Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 11 février

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

SZCZESNY RENOUVELLE AVEC JUVE JUSQU’EN 2024. LIVERPOOL SUR BROZOVIC, REAL MADRID ON DONNARUMMA. BAKAYOKO VEUT RETOURNER À MILAN, DANS LES RÉFLEXIONS D’ÉTÉ SUR IBRAHIMOVIC. YOUNES VERS LA RUSSIE, KUMBULLA DANS LA VUE DES GRANDS EUROPÉENS. SUR PIOLI L’OMBRE D’ALLEGRI

La Juventus a annoncé sur ses chaînes officielles le renouvellement du contrat Wojciech Szczesny, qui portera le maillot noir et blanc jusqu’en 2024. Arrivé à Turin dans la saison 2017/2018 après avoir joué avec Arsenal et Roma, Wojciech avec la veste de la Juventus a jusqu’à présent joué 84 matchs officiels, remportant deux Scudetti, une Coupe d’Italie et un Super Coupe d’Italie.

Le journal La Repubblica analyse le moment de la Juventus et fait le point sur l’avenir de Maurizio SarriL’entraîneur de la Juventus qui a dîné avec le président Agnelli et le directeur Paratici lundi soir pour analyser le moment délicat des Bianconeri. Sa position n’est pas en cause, personne à la Juve n’envisage l’exemption pour la saison en cours. Mais au vu de la saison prochaine, la confirmation en ce moment est fortement mise en doute: si la Juve ne ramène pas la Ligue des champions à la maison, les chances d’un changement de manager sont élevées.

Sirènes de Premier League pour Marcelo Brozovic. Comme le rapporte FcInterNews, un observateur de Liverpool aurait suivi de près le milieu de terrain de l’Inter lors du derby dimanche dernier. Le Croate est lié au Nerazzurri jusqu’en 2022 et, surtout, a une clause de résiliation valable uniquement pour les pays étrangers égale à 60 millions. Traduit: il peut être un succès abordable pour les superpuissances britanniques. C’est pourquoi le club milanais est prêt à se mettre à couvert dans les semaines à venir, avec un renouvellement jusqu’en 2024 qui élimine cette clause dangereuse dans les plus brefs délais.

Contacts entre Inter et continuer Mohamed Sinouh, agent de Tahith Chong, Côté hollandais devant expirer avec Manchester United. Selon ce que rapporte FcInterNews.it, la proposition contractuelle pour la classe 1999 de 1,5 million d’euros par saison à augmenter pendant cinq ans semble avoir été approuvée par la contrepartie, alors qu’il y a encore de la distance sur le front de la commission avec l’agent qui passe de 7 à 4,5-5 millions de demandes, alors que Marotta ne voudrait pas aller au-delà de 1,5 / 1,8 million.

En attendant de savoir comment se terminera la saison en cours, des réflexions sur l’avenir ont déjà commencé à Milan. À partir de quels éléments commencer le travail de team building pour la saison 2020/2021? La première broche identifiée est Gianluigi Donnarumma, mais selon Corriere dello Sport, c’est aussi le plus difficile à confirmer. Le problème contractuel n’a pas encore été résolu et le Real Madrid est aujourd’hui considéré comme le club le plus proche du gardien de but dans le riche groupe de prétendants qui comprend également la Juventus et le PSG.

Le Corriere dello Sport relance le nom d’un joueur qui n’est pas dans les rangs des Rossoneri aujourd’hui, mais qui était là la saison dernière et qui vise à revenir: Tiemoué Bakayoko. Le milieu de terrain français détenu par Chelsea est revenu porter le maillot de Monaco, le club qui l’a lancé il y a trois ans, avec de bons résultats. Mais sa présence à San Siro pour le derby a fait reprendre sa candidature à Milan du futur. “Son désir de revenir n’est pas un secret”, écrit le journal sportif.

