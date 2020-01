Marché non stop – rumeurs, négociations et formalités du 25 janvier

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

Christian Eriksen sera un nouveau joueur inter. Tottenham n’a fait aucune remise, le nerazzurri atteindra les quelque 20 millions d’euros demandés dès les premiers jours par Levy et donc la fumée blanche arrivera au début du septième prochain.

L’annonce tant attendue – L’officiel de transfert, selon La Gazzetta dello Sport d’aujourd’hui, sera probablement lundi et aux mêmes heures, au plus tard mardi, le milieu de terrain danois atterrira à Milan. Une opération a déjà commencé l’été dernier, avec Eriksen qui a finalement choisi l’Inter malgré le Paris Saint-Germain lui offrant plus d’argent.

Pour le Corriere di Torino, Emre Can au Borussia Dortmund rapproche Allan de Sarri. La négociation avec le Borussia a commencé et est destinée à se poursuivre jusqu’à la fumée blanche. Il faudra plus d’efforts que les Allemands, à partir d’une première proposition de 18 millions, bien que la demande d’au moins 30 millions de Juventus ne sera guère satisfaite.

L’idée d’Alessandro Matri de renforcer l’attaque devient de plus en plus populaire à Parme. Tel que rapporté par Sky Sport, le club ducal cherche en fait un avant-centre pour remplacer l’Anglais blessé et pense constamment à la classe ’84, actuellement prêtée à Brescia par Sassuolo, sans toutefois avoir réussi – du moins jusqu’à présent – à faire sa marque.

C’est désormais officiel: la classe 2002 de Lucas Konig s’installe à Gênes: c’est un milieu de terrain aux compétences techniques qui peut aussi jouer le rôle de meneur de jeu et qui après avoir résilié son contrat avec Velez Sarsfield a rejoint le tribunal de Nicola. Ceci est appris sur le site officiel de la Ligue de Serie A.

Dani Olmo est un nouveau joueur au RB Leipzig. Le talent espagnol arrive carrément du Dinamo Zagreb, signant un contrat avec le club de Bundesliga jusqu’au 30 juin 2024. La classe 1998, toujours recherchée également par Milan, portera le maillot numéro 25.

Pas même le temps de rentrer, qu’Orji Okwonkwo repart. Le Nigérian revient à l’Impact de Montréal, toujours prêté et jusqu’au 31 décembre: “Bologna FC 1909 annonce qu’il a transféré temporairement le droit aux performances sportives de l’attaquant Orji Okwonkwo jusqu’au 31 décembre 2020, avec l’option pour l’acquisition finale. “

Matheus Pereira da Silva accueille la Juventus, qui accueille en même temps Alejandro José Marques Mendez, arrivant de Barcelone: ​​”Turin, 25 janvier 2020 – La Juventus Football Club SpA annonce avoir finalisé les accords suivants avec le Futbol Club Barcelona: transfert à titre temporaire et gratuit, jusqu’au 30 juin 2020, le droit à des performances sportives du joueur Matheus Pereira da Silva Le contrat prévoit également l’obligation pour Barcelone d’acquérir le joueur de plein droit si certains objectifs sportifs sont atteints dans le au cours de l’exercice 2019/2020. La contrepartie de la cession définitive a été fixée à 8 millions d’euros, payable en deux exercices, l’acquisition définitive du droit aux performances sportives du joueur Alejandro José Marques Mendez pour une contrepartie de € 8,2 millions payables en deux ans La Juventus a signé un contrat avec le même joueur des performances sportives jusqu’au 30 juin 2024 “.

Selon l’édition d’aujourd’hui de Tuttosport, Parme aurait également effectué une enquête pour Amin Younes qui, pour le moment, semble cependant être très proche de la Sampdoria. Ferrero a déjà dans sa poche l’accord avec Napoli, conclu à l’occasion de la négociation Tonelli, mais il doit convaincre l’extérieur allemand également sollicité de l’étranger: en Italie il y a aussi Turin et Gênes sur le joueur, mais en ce moment les blucerchiati semblent en net avantage sur toute la concurrence.

Roger Ibanez à Rome, nous y voilà. Selon les informations de Sky, le défenseur d’Atalanta sera dans la capitale dans les prochaines heures. Le Brésilien accompagnera lundi les visites médicales avec le club Giallorossi: Ibanez, qui a trouvé peu de place dans le Nerazzurri, est prêt pour une nouvelle aventure.

