Marché non stop – rumeurs, négociations et formalités du 25 janvier

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

INTER, FUMER BLANC POUR ERIKSEN. LE DANOIS ARRIVE. JUVE AU TRAVAIL POUR L’ÉCHANGE DE SCIGLIO-KURZAWA. NAPLES, POLITANO TOUJOURS PLUS PROCHE. MILAN, POUR SUSO SEVILLE ASSAULT. SPAL, BONIFAZI ENCORE À FERRARE

JUVENTUS

La Juventus a annoncé publiquement son intention de ne pas clôturer d’autres négociations sur ce marché en janvier après le coup de Kulusevski. Cependant, l’homme de marché Fabio Paratici continue d’évaluer les idées et les opportunités possibles. L’un d’eux mène au nom de Layvin Kurzawa, arrière gauche gaucher appartenant au PSG (sur lequel Arsenal est fort) qui verra son contrat expirer à la fin de l’année. Selon Sky Sport, les bianconeri sont sur le point de conclure l’accord, accueillant le Français et envoyant Mattia De Sciglio à Paris. Comprendre s’il y aura un ajustement en faveur de la Vieille Dame.

INTER

Accord total entre Tottenham et Inter pour le passage de Christian Eriksen: après l’accord intervenu hier soir, la rencontre d’aujourd’hui entre les intermédiaires et la société Nerazzurri à Viale della Liberazione a provoqué la fumée blanche très attendue. Le Danois peut être considéré comme le troisième renfort hivernal d’Antonio Conte et devrait être en Italie au début de la semaine prochaine. Tout a donc confirmé ce qui était écrit hier soir, avec le tournant qui est arrivé dans la soirée et le premier grand hit de 2020 qui s’est également matérialisé grâce au dépôt des détails qui a eu lieu aujourd’hui.

HIER, L’ENTREPRISE – Comme mentionné, le contact qui a eu lieu hier entre les Nerazzurri, Tottenham et les intermédiaires de la négociation a été décisif, puis a pris fin avec la nouvelle réunion qui a eu lieu aujourd’hui à Viale Della Liberazione, au siège de Nerazzurri. Le nombre de l’accord devrait être d’environ quinze millions plus trois bonus auxquels pourraient s’ajouter quelques millions, plus difficiles à réaliser que les trois premiers: une proposition qui a finalement convaincu les Spurs de se priver d’un des grands protagonistes de l’ère Pochettino.

Le FC Internazionale Milano annonce la vente de Valentino Lazaro au Newcastle United FC sur son site officiel. Le footballeur autrichien a déménagé temporairement jusqu’au 30 juin 2020 avec la possibilité de transformer le prêt en un transfert définitif.

NAPOLI

Napoli et Matteo Politano sont plus proches. Les contacts téléphoniques évoqués aujourd’hui par Cristiano Giuntoli avec l’entourage du footballeur ont rapproché la classe offensive 93 ‘du club napolitain. Politano a ouvert pour le transfert à l’équipe dirigée par Gennaro Gattuso et également sur l’engagement, maintenant, les deux parties ont trouvé un accord sur la base d’un engagement de 2 millions d’euros pour augmenter les bonus.

Cependant, il n’y a toujours pas de fumée blanche. Parce que maintenant l’accord avec l’Inter doit être déposé, qui demandait d’inclure la carte de Fernando Llorente dans la négociation.

ROMA

Laroma24.it s’est entretenu avec les microphones Dirk De Vriese, l’agent extérieur Januzaj, footballeur suivi de Roma. Le procureur a évoqué les négociations en cours entre les Giallorossi et la Real Sociedad: “Nous sommes en contact avec les Roms. Nous évaluons les termes de la formule, y compris un prêt avec droit de rachat. Nous espérons maintenant tout définir dans quelques jours”.