L’avenir de Stefano Pioli, pour La Gazzetta dello Sport, c’est déjà un sujet brûlant. Le contrat de l’entraîneur actuel de l’AC Milan expirera en juin 2021, mais une fois le championnat terminé, il y aura un face à face avec le club pour faire le point. À ce jour, le travail de Pioli a connu des hauts et des bas, à partir d’une hypothèse: la Ligue Europa est l’objectif minimum, mais seule la qualification en Ligue des Champions pourrait relancer Milan également en termes d’attrait et de revenus. Pendant ce temps, Pioli continue son travail, avec la possibilité d’atteindre la fin de la Coupe d’Italie, mais selon le rose, même un succès final ne donnerait pas la certitude du séjour à l’ex Fiorentina. Les noms du futur? La direction de l’AC Milan a tendance à laisser toute hypothèse ouverte, mais tout porte à croire que le prochain manager de l’AC Milan sera un grand homme sur le banc. Et le nom de Massimiliano Allegri continue de circuler, bien que pour le moment reste une suggestion.

La Gazzetta dello Sport se concentre déjà sur l’avenir possible de Zlatan Ibrahimovic. L’accord avec Milan prévoit une évaluation reportée à la fin de la saison, pour comprendre comment la saison s’est déroulée et quelles sont les perspectives d’avenir. Une évaluation qui impliquera Milan, bien sûr, mais aussi Ibrahimovic lui-même. La parole du suédois sera bien entendu déterminante et dépendra beaucoup des projets et du type de marché que la société Rossoneri décidera de réaliser.

Milan continue de suivre Matias Zaracho pour la saison prochaine et comme le rapporte Tuttosport, il est prêt à investir 15 millions d’euros pour le milieu de terrain offensif du Racing Avellaneda, qui est pourtant évalué à 20 par les Argentins. Les contacts ont commencé et son agent a déjà parlé au club de l’AC Milan.

Le marché des transferts Napoli sortant ne peut être conclu. Un footballeur pourrait en effet faire ses valises dans les prochains jours: selon les rapports de la rédaction de Sky Sport, Amin Younes pourrait déménager en Russie. Le footballeur allemand a désormais quitté le radar de l’équipe entraînée par Gattuso et intéresse plusieurs clubs.

Arrivé en prêt à Rome l’été dernier, Henrikh Mkhitaryan jusqu’à présent, il n’a pas donné les résultats escomptés. Ralenti également par quelques blessures, le joueur arménien a eu une performance en deçà des attentes du club Giallorossi et à ce jour son rachat d’Arsenal est à mettre en doute. Cependant, rien n’est encore défini. Selon ce que rapporte The Sun, en effet, Rome est prête à acheter le tag de l’ancien United mais pas au montant demandé par les Gunners qui est d’environ 20 millions d’euros. À cet égard, on apprend également que le club du Capitole aurait, ces dernières semaines, déjà présenté une proposition de rachat de Mkhitaryan pour 10 millions d’euros renvoyés à l’expéditeur.

La Gazzetta dello Sport fait le point sur l’avenir de Marash Kumbulla, défenseur qui se met à l’honneur avec le maillot de Vérone. Pour le journal, en plus des Italiens Juventus, Inter et Naples, la centrale italo-albanaise fait pratiquement appel à tous les grands européens: de Manchester City à United en passant par Liverpool, le Borussia Dortmund et le grand espagnol. En janvier, Napoli était venu offrir 21 millions plus 4 bonus, un chiffre rejeté par Hellas. Ce qui, vu l’été, peut monétiser encore plus. La part réalisable pourrait être de 30 millions d’euros.

Preuve de dégel dans la maison de Parme sur l’affaire Gervinho, attaquant qui après les derniers jours turbulents du marché des transferts et de l’échec à vendre s’entraîne séparément à Collecchio. Selon Corriere dello Sport, l’attaquant ivoirien a déjà présenté ses excuses à Monsieur D’Aversa et pourrait bientôt être réintégré, tant qu’il présente maintenant ses excuses à ses coéquipiers pour la formation à laquelle il n’a pas participé dans les derniers jours de janvier sans aucune autorisation.

Dans les prochaines heures, le Sassuolo dg Giovanni Carnevali s’envolera pour Londres pour rencontrer Chelsea. Le sujet de la discussion sera l’avenir de Jeremie Boga: l’été dernier, le neroverdi a payé 9 millions pour racheter sa carte, Chelsea conservant un accord sur le mot pour égaliser les futures offres des autres clubs. L’intention de Sassuolo est de comprendre les plans futurs des Bleus à cet égard, c’est-à-dire si Lampard veut parier sur lui et à quel prix. Sinon, il peut y avoir le feu vert pour écouter d’autres offres. Même si l’idée de neroverde est de le garder au moins un an de plus et peut-être de renouveler le contrat.