NOUVELLE AVENTURE POUR SAGNA. L’EX BENEVENTO EST PROCHE DE NANTES. JAMBON DE L’OUEST, AGRESSION À L’ANCIEN OBJECTIF DE FIORENTINA SOUCEK: 25 MLN PRÊT. OFFICIEL: REAL MADRID, H. VALLEJO SALUE MAINTENANT. PRÊT À DÉPORTER. BARCELONE, PRIS HÉRITAGE DE DANI ALVES: À LA FIN DE LA SAISON VOICI YAN COUTO. BARCELONE, RIEN D’ITALIE POUR WAGUE ‘: C’EST À UN PAS DE NICE. PSG, DI MARIA: “EN JUIN 2021, JE VAIS QUITTER L’EUROPE ET RETOURNER EN ARGENTINE”. OFFICIEL: RANGERS, DEFOE RESTE APRÈS LE PRÊT: SIGNÉ PRÉCONTRACT. PÊCHE À BARCELONE ET À CHELSEA EN SUISSE: YEUX SUR LES ARRIGONI DU GRASSHOPPER. ARSENAL, UNE ÉTAPE PABLO MARI. 10 MILLIONS iront à FLAMENGO.

Nouvelle aventure possible pour Bacary Sagna. La classe parallèle de 1983, ancienne entre autres de Bénévent, pourrait en effet signer dans les prochaines heures avec Nantes. Le Français est actuellement libre après l’aventure MLS avec l’Impacat de Montréal la saison dernière. L’Equipe le rapporte.

West Ham vise un ancien but de la Fiorentina. Comme le rapporte le portail anglais Football London, les Hammers sont en effet prêts à offrir environ 25 millions d’euros au Slavia Prague pour le jeune milieu de terrain Tomas Soucek. Autrefois aussi recherchée par l’alto, la classe 95 est un pivot de l’équipe nationale tchèque et de son club.

L’aventure d’Hugo Vallejo avec le maillot du Real Madrid n’a duré que quelques heures. Le jeune joueur offensif qui venait d’arriver de Malaga a d’ailleurs été prêté jusqu’en juin au Deportivo de La Coruña. Voici l’annonce officielle de la classe 2000:

Barcelone a l’héritier de Dani Alves en main. Selon Globoesporte, en effet, les Blaugrana ont trouvé un accord avec Coritiba pour Yan Couto. Le côté droit, brésilien né en 2002, arrivera de Coritiba pour 5 millions d’euros dès qu’il aura 18 ans le 3 juin.

Peu d’espace à Barcelone puis à Moussa Wagué – pour qui il y a quelques semaines nous avons également parlé du point de vue de la Serie A, avec la dernière rumeur sur Torino – emballer immédiatement, déjà en janvier, à la recherche de minutes en France. Le côté droit azulgrano est prêt pour une nouvelle expérience à Nizza, comme l’a rapporté Mundo Deportivo. Son groupe est trop plein, il y a Semedo et Sergi Roberto, alors maintenant le Barça définit les détails avec le club de Nice pour le transfert de prêt, pour lequel il raisonne sur le droit d’achat et de rachat pour les saisons futures. Mais l’accord doit être considéré à un pas de la conclusion.

Des idées claires, un avenir cristallin celui d’Angel Di Maria. A 33 ans, il fera ses valises et dit au revoir à Paris et à l’Europe pour retourner dans son pays natal. Interrogé sur ce sujet, l’ancien Real Madrid s’est exprimé lors de la conférence de presse: “Non, nous n’en parlons pas. Je n’en parle à personne parce que je n’y pense pas, j’ai la tête tournée vers le terrain. Il me restera encore une année de contrat. en juin, je suis calme et je me concentre sur le journal. Mon idée est que le PSG sera mon dernier club en Europe puis je retournerai en Argentine “.

L’hiver dernier, les Rangers l’avaient emprunté à Bournemouth pour 18 mois, alors Jermain Defoe devrait faire ses valises et retourner en Angleterre à la fin de la saison. Au lieu de cela, comme annoncé par le club écossais, l’attaquant britannique a signé un pré-contrat qui lui permettra de devenir un joueur définitif des Rangers dès l’été prochain. Présent et futur en Ecosse pour Defoe.

Il y a un nouveau talent qui marque des buts pour les grands noms européens. Le nom à inscrire sur votre carnet est celui de Allan Arrigoni (21), défenseur polyvalent, capable de jouer à la fois comme arrière central et arrière. Sous le Grasshopper CZ, ses performances ont attiré l’attention des éclaireurs de Barcelone et de Chelsea, comme le rapporte le journal suisse Blick.

Arsenal est prêt à frapper le premier coup de l’ère Arteta. Le club anglais, selon Globo Esporte, aurait clôturé l’achat à Flamengo de Pablo Mari, défenseur central espagnol. L’ex de 26 ans de Manchester City devait arriver à Londres hier pour définir les termes du contrat avec les Gunners. Il en coûtera environ 10 millions.