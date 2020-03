Marché non stop – rumeurs, négociations et historique du 10 mars

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

LE JUVE NE RESSORT PAS RAKITIQUE: DOUGLAS COSTA PEUT ENTRER DANS L’ENTREPRISE. DYBALA VERS LE RENOUVELLEMENT JUSQU’EN 2024 AVEC LES BIANCONERI. TOTTI OUVRE À SON RETOUR À ROME. CLASH IBRA-GAZIDIS: LE SUÉDOIS N’EST PLUS HEUREUX

Le championnat est arrêté, le marché des transferts ne l’est pas. Et des rumeurs viennent d’Espagne sur la Juventus: selon TV3, les bianconeri sont toujours

sur les traces de Ivan Rakitic, évalué à environ 30 millions d’euros par Barcelone. En tant que contrepartie technique partielle, les Catalans seraient plutôt intéressés à Douglas Costa.

De l’élément à vendre sur le marché à un facteur déterminant sur le terrain. La parabole de Paulo Dybala en cette saison, la Juventus est absolument claire pour tout le monde. Ce qui reste à comprendre, c’est l’avenir de Joya. Comme le rappelle le Corriere dello Sport, le contrat de l’Argentine expire en juin 2022, avec un renouvellement jusqu’en 2024 qui pourrait bientôt arriver, à la fois pour la volonté de l’attaquant de rester à Turin et pour la volonté du club de la Juventus d’éviter les dangers intrusions d’autres clubs (lire PSG) avec l’approche du délai actuel. Pour cette raison Jorge Antun, L’agent de Dybala, n’attend qu’un appel de la Juventus pour entamer la négociation qui en termes de rémunération pourrait également voir une révision de l’engagement actuel de 7,5 millions d’euros.

Francesco Totti pouvez-vous retourner à Rome? Interviewé par Il Messaggero à l’occasion du lancement de Celebrity Haunted, l’ancien capitaine de Giallorossi a ouvert un retour avec le transfert de propriété de James Pallotta à Dan Friedkin: “Si un appel arrivait, je lui parlerais. J’évaluerais. Ne dis jamais jamais.”

Avec les adieux déjà officiels de Boban et ceux de Maldini qui n’attend que la fin de saison pour avoir les mêmes atours, Zlatan Ibrahimovic il s’est soudain retrouvé sans les deux porte-drapeaux qui l’ont ramené à la maison, ramené à Milan. Une situation sur laquelle, selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, nous allons essayer de clarifier cette semaine quand le Suédois devrait avoir une rencontre avec Ivan Gazidis, aux Rossoneri et rival du tandem Boban-Maldini. Le Suédois, dit-on encore, est apparu ces derniers jours particulièrement en colère face à la situation qui s’est présentée, à tel point qu’il y aurait déjà eu un différend avec l’ancien Arsenal lui-même.

Le rachat éventuel de Emerson Espinoza cela coûterait environ 300 000 euros à l’Inter. D’après ce que nous a appris FcInterNews.it, ce serait en fait le chiffre convenu par les Nerazzurri avec Parme en janvier dernier, lors de l’arrivée en prêt avec droit de rachat du milieu de terrain équatorien né en 2001. Emerson, jusqu’à présent, n’a pas mais il a toujours fait ses débuts avec Primavera par monsieur Madonna.

LE PSG REFLETE SUR L’AVENIR D’ICARDI, TUCHEL ET LEONARDO. CAPARROS QUITTE SÉVILLE ET VOLE EN ARMÉNIE: CE SERA LA NOUVELLE ÉQUIPE NATIONALE

Mois décisif pour l’avenir de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain. La société française envisage de racheter l’Argentine ou non pour profiter de l’option. Ce sera un mois important, pendant lequel la propriété du Qatar étudiera le comportement d’Icardi et de ceux qui le représentent, puis évaluera s’il faut continuer ensemble. En discussion, en tant que culture TMW aussi Leonardo pour certaines opérations de marché et se reflète également dans le monsieur Tuchel. Le PSG étudie les mouvements pour l’avenir et réfléchit sur la gestion et le coach.

Joaquin Caparros c’est le nouveau CT d’Arménie. Cela a été annoncé par Séville, le club dans lequel Caparros s’est formé avant de devenir chef du secteur jeunesse. Il dirigera l’équipe nationale arménienne jusqu’aux qualifications pour la Coupe du monde 2022.