Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 11 avril

MALAGÒ-GRAVINA, BOTTA ET RÉPONSE. MILAN, RANGNICK ANNULE L’ACCORD. JUVENTUS, POUR RUGANI, IL Y A ZENIT. ROME, LE PETIT S’ÉLOIGNE. NAPLES, ZIELINSKI ET MAKSIMOVIC RENOUVELERONT

Déclarations importantes de Giovanni Malago, président du CONI, aux microphones de ‘Radio Radio’. Le numéro un italien du sport lors de l’entretien prévoyait que l’interdiction de l’entraînement serait prolongée dans le prochain dDpcm: “Je suis constamment en contact avec le ministre Spadafora. Je suppose, et je ne me trompe pas, que le Dpcm est en cours de préparation par le gouvernement juste à ces heures vous confirmez le blocage de la formation. Jusqu’à quand? Au moins jusqu’au 27 avril, ou jusqu’au week-end du 1er mai “.

“Tout le monde s’arrête et le football ne le fait pas? Je n’entre pas dans le bien-fondé des choix que d’autres disciplines ont adoptés – a déclaré le président à l’ANSA Gravina, à qui il a demandé ce qu’il pensait de ce qui a été déclaré par le président du CONI Malagò qui a souligné comment le monde du sport, à l’exception du ballon, se dirige vers l’arrêt définitif des championnats interrompus pour l’urgence Covid-19 – le le football a sa spécificité, c’est en termes de taille, de participation et d’impact économique du «lockdown».

Interviewé par Sky, l’ancien CT bleu Marcello Lippi, il a également parlé de son avenir: “Entraîner à nouveau l’Italie? Ce serait merveilleux, mais j’ai déjà donné. La troisième fois serait trop. Je n’ai plus l’intention d’entraîner une équipe de club. Peut-être dans quelques mois, si une équipe nationale arrive jusqu’à présent, tout peut être. Il y a eu des contacts récents, mais malheureusement, cette pandémie a éclaté. Pensons d’abord à vaincre ce maudit virus. “

Beto Yaque, agent de Lautaro Martinez, a publié de nouvelles déclarations à la chaîne argentine 947 Fm Radio: “J’étais avec Lautaro, en Italie, quelques jours avant que des rumeurs n’explosent sur son éventuel déménagement à Barcelone. Comment ai-je rencontré le joueur? J’ai rencontré Lautaro quand il était enfant, il a joué dans un champ à Bahia Blanca. Il m’a fallu très peu de temps pour réaliser qu’il était un grand joueur. Il avait le contrôle du ballon et des mouvements impressionnants. Avec le recul, il est facile de parler de la grandeur de Lautaro, mais c’était déjà impressionnant à l’époque. L’avenir? Nous comptons sur ce que nous lisons dans la presse. Beaucoup de gens d’Espagne, d’Italie et d’Angleterre m’ont appelé. Nous avons lu les commentaires et les rumeurs, mais nous ne savons rien de son avenir. Il va bien où il est. Si je disais que je savais quelque chose à ce sujet, je dirais un mensonge. Il veut juste jouer au football et marquer des buts. Nous n’avons pas parlé d’un transfert dans un autre club ou de son contrat avec l’Inter. Nous discutons avec différentes personnes de certains clubs, nous nous rencontrons par respect et pour faire connaissance, mais rien de formel. Jouer avec Messi à l’avenir? Qui n’aimerait pas jouer avec Messi? Évidemment, nous parlons de lui avec Lautaro, mais rien de plus. Il est très réservé et maintient un profil bas. Nous le savons maintenant, nous savons comment c’est. Cela dit, cela ne me surprendrait pas si les grands clubs le voulaient. C’est le football, le marché existe. Comment puis-je voir la situation du football? Les équipes restent en forme. Il y aura une crise économique mondiale mais la voiture continue de rouler. Nous verrons quand le football reprendra. “

Diego Godin pourrait revenir à l’Atletico Madrid. Selon le portail ibérique todofichajes.com, l’ancienne équipe inter colchoneros de l’Inter n’est pas devenue un détenteur immobilier et à la fin de la saison, il pourrait quitter le Nerazzurri, avec Simeone prêt à l’accueillir à bras ouverts.