MILAN

Des détails émergent sur le fort intérêt de Séville pour Suso. Selon ce que notre rédaction a recueilli, le club andalou aurait présenté une première offre à l’attaquant pour 15 millions d’euros, refusée par Milan. Quadrature possible à 20 millions d’euros avec Monchi qui a longtemps été un admirateur de l’ancien Liverpool.

Selon Tuttosport, la demande d’hier de Lucas Paquetà de ne pas être appelé pour Brescia est une décision du joueur de forcer Milan à le vendre. Le Brésilien voudrait rejoindre Leonardo au PSG, mais les Rossoneri ne considèrent pas assez les 20 millions d’euros offerts par les Français et en demandent 10 de plus. La solution pourrait être un échange avec certains joueurs du club parisien redondant comme Paredes, Herrera et Draxler.

ATALANTA

Lors de la conférence de presse d’aujourd’hui, l’entraîneur d’Atalanta Gian Piero Gasperini a fait le point sur le marché de la déesse de janvier: “Caldara est arrivé à ce moment-là. Nous verrons Czyborra. Barrow, Ibanez et probablement Arana sont partis. Peut-être qu’il ira via Masiello aussi, on verra aujourd’hui si la négociation aboutit. L’équipe est restée celle à part l’arrivée de Caldara. Les acteurs importants ne sont pas sur le marché, maintenant l’entreprise va choisir comment remplacer les démarreurs, elle le fait avec des achats de Cela peut être la cible, nous espérons que certaines pièces importantes du groupe pourront sortir de ces gars-là “.

FIORENTINA

L’édition d’aujourd’hui de La Gazzetta dello Sport consacre de l’espace au marché de la Fiorentina, en se concentrant en particulier sur les noms relatifs au milieu de terrain du futur. Car Amrabat Viola attend de comprendre les évolutions entre Naples et Vérone, mais c’est sur Duncan que le pressage est le plus fort. Sassuolo doit baisser d’environ 5 millions par rapport à sa demande: l’espoir est de lisser la différence dans les derniers jours de marché. Comme Mandragora, mais pour le moment il n’y a pas de marge comme pour Vecino et Fofana, écrit la rosea. Même l’offensive pour De Paul est presque impossible, tandis que Cassata est une idée à prendre en considération.

PARME

Parme anticipe le rachat obligatoire présent sur le contrat de Gaston Brugman, arrivé en prêt de Pescara cet été. Les ducals ont déposé le contrat final six mois avant le premier accord.

Adnan Januzaj en Italie? L’extérieur talentueux de la Real Sociedad ressemblait à un but pour la Roma, mais les Giallorossi ont choisi Carles Perez. Le joueur aurait été offert à Parme et le directeur sportif Faggiano l’aime beaucoup: l’accord pourrait passer par la formule du prêt gratuit (et du droit de rachat), mais la négociation est très difficile car d’autres clubs pourraient adhérer.

SASSUOLO

Il y a aussi Gian Marco Ferrari au centre d’intérêt de divers clubs. Pour le défenseur central né en 1992, certains sondages ont été enregistrés à Sassuolo notamment par Milan (qui veut un autre central) et la Fiorentina. La Viola a encore ouvert l’option Juan Jesus pour laquelle, avec Roma, un prêt avec droit de rachat est visé. Les premiers jours de la semaine prochaine pourraient donner une réponse claire sur la façon dont le club violet a l’intention de prendre.

SPAL

SPAL srl annonce qu’elle a acquis de Torino Fc à titre temporaire avec une obligation de rembourser la performance de Kevin Bonifazi sous certaines conditions. Le joueur a signé un contrat qui le liera au club de biancazzurra jusqu’au 30 juin 2024. SPAL exprime une grande satisfaction pour le retour du défenseur à Ferrare qui commence ainsi la troisième expérience en biancazzurro après avoir contribué en tant que protagoniste, avec 47 apparitions et 5 buts, salut la saison dernière de Serie A et la victoire historique du championnat Serie B 2016/2017. Bonifazi a choisi la chemise numéro 41.