Gênes change encore de gardiens. Après les adieux de Radu et le retour de Périn, le club du président Preziosi a décidé de faire une nouvelle rotation: Salvador Ichazo, un ancien défenseur extrême de Turin et Bari, sera en ville jeudi pour des examens médicaux et sa signature. L’Uruguayen est libre et remplacera Jandrei, qui sera prêté à l’Atletico Paranaense jusqu’en décembre. Sky Sport le rapporte.

Selon les rapports de Defensa Central, Zinedine Zidane aurait jeté son dévolu sur Alban Lafont, gardien de but nantais mais appartenant à la Fiorentina. Âgé de 21 ans, le Français sera vu par les observateurs des blancos à la demande du technicien. Le Real Madrid a déjà Courtois et Areola dans l’équipe, avec le prometteur Lunin prêté à l’Oviedo ainsi que Luca Zidane, qui est également temporairement sur le Racing Santander.

KLOPP-LIVERPOOL, CLAUSE SPUNTA PRO-BUNDES. KLINSMANN ABANDONNE L’ENTRAÎNEUR D’HERTHA, ADEBAYOR AU PARAGUAY, NTEP A RÉSOLU SON CONTRAT AVEC WOLFSBURG. BARCELONE A WILLIAN JOSÈ DANS SON POING POUR REMPLACER DEMBELÈ

Certains détails non publiés émergent concernant le renouvellement jusqu’en 2024 du Jurgen Klopp avec Liverpool. Selon ce que rapporte le Daily Mirror, en effet, dans l’accord pluriannuel entre les parties en cause, il y aurait une clause qui permettrait au manager allemand de retourner au poste d’entraîneur en Bundesliga sans entraves majeures de la part de la direction du club champion d’Europe en charge.

Emmanuel Adebayor, en avant avec un long parcours en Premier League entre Arsenal, Manchester City et Tottenham, ainsi qu’un an de prêt au Real Madrid, a signé pour le Club Olimpia Asuncion au Paraguay. Le joueur togolais, qui s’est constamment approché de Lecce cet été, a déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers après l’expérience négative avec le maillot de Kayserispor en Turquie.

L’aventure de Jurgen Klinsmann en tant qu’entraîneur du Hertha Berlin est terminé. Comment lire sur le profil gazouillement L’entraîneur du club allemand a en effet démissionné avec effet immédiat, même s’il continuera à siéger au conseil d’administration de l’entreprise.

Résiliation du contrat à Wolfburg. Les Loups avec une note sur son site officiel ont communiqué l’interruption de la relation avec Paul-Georges Ntep, né en 1992. Le joueur de la première partie de la saison a joué en prêt à Kayserispor en Turquie.

Selon TVE en Espagne, Barcelone aurait atteint un principe d’accord avec la Real Sociedad pour l’attaquant Willian José, choisi pour remplacer le blessé Dembelé. Les Catalans auraient offert 35 millions d’euros pour conclure l’accord avec le propriétaire du club du Brésilien de 28 ans, qui avait récemment refusé une proposition de 23 millions pour le joueur qui avait marqué 8 buts en 22 matches de Liga cette saison. Pour le signaler, c’est Mundo Deportivo.

Après la fin de l’aventure de six ans avec l’Impact de Montréal, entreprise MLS détenue par le numéro un de Bologne Joey Saputo, Ignacio Piatti a trouvé une nouvelle équipe. L’attaquant né en 1985, qui a déménagé en Italie pour une période de deux ans à Lecce, a été officialisé en tant que nouveau joueur de San Lorenzo, une formation dans laquelle il a joué entre 2012 et 2014. Ciclón a fait l’annonce avec une vidéo sur ses chaînes les réseaux sociaux se souvenant de ses actes dans l’année de la victoire du championnat et de la Copa Libertadores.

Hakim Ziyech se retrouve dans le collimateur de Chelsea. Selon ce que rapporte le Daily Telegraph, le milieu de terrain attaquant avait été recherché par les bleus déjà dans la fenêtre de janvier, trouvant le non par l’Ajax. Le club néerlandais écoutera les offres cet été, bien que le Marocain ait signé un accord en août dernier jusqu’en 2022.