Selon le portail ghanéen FootballGhana.com, Kwadwo Asamoah il est sur le point de quitter l’Inter et ne fait plus partie des plans du club malgré une autre année de contrat avec les Nerazzurri. L’outsider a déjà dit non à Hoffenheim alors qu’il est sur le point d’atterrir en Turquie, prêt à répondre positivement à la cour de Fenerbahce.

Le Zenit de Saint-Pétersbourg travaille déjà sur la prochaine saison, également grâce au travail de son directeur sportif Javier Ribalta. L’ancien joueur de la Juventus pourrait apporter un noir et blanc à la Russie, c’est Daniele Rugani, défenseur central qui a décidément réduit les espaces après l’arrivée de De Ligt et la croissance exponentielle de Demiral. Le Turc est déclaré incroyable et inestimable, tout comme l’ancien Empoli qui pourrait être sacrifié dans la batterie. Les contacts sont déjà bien établis entre le procureur et les dirigeants russes. La négociation est entamée pour une période de trois ans de 2,5 millions d’euros par saison, plus de nombreux bonus à mettre dans l’assiette. Il faut évaluer le solde avec les Bianconeri qui, cependant, sont prêts à vendre Rugani, considérant que l’amortissement de sa carte conduit à une valeur de bilan quasi nulle. Une plus-value sèche qui aurait un impact positif sur le bilan.

Ralf Rangnick a fortement démenti l’accord déjà conclu avec Milan en vue de la prochaine saison. L’actuel responsable du sport et du développement football du groupe Red Bull, lors d’un entretien avec le diffuseur allemand MDR, a ainsi répondu à la question relative à un accord déjà en place avec les Rossoneri: “Il n’y a rien de vrai dans cette déclaration – a-t-il dit -. Il y a eu des contacts dans le passé, mais pour le moment il n’y a rien. ”

Selon ce que rapporte Tuttosport, les deux Douglas Costa que Federico Bernardeschi ils ne sont pas sûrs de rester à la Juventus la saison prochaine. Leur séjour est loin d’être évident et pourrait même être inclus dans certaines négociations d’échange.

Le renouvellement du contrat de Gianluigi se poursuit donnarumma avec l’AC Milan. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport ce matin, le gardien expirant en 2021 devra bientôt raisonner avec l’entreprise de son avenir mais pour le moment tout est reporté en raison de l’urgence du Coronavirus. Quelque chose sera encore fait car les Rossoneri ne peuvent certainement pas se permettre de perdre le joueur à zéro en quatorze mois. L’intention de la société est de négocier l’extension et à coup sûr, sans accord sur le renouvellement, la vente de fin de saison serait la seule solution pour démêler l’écheveau et ne déplaire à personne: l’AC Milan dégagerait une plus-value nette (mais à un an à partir de la date limite et avec un marché dévalué par la crise post-Covid-19, les 50 millions demandés aux derniers prétendants pourraient se situer autour de 35-30) et Gigio aurait la possibilité de se tester dans un environnement aux objectifs plus ambitieux , ne serait-ce qu’à court terme.

Selon le Corriere dello Sport, Milan devra chercher des moyens d’éviter le transfert de Alessio Romagnoli, un capitaine rouge et noir qui a été pris pour cible par plusieurs sociétés en Italie et à l’étranger. La Juventus suit les performances du défenseur depuis un certain temps en Serie A, tandis que la pression de Barcelone devient “significative” à l’étranger.

Renouvellement en vue pour Lorenzo Pellegrini avec les Roms. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, les Giallorossi veulent transformer les difficultés de cette urgence du coronavirus en une opportunité et bientôt la signature de ce qui sera bientôt le nouveau capitaine pourrait arriver. Son engagement s’élèvera à 3 millions d’euros par saison jusqu’en 2025 et la clause de résiliation de 30 millions sera supprimée, ce qui effraie grandement le club et les fans.

