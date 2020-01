Marché non stop – rumeurs, négociations et historique du 10 janvier

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

CALDARA ALL’ATALANTA, LOBOTKA AL NAPOLI, CUTRONE ALLA FIORENTINA, KURTIC AL PARMA, BORINI ALL’HELLAS VERONA … INTER TRAVAIL POUR ERIKSEN, GIROUD ET JEUNES, FERMETURES MILAN POUR KJAER, POLITANIAN-KESSIÈ EXCHANGE HYPOTHESIS. LA JUVE VEUT DONNARUMMA ET DANS LE CHEMIN BLINDA SZCZESNY. REINA VERS LA VILLA ASTON, LE SAMP PUNTA RUGANI

Wojciech Szczesny est très proche du renouvellement avec la Juventus. Son contrat expire en 2021, mais les parties sont à un pas de l’accord pour encore trois ans, le nouveau délai étant donc fixé à 2024. L’annonce officielle arrivera bientôt: le mariage entre la Vieille Dame et la Le gardien polonais reprendra. Pour le signaler, c’est le Corriere dello Sport.

La Juventus, en tout cas, revient fort sur Gianluigi Donnarumma. Sport Mediaset écrit: face aux difficultés de Milan, le gardien de but pourrait dire adieu aux Rossoneri en fin de saison. Difficile d’arriver au renouvellement, malgré les démarches de Boban et Maldini: Paratici est prêt à mettre dans l’assiette un contrat de cinq ans de 9 millions d’euros par saison, destiné à monter dans le temps.

Daniele Rugani ciblé par la Sampdoria. La valorisation du défenseur de la Juventus est d’environ 25 millions d’euros, mais les bianconeri auraient ouvert la porte à un report de paiement. Piste ouverte pour janvier, telle que collectée par TMW, avec Rugani qui devra alors décider d’accepter ou non Gênes pour revenir dans le match après une saison passée pratiquement tous sur le banc.

Mattia Caldara est à deux pas de retourner à Atalanta. Dans l’après-midi, le défenseur s’est présenté au siège du club Orobic à Zingonia après avoir terminé les visites médicales. Pour lui, tel que collecté par TMW, un prêt de 18 mois avec droit de rachat via Milan.

Pepe Reina est maintenant à deux pas d’Aston Villa. D’autres confirmations de la Casa Milan arrivent: le gardien espagnol, selon ce que TMW a collecté, se rendra au club de Birmingham en prêt jusqu’à la fin de la saison, avec droit de rachat.

Des confirmations arrivent, directement de Casa Milan, de l’intérêt de Tottenham pour Krzysztof Piatek. Cependant, il n’y a pas d’accord entre les clubs et entre les Spurs et le joueur: pour cette raison, selon ce que collecte TMW, nous ne sommes pas encore proches de la fumée blanche, avec Aston Villa, West Ham et Bayer Leverkusen qui restent à la fenêtre.

Il est pratiquement fait pour le passage de Simon Kjaer à Milan. Résolu les derniers détails dans la soirée: tel que collecté par TMW, le défenseur né en 1989 est prêté avec le droit de rachat d’Atalanta via Séville, avec lequel l’accord total a été trouvé.

Air de révolution dans la maison des Rossoneri. Comme nous le lisons dans les pages de La Gazzetta dello Sport, en plus des achats et des cessions de cette séance de marché, Milan regarde déjà vers l’avenir et l’été verra une nouvelle révolution qui partira du banc: le suspect numéro un à prendre La place de Pioli est Massimiliano Allegri, qui a dirigé le Diable de 2010 à 2014.

De la rédaction de Fcinternews.it viennent d’autres mises à jour concernant la négociation entre Inter et Christian EriksenLe milieu de terrain danois né en 1992 lié à Tottenham par un contrat devant expirer en juin. Le footballeur a déjà fait part de son intention: il veut partir en fin de saison. Et l’Inter a mis sur la plaque un contrat de cinq ans d’une valeur de dix millions d’euros par saison. Sur la piste d’Eriksen, cependant, il existe de nombreux clubs européens de premier plan et pour cette raison, Giuseppe Marotta est en contact permanent avec Martin Schoots, l’agent des Spurs danois, qui est arrivé cet après-midi à Milan. Le Nerazzurri veut conclure l’affaire tôt et veut le faire rapidement. Exclure que le milieu de terrain puisse quitter Londres dès janvier car Eriksen veut se libérer à zéro et Tottenham pour le vendre en janvier demande plus de vingt millions d’euros.

