisée qui peut trouver des acheteurs potentiels en peu de temps. Ferrero ne peut pas attendre trop longtemps, dans quelques mois, il aimerait trouver la solution économique qui lui permette d’accéder à l’arrangement de son Eleven Finance en liquidation, en évitant sa faillite. Ferrero devra maintenant attendre que le conseiller lui apporte le bon acheteur. À ce stade, avec une proposition d’achat signée, il peut aller en justice pour indemniser les débiteurs d’Eleven Finance et maintenir la procédure d’arrangement en vigueur. Les alternatives ne sont pas nombreuses, car si l’arrangement était rejeté, toute la galaxie Ferrero, l’immobilier et Samp, passeraient entre les mains du tribunal qui, à ce moment-là, reprendrait la vente. Ferrero veut éviter ce scénario et en ce sens, certaines manifestations d’intérêt des entrepreneurs et des fonds sont déjà arrivées.

Lorenzo Tonelli est officiellement un nouveau footballeur de la Sampdoria. Le club blucerchiato a déposé à la Ligue le contrat du défenseur né en 1990, qui arrive de Naples en prêt avec une obligation de rachat.

GENES

Par le biais de son site Web officiel, Gênes a annoncé qu’elle avait finalisé un autre achat dans cette campagne de renforcement de l’hiver crépitant. Sebastian Eriksson arrive pour le Rossoblù: “Le Genoa Cricket and Football Club annonce qu’il a définitivement acquis de l’IFK Goteborg les droits sur les performances sportives du milieu de terrain Sebastian Eriksson (Bralanda, Suède, 31 janvier 1989). Le joueur qui a joué au cours de la journée de la première séance d’entraînement avec ses coéquipiers au Signorini Sports Center, il a choisi le maillot numéro 16 “.

Selon ce que notre équipe éditoriale a collecté, le défenseur Andrea Masiello est maintenant près de saluer Atalanta après près de neuf saisons. En effet, la classe 86 aurait accepté l’offre de Gênes et pourrait dans les prochains jours déménager en Ligurie pour porter le maillot rouge et bleu et aider le club de Preziosi dans la course au salut.

BOLOGNA

L’entraîneur de Galatasaray Fatih Terim ouvre pour les adieux de Yuto Nagatomo. En fait, lors de la conférence de presse après le match contre Çaykur Rizespor, l’entraîneur a parlé du japonais: “Il a fait de bonnes choses pour nous, nous l’aimons et il nous aime, mais s’il trouve une nouvelle opportunité, il s’en ira. Si, par contre, vous ne le trouvez pas, alors il restera ici pour vous et bienvenue. Il est difficile de trouver des joueurs comme lui, c’est un de ceux qui s’entraînent le plus. “

CAGLIARla

Marko Pjaca subira des visites médicales à la Villa Stuart à Rome demain matin. Le Croate, propriété de la Juventus mais sur le point de déménager à Cagliari, effectuera les tests physiques dans la clinique romaine et s’envolera ensuite pour la Sardaigne, où il trouvera sa nouvelle équipe pour l’embrasser.

PARME

À la recherche d’un attaquant pour la deuxième partie de la saison après la blessure de Roberto Inglese, Parme a également effectué dans les derniers jours une enquête pour Moise Kean, l’attaquant d’Everton qui, au dernier tour du Premier ministre, a trouvé son premier buts dans la ligue anglaise. La tentative a échoué car les caramels, en ce moment, n’ont pas l’intention de se priver de l’attaquant de la classe 2000. Lors des deux derniers matchs du Premier ministre Carlo Ancelotti l’a déployé dès la première minute.

LECCE

Des heures d’attente pour Acquah à Lecce. Le milieu de terrain reste une idée concrète mais certains détails doivent être déposés. Développements attendus. Pour Acquah et aussi pour la sortie d’Imbula contestée par Gaziantespor et Leganes. Tandis que Riccardi s’approche de Pise. Sur le marché à la poursuite des minutes Simone Lo Faso: Feralpi Salò en pressage. Et en toile de fond, l’appréciation de la Suisse …

SPAL

Kevin Bonifazi revient à SPAL: le défenseur central gaucher a été cédé par l’équipe Este à Turin dans ces minutes, pour la troisième fois en quatre ans: révèle la rédaction de Sky. L’ancienne centrale des moins de 21 ans reviendra cette fois à Ferrare avec l’obligation de rachat, alors qu’il n’y a toujours pas d’accord sur l’avenir d’Iago Falque.