Tel que rapporté par le Corriere dello Sport, Roma a une offre de 3 millions par saison pendant 3 ans pour convaincre Pedro pour devenir jaune et rouge. L’Espagnol ne renouvellera pas avec Chelsea et pourra donc signer librement avec un nouveau club en vue de la saison prochaine. Petrachi devra encore faire face à la compétition d’Al Sadd, entraînée par Xavi, ami de l’attaquant de l’époque de Barcelone.

Des colonnes du tabloïd anglais The Sun vient le point de la situation concernant la négociation pour le rachat de Chris Smalling par Roma. Selon ce que rapporte le journal, en effet, bien que le joueur ait révélé sa volonté de rester dans la capitale, il y aurait un problème de disponibilité économique qui rendrait la réalisation de l’opération difficile. Smalling pourrait donc revenir à Manchester United en fin de saison en cours pour mettre fin au prêt.

Le ds de Roma Petrachi ces derniers jours, il a tenté de s’entretenir avec Shanghai Shenhua pour proposer un échange de joueurs. L’idée était d’apporter du jaune et du rouge El Shaarawy, qui a déjà exprimé sa volonté de retourner dans la capitale, proposant aux Chinois berger et Perotti, également licencié pour une question d’engagement. La réponse du club qui évolue en Super League a cependant été glaciale: même pas. Pour ramener le Pharaon en Italie, il faudra emprunter une autre route. Ceci est rapporté par Il Corriere dello Sport.

Alessandro Moggi, agent de Cyrus bâtiment, a publié des déclarations aux microphones de Radio Kiss Kiss sur les rumeurs que l’attaquant de la Lazio veut dans le viseur de Naples: «Non, j’en ai déjà parlé la dernière fois et c’est toujours le même discours 2023. S’il y a quelqu’un qui est réellement intéressé, il devra frapper à la porte de la Lazio, en plus de celle du footballeur. Il est prématuré d’en parler maintenant. Nous devons comprendre les scénarios de chacun. De nos jours, nous devons considérer le football comme un phénomène social, en plus d’être une entreprise avec des travailleurs. Nous devons également penser à la pertinence sociale. Et nous ne parlons pas seulement de la Serie A qui, si elle recommence, aura l’occasion de trouver des ressources, malgré une crise importante. Mais pensons aux ligues mineures, au football amateur. Il y a un énorme problème à résoudre. “

Chez moi à Naples, le travail se poursuit sur les renouvellements de contrats. Comme on peut le lire dans les pages de Il Mattino, la négociation pour l’extension de Piotr Zielinski: il ne manque que les dernières finitions pour tout mettre noir sur blanc. Il en va de même pour Maksimovic: avant l’urgence du Coronavirus, les parties étaient parvenues à un accord, une fois que tout sera revenu à la normale, il y aura la signature du contrat de la centrale électrique serbe.

Demi Europe woo Fabian Ruiz, qui est cependant au centre du projet technique de Gattuso, qui l ‘a inclus parmi les créances non liées aux Zielinski. Le problème est que maintenant, en plus de Barcelone et du Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich se joignent aux prétendants depuis un certain temps. Une chasse européenne que De Laurentiis devra être bonne à dribbler. Le président souhaite traiter du renouvellement du contrat après que les fondations aient déjà été posées avant l’urgence mais qui devront désormais recommencer. En tout cas, seule une offre monstrueuse pourrait ébranler le président bleu, totalement convaincu de répondre positivement à la demande de son technicien. Ceci est rapporté par Il Corriere dello Sport.

Comme on le lit sur les pages d’Il Messaggero en kiosque ce matin, le défenseur de la Lazio Luiz Felipe, s’est retrouvé dans le collimateur de tous les meilleurs clubs européens. Le joueur – nous avons lu – s’est retrouvé sur le carnet de Barcelone, Manchester City et Bayern Munich. Non seulement cela, selon les dernières rumeurs recueillies par le journal, l’Inter d’Antonio Conte aurait également réalisé une enquête.

Bologne a décidé de reporter la discussion relative à la baisse des salaires jusqu’à ce qu’il soit possible de reprendre la formation et donc lorsque les parties pourront se rencontrer en direct. Le premier à parler est probablement le capitaine Poli avec une délégation de sénateurs au bureau du PDG Fenucci. En fonction de la coupure plus ou moins importante, en se référant aux directives de la Ligue de football, sur deux ou quatre mois, le club émilien pourrait économiser entre 7 et 15 millions d’euros au total. Pour le signaler, c’est l’édition de Bologne de La Repubblica.

