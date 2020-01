Marché non stop – rumeurs, négociations et formalités du 26 janvier

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

NAPLES, 21 MILLIONS OFFERTS POUR PETAGNA. TURIN, IAGO FALQUE À PARTIR DE. PARME SUR JANUZAJ. FIORENTINE-DUNCAN, LE SASSUOLO DEMANDE À SOTTIL – Napoli relance pour Andrea Petagna. Comme l’a rapporté Sky Sport, le club italien a offert 21 millions de bonus supplémentaires à Spal pour l’attaquant de la classe de 1995. Pour l’instant, le club Este n’a pas l’intention de s’en priver car il le considère comme fondamental dans la course au salut. Spal voudrait officialiser l’accord maintenant, mais pour l’été, Napoli pousse à le faire souffrir.

L’avenir d’Ionut Radu, gardien actuellement à Gênes mais détenu par l’Inter, sera en France. Après les mots de l’agent, la confirmation de La Gazzetta dello Sport arrive: l’extrême défenseur ira à Nizza en prêt pour 18 mois.

Tottenham a rouvert leur dialogue avec Milan pour Krzysztof Piatek. Hier, selon les rapports de Sky Sport, il y aurait eu de nouveaux contacts entre les deux sociétés pour tenter de débloquer l’accord conclu il y a quelques jours. L’avant-centre polonais est toujours plus éloigné de la Serie A, mais pour l’éloigner de Milan, vous aurez besoin d’une formule qui permette au «Diable» de revenir de l’énorme investissement réalisé en janvier dernier.

Selon ce que TuttoMercatoWeb.com a appris, il existe actuellement un éventuel échange de prêts en jeu entre Inter et Napoli, qui impliquerait deux grévistes, destinés à changer de veste pendant six mois: d’une part le bébé talent Sebastiano Esposito, classe 2002, de l’autre l’Espagnol Fernando Llorente, beaucoup plus expérimenté. Le marché des équipes de Napoli essaie de pousser fort sur cette piste mais Inter, dans l’état actuel des choses, n’a pas l’intention de le vendre

Iago Falque se rapproche de l’adieu. Comme l’a rapporté Sky Sport, l’attaquant turinois ne fera pas partie des joueurs appelés pour le retrait anticipé appelé par le club après le très lourd 0-7 hier soir face à l’Atalanta. L’Espagnol, dans cette première partie de saison, n’a disputé que cinq matchs et SPAL l’aime beaucoup.

Selon ce que rapporte Tuttosport, Parme penserait sérieusement à Adnan Januzaj, en dehors de la Real Sociedad née en 1995. L’opération serait réalisable en prêt avec droit de rachat et l’idée prendrait de plus en plus de parts au sein de la société Gialloblu, également si la négociation n’a pas encore décollé.

Comme on peut le lire sur les pages de La Nazione, le premier but du milieu de terrain de la Fiorentina reste Alfred Duncan de Sassuolo. Le Viola est prêt à acheter le milieu de terrain (prêt onéreux et obligation de remboursement de 12 millions pour un total de 15 millions), Sassuolo continue de demander 20 millions, mais dans les dernières heures, la Fiorentina a lancé une contre-proposition: moins d’argent et Sottil in Emilia. La tentation de dire immédiatement oui, mais Pradè a été contraint de s’arrêter à nouveau lorsqu’il a appris que Sassuolo aimerait le jeune alto avec la même formule que la vente de Duncan, ou un prêt avec obligation de rachat. Une formule que la Fiorentina n’a aucune intention d’accepter car elle se concentre beaucoup sur le garçon pour l’avenir.

Edinson Cavani reste la priorité absolue de l’Atlético Madrid. L’attaquant n’a pas été appelé par le PSG pour affronter Lille et, selon Foot-Mercato, il a déjà passé les visites médicales avec l’équipe espagnole. Cependant, pour le moment, les colchoneros nient que l’attaquant uruguayen ait subi ces visites même si en France ils insistent sur le fait que l’accord entre le PSG et l’Atletico est désormais très proche.

Hernan Crespo redémarre de son Argentine. Après l’expérience à Banfield, deuxième expérience à domicile pour l’ancien attaquant qui est le nouveau manager de Defensa y Justicia. Il remplace Mario Soso, qui était parti pour des divergences avec la direction. Actuellement, l’équipe est à la 16e place du classement et Crespo devra améliorer la position, espérant atteindre la qualification pour la Copa Sudamericana.

Tottenham ne lâche pas Gareth Bale. Le Gallois pourrait revenir aux Spurs, rapporte l’édition Express, le club préparant une fente de 30 millions de livres sterling pour le joueur du Real Madrid.