PREMIER LEAGUE

L’avenir de Mesut Ozil pourrait être des étoiles et des rayures. Le milieu de terrain allemand, rapporte le Washington Post, est depuis longtemps visé par le club MLS DC United. Le joueur d’Arsenal aurait été personnellement contacté par des représentants du club américain mardi après le match nul 2-2 contre Chelsea. Le transfert pourrait se matérialiser en 2021.

Jeune plan d’Aston Villa, en provenance de Barcelone. Le club de Birmingham a officialisé l’engagement de l’attaquante de 16 ans Louie Barry. L’Anglais, ex West Bromwich Albion et auteur de deux buts en deux apparitions avec les moins de 17 ans britanniques, rejoindra l’Académie.

Dani Ceballos a demandé à Mikel Arteta de quitter Arsenal pour trouver plus d’espace ailleurs. L’Espagnol, arrivé à Londres l’été dernier avec la formule de prêt, souhaite revenir au Real Madrid et trouver ensuite un nouvel emplacement qui lui permettra de jouer avec une plus grande continuité que ce qui s’est passé avec les Gunners. Pour le signaler, c’est Mundo Deportivo.

Selon les informations du Daily Mail, Arsenal a déjà entamé des négociations pour le renouvellement du contrat du jeune Gabriel Martinelli, attaquant italo-brésilien qui a marqué 10 buts en 21 apparitions avec les Gunners à seulement 18 ans. Arrivé cet été pour 8 millions d’euros depuis San Paolo, le joueur a déjà une cote de plus de 55 millions, le Real Madrid ayant déjà entamé les premiers sondages. C’est précisément en raison de cet intérêt international que l’équipe londonienne a décidé de tripler l’engagement du joueur pour le garder dans l’équipe.

Selon des informations du Times, Chelsea aurait demandé au PSG le prêt d’Edinson Cavani, bien que le joueur ait déjà un accord avec l’Atletico Madrid pour la saison prochaine. Les Colchoneros seraient prêts à le prendre immédiatement, mais la demande de 10 millions d’euros faite par les Parisiens est jugée trop élevée compte tenu de l’expiration du contrat. C’est pourquoi les Bleus sont entrés, offrant une alternative au joueur et aux Français au moins jusqu’en juin.

LA LIGA

Par le biais de ses canaux officiels, Espanyol a annoncé qu’il avait payé la clause de résiliation de 10 millions pour Adrian Embarba. L’attaquant de 1992, issu de Rayo Vallecano, a signé un contrat jusqu’en juin 2024.

Valence travaille déjà avant l’été prochain, avec un nouvel objectif de défense. Le nom est celui de Nicolas Otamendi, 31 ans appartenant à Manchester City qui pourrait décider de changer d’air après la saison de course. Pour le signaler, c’est le Soleil.

BUNDESLIGA

Selon L’Equipe, Lyon aurait conclu un accord avec Hertha Berlin pour le transfert en Allemagne de Lucas Tousart. Le milieu défensif coûtera au club allemand environ 24 millions plus 10% de la revente possible. Le joueur restera cependant en France jusqu’à la fin de la saison et affrontera la Juventus en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Selon Bild, le Borussia Dortmund est prêt à investir jusqu’à 50 millions d’euros pour la classe 2002 de Rennes Eduardo Camavinga. Le joueur, révélation de la ligue française, a récemment attiré l’attention d’autres grands européens dont le Real Madrid.

LIGUE 1

Steven Nzonzi est dans le collimateur de Rennes. Selon des informations rapportées par Foot Mercato, le milieu de terrain appartenant à des Roms, prêté à Galatasaray, a été spécifiquement demandé par le président du club français, Oliver Letang. Celta Vigo et West Ham sont sur le coup, les Britanniques ayant déjà officialisé une offre à son entourage. Pour le moment, Nzonzi n’a pas encore décidé quoi faire.

RESTE DU MONDE

Coup important pour Antalyaspor. L’arrivée de Lukasz Podolski, star du football allemand, a été confirmée: après la résiliation avec Vissel Kobe, la signature de Poldi avec le club turc est arrivée.