Olivier Giroud est à deux pas de l’Inter. L’attaquant français, tel que rapporté par Sky Sport, au début de la semaine prochaine devrait en fait passer en Serie A. Les Nerazzurri ont déjà un accord avec le joueur depuis un certain temps, tandis qu’avec Chelsea il ne danse qu’à un million de distance: un écart définitivement comblant.

Le principal objectif du milieu de terrain de l’Inter reste Arturo Vidal, joueur qu’Antonio Conte connaît très bien. Cependant, comme l’écrit La Gazzetta dello Sport, l’affaire est très compliquée, pour cette raison, les Nerazzurri ont commencé à chercher des alternatives valides. Lorsque Milan a frappé à la porte du nerazzurra pour Politano (surveillez aussi Napoli), la direction du nerazzurri est passée à la contre-attaque: non au prêt à sec, ou 25 millions ou un échange. Franck Kessié il a la force physique que Conte recherche pour son milieu de terrain ainsi que de bons temps d’insertion et un bon sens du but. C’est pourquoi l’idée s’est immédiatement transformée en opportunité, également parce que les deux clubs pouvaient opter pour un prêt avec obligation de remboursement, garantissant de bons gains en capital à budgétiser pour juin prochain.

Ashley Young pas appelé pour le match de demain contre Norwich City. L’équipe de Manchester United, comme le rapporte le Manchester Evening News, ne sera pas avec les coéquipiers lors du match à domicile prévu à 16 heures et valable pour le 22e tour de la Premier League. Une exclusion qui se cache dans toutes les raisons probables du marché, étant donné que la classe ’85 est désormais à un pas du transfert vers Inter.

L’aventure de la classe 94 du milieu de terrain slovaque commencera demain avec Napoli Stanislav Lobotka. Arrivé de Celta Vigo pour 21 millions d’euros plus bonus, le désormais ex-footballeur de l’équipe galicienne entamera sa nouvelle aventure dans les prochaines heures. Les examens médicaux à la Villa Stuart (Rome) sont prévus à 9h30, tels que collectés par TMW.

Les sirènes françaises sonnent toujours Gaetano Castrovilli. Selon les reportages de Sky, le Paris Saint-Germain reste intéressé par le jeune milieu de terrain de la Fiorentina. Trois buts et deux passes décisives, le talent de Minervino Murgie a ensorcelé la Serie A dans cette première partie de saison. Et même Leonardo, dans la maison du PSG, n’était pas indifférent.

Une idée pour l’été. La Fiorentina étudie la situation des Nahitan Nandez en vue du prochain championnat. Le milieu de terrain pourrait quitter Cagliari à la fin de la saison, bien que le club sarde essaie de résoudre tous les différends économiques avec l’agent et le footballeur. Une audition sur les droits à l’image de Nandez est prévue le 14 janvier, Cagliari voudrait tenter de régler la situation avant cette date. Situation évolutive. Pendant ce temps, la Fiorentina surveille l’histoire, tout comme recueillie par notre rédaction.

Bryan Dabo est déjà à Ferrare, nous verrons s’il sera utilisable dimanche si la Fiorentina accepte de le retrouver immédiatement en tant qu’adversaire. Disons qu’au pire, il sera entièrement disponible à partir de lundi et dans ce cas, il sera possible de débuter mercredi en Coupe d’Italie à San Siro contre Milan, un test utile en vue du report du championnat lundi prochain à Bergame contre Atalanta, révèle La Nuova Ferrara.

Fabio Borini à Hellas Verona, nous y sommes. Selon ce que TMW a collecté, en fait, l’ancien Milanais de ces dernières années a soutenu des visites médicales avec le Gialloblù. Ainsi, seule l’annonce officielle de son transfert fait défaut.

Selon le Daily Star, Manchester United se situe entre l’Inter et Marash Kumbulla, défenseur de Hellas Verona. Selon le tabloïd anglais, le club de Manchester est prêt à offrir 15 millions d’euros à l’équipe nationale albanaise. Une vente aux enchères peut maintenant s’ouvrir, car elle a également suivi d’autres clubs, tels que la Juventus et RB Lipsia.

Gênes est prête à embrasser Birkir Bjarnason. Selon les informations de Sky Sport, le joueur, actuellement libéré, souhaite retourner en Serie A et ses agents sont au travail pour que leur client signe un contrat de 18 mois.