“Mon avenir est à Lecce”. Ainsi, lors de la diffusion de Sportitaliamercato, le talentueux joker offensif de Lecce a été diffusé sur Sportitalia Filippo Falco, qui évoque alors sans équivoque les rumeurs du marché de janvier qui le concernaient: “Parmi les demandes qui sont peut-être arrivées en janvier, je ne savais rien, je n’ai même jamais pensé quitter Lecce en janvier”.

NORWICH, AVANCÉ AU LUXEMBOURG. WEST HAM, ACCORD POUR LA RÉDUCTION DES SALAIRES. BAYERN, NEUER DEMANDE LA LUNE. LE VRAI MADRID SUR UPAMECANO

Il existe toujours un marché des transferts, même en pleine pandémie. Norwich City annonce dans un communiqué qu’elle a racheté l’attaquant luxembourgeois Daniel au Dudelange Sinani. Le joueur de 23 ans a signé un contrat jusqu’en 2023 à partir de la saison 2020-21. Sinani a déclaré: “Norwich est un grand club avec beaucoup de bons joueurs. J’essaierai de faire de mon mieux en espérant marquer et aider l’équipe à rester élevée.”

Tel que rapporté par 90min, N’Golo Kante pourrait quitter Chelsea. Le milieu de terrain français de 29 ans aime le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. La cote du joueur est de 80 millions d’euros. Kanté a déménagé à Chelsea en 2016 pour 35,8 millions d’euros et a un contrat avec les bleus jusqu’en 2023. Il a disputé 22 apparitions cette saison, marquant 3 buts.

Déclaration officielle de West Ham selon laquelle le club a pris une série de mesures suite aux problèmes économiques résultant de la pandémie de coronavirus: la première équipe a décidé de baisser ses salaires durant cette période d’inactivité. Présidents David Sullivan et David oren plus des actionnaires, ils ont convenu de recapitaliser le club avec 30 millions de livres sterling pour assurer la stabilité économique du club. Manager David Moyes, Le vice-président Karren Brady et le directeur financier Andy Mollett ont réduit leurs salaires de 30%. Les mesures prises permettront à l’entreprise de continuer à payer 100% des salaires du personnel.

Un coup dur pour le Bayern Munich, qui annonce l’achat de Lenn Jastremski. Allemand né en 2001, l’attaquant va en effet se déplacer gratuitement le 1er juillet pour rejoindre la deuxième équipe dans un premier temps, mais il a déjà signé un contrat jusqu’en 2023 avec les Bavarois.

Manuel Neuer et le Bayern Munich semblent de plus en plus distants, surtout à la lumière des nouvelles rumeurs rapportées par Bild. Le journal allemand confirme que le gardien national souhaite prolonger le contrat de cinq ans (alors que le club lui en propose deux de moins), mais ajoute un nouveau détail: l’agent, Thomas Kroth, aurait demandé un engagement de vingt millions année. Des chiffres, ceux-ci, qui devraient sanctionner la rupture définitive et les adieux du joueur à l’équipe qui l’a rendu formidable.

La Bundesliga pourrait redémarrer le 9 mai. Ecrire ce matin est le Bild, selon lequel ce serait la date la plus probable – pour le moment – pour reprendre et achever le maximum de championnat allemand. Tous les matchs se dérouleront évidemment à huis clos, de manière à assurer un maximum de 126 personnes dans le stade, dont des joueurs, du personnel technique et de santé, quatre joueurs de ballon, des agents de sécurité, des managers et 30 journalistes.

Tel que rapporté par As Real Madrid est sur les traces de Dayot Upamecano. Le défenseur de Leipzig, qui expire en 2021, est le premier nom sur la liste des renforts en défense des blancs. La valorisation des Allemands est de 45 millions d’euros. Le joueur de 21 ans a récolté 29 apparitions dans toutes les compétitions cette saison.