UDINESE

Sur son site officiel, l’Udinese annonce le retour au noir et blanc de Marvin Zeegelaar, qui renforce les Frioulans deux jours après le match contre Parme: “Udinese Calcio est heureux d’annoncer le retour au Frioul de la gauche hollandaise Marvin Zeegelaar , venant de Watford Zeegelaar arrive tout de suite, signant un contrat jusqu’au 30 juin 2022. Il se démarque au second tour du dernier championnat, où il fait 12 apparitions avant de retourner à Watford pour la fin du prêt. de vivre les deux prochaines saisons et demie en noir et blanc, portant le numéro de maillot 77 “.

LIVERPOOL, ISCO SPUNTA DU VRAI MADRID. PSG, AUSSI LE UNITED PUNTA CAVANI. BARCELONE, AUBAMEYANG NOM CHAUD POUR L’ATTAQUE. BAYERN MONACO, OBJECTIF DE DÉFENSE UPAMÉCAN

PREMIER LEAGUE

Liverpool appelle Isco. Selon les rapports d’El Desmarque, M. Klopp aurait demandé à sa direction d’acheter le milieu de terrain espagnol du Real Madrid. Valorisation boursière autour de 70 millions d’euros, les rouges évaluent et préparent leur déménagement. Pendant ce temps, pour l’ancien but de la Juve, il y a jusqu’à présent 17 apparitions saisonnières et un but dans le maillot merengue.

Chelsea est à la recherche d’un gardien de but pour agir en tant qu’assistant du propriétaire Kepa. Le vétéran Willy Caballero ne renouvellera pas le contrat qui expire en juin, et le club londonien penserait donc à Vicente Guita, extrême défenseur en vigueur au Crystal Palace. Le joueur de 33 ans aime aussi West Ham et Manchester City.

LIGA

Pierre-Emerick Aubameyang ouvre à Barcelone dès janvier. Comme indiqué par Mundo Deportivo, l’attaquant gabonais d’Arsenal aurait donné son accord au transfert hypothétique sur le maillot des Blaugrana après avoir marqué 16 buts dans cette première partie de saison avec Arsenal. Le Barça cherche un numéro 9 pour remplacer le blessé Luis Suarez dans cette session de marché, bien que Rodrigo del Valencia reste la priorité pour le moment, avec ex Milan et Olivier Giroud (également recherché par l’Inter) comme alternatives.

Thomas Lemar est de plus en plus éloigné de l’Atletico Madrid. Comme l’a rapporté le Daily Express, Arsenal s’efforce en fait pendant ces heures de donner à Arteta son nouvel extérieur offensif dès que possible. Né en ’95, le Français a fait 21 apparitions saisonnières sans jamais avoir d’impact sur les colchoneros et cherche donc une nouvelle aventure pour se ressusciter: les Gunners, à ce jour, ont clairement l’avantage de l’emmener.

BUNDESLIGA

Le Bayern Munich vise les meilleurs joueurs de Bundesliga: pour la prochaine saison, les Bavarois ont jeté leur dévolu sur Dayot Upamecano, le centre français de Leipzig. Le joueur doit expirer 2021 et n’a pas renouvelé le contrat et, comme l’a rapporté Bild, il est peu probable qu’il le fasse. C’est pourquoi les Saxons auront la dernière chance de monétiser l’été. Sur les 21 ans, il y a aussi Arsenal.

LIGUE 1

Non seulement l’Atletico Madrid et Chelsea, Manchester United tombe également sur Edinson Cavani. Comme l’a rapporté le Daily Telegraph, en fait, les Red Devils voudraient tenter de prendre immédiatement l’ancien attaquant de Naples, qui doit expirer en contrat avec le Paris Saint-Germain en juin et qui a jusqu’à présent marqué 5 buts en 14 apparitions cette saison. L’Uruguayen, pour sa part, a déjà demandé la vente de son club en janvier.