Tous les matchs officiels de Serie A:

“ACF Fiorentina annonce qu’elle a acquis, sur une base temporaire de deux ans avec obligation de rachat, du Wolverhampton Wanderers FC, les droits du joueur sur les performances sportives Patrick Cutrone“C’est le communiqué avec lequel la Fiorentina a fait le nouvel attaquant, ex-officiel de Milan:” Cutrone, né à Côme le 3 janvier 1998, malgré son jeune âge, a déjà inscrit 27 buts pour l’AC Milan entre Serie A, Coppa Italia et Europa League. Le nouveau joueur de la Fiorentina – poursuit le communiqué de presse – fait également partie de l’équipe bleue des moins de 21 ans avec laquelle il a récolté 19 apparitions marquant 7 buts “.

Jasmin Kurtic il est un nouveau joueur de Parme, qui a annoncé son arrivée officielle sur son site Internet. Pour le Slovène, il est donc possible de faire ses débuts lundi, dans le match contre Lecce: “Le club de Parme Calcio 1913 annonce l’achat sur une base annuelle temporaire avec l’obligation de rachat du joueur Jasmin Kurtić (Crnomelj, Slovénie, 10.01.1989) de SPAL. footballeur a signé un contrat avec les Croisés jusqu’au 30.06.2023 “.

À travers ses canaux officiels, Hellas Verona et Empoli ont communiqué le transfert jusqu’au 30 juin 2020 – avec l’autorisation de SSC Napoli – du footballeur Gennaro Tutino. L’attaquant napolitain de 23 ans se sépare du club via Hollande après avoir récolté 6 apparitions en Serie A TIM et une en Coupe d’Italie avec le maillot Gialloblù au cours de la saison en cours.

Riccardo Fiamozzi allez à Empoli. Le défenseur né en 1993 a été transféré de Lecce au club toscan avec un prêt de deux ans avec obligation de rachat. Voici le communiqué de presse publié sur le site Internet du Salento: “L’US Lecce annonce qu’il a donné le droit aux performances sportives du footballeur Riccardo Fiamozzi à Empoli F.C pour un prêt de deux ans avec obligation de remboursement”.

Cagliari Calcio annonce le transfert du joueur Alessandro Deiola prêté à Lecce jusqu’à la fin de la saison sportive 2019-2020 avec droit de rachat et contre-remboursement en faveur de Cagliari.

VALVERDE À RISQUE, BARCELONE RENCONTRE XAVI. ALLEGRI REFUSE MANCHESTER UNITED, MUTU NOUVEAU CT DES MOINS DE 21 ANS ROUMAIN

Le banc de Ernesto Valverde à Barcelone, après le revirement (encore un autre) subi par son équipe, cette fois en Super Coupe d’Espagne. Selon RAC1, le directeur sportif Eric Abidal et le PDG du club, Oscar Grau, se sont en effet rencontrés à Doha Xavi, évaluant son rôle de passeur jusqu’à la fin de la saison. L’ancien directeur a commencé sa carrière d’entraîneur en mai et dirige actuellement Al-Sadd, l’équipe où il a mis fin à sa carrière.

La nouvelle d’hier de la nouvelle tentative de Manchester United pour convaincre Massimiliano Allegri pour prendre les rênes des Red Devils pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer. Avec le Norvégien, la victoire est désormais un souvenir (absent de six matches) et l’entraîneur de Livourne est depuis longtemps en tête de liste du club anglais historique. Selon ce que rapporte Tuttosport, cependant, l’ex-Juventus n’aurait aucune intention d’interrompre son année sabbatique après la séparation d’avec la vieille dame. Comme cela s’est produit avec le PSG et United à l’automne, Allegri a choisi de décliner toute hypothèse de retour au banc avant la nouvelle saison. Toujours en vertu d’un contrat de 7,5 millions d’euros par saison qui le lie encore à la Juventus jusqu’en juin prochain.

Rémi Oudin est un nouveau joueur bordelais. L’attaquant externe a carrément déménagé de Reims et signé un contrat jusqu’en 2024. Né en 1996, dans cette première partie de saison, il a récolté 18 apparitions en Ligue 1, marquant 3 buts.

Avec une note sur le site Web de la Fédération roumaine de football, la nomination officielle Adrian Mutu, ancien attaquant de Parme, Juventus et Fiorentina en tant que nouveau commissaire technique de l’équipe nationale des moins de 21 ans.

L’achat de est officiel Cenk Tosun par le Crystal Palace. Les Londoniens ont obtenu l’attaquant central turc prêté par Everton jusqu’à la fin de la saison.