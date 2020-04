Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 12 avril

JUVENTUS, OBJECTIF DE L’ÉGLISE FORT. MILAN, RANGNICK DEBOUT. MARCHÉ: TOUT SUR LES TONALES ET POUR L’AVENIR D’IBRA COMPARAISON ATTENDUE AVEC GAZIDIS – La Juventus augmente la pression pour Federico Chiesa afin de brûler la compétition qui vient des autres clubs italiens (l’Inter surtout) et des étrangers. Les contacts entre les parties sont continus, l’évaluation de l’agresseur est désormais de l’ordre de 50 millions d’euros. Le club de la Juventus a cependant pour objectif de baisser à nouveau le prix en mettant Rolando Mandragora dans l’assiette, actuellement à l’Udinese. Le président Rocco Comisso, d’autre part, souhaite renouveler le contrat pour son bijou né en 1997. Pour le signaler, c’est le Corriere dello Sport.

Sportmediaset a fait le point sur la situation sur le banc de Milan aujourd’hui: Ralf Rangnick reste le candidat fort, mais il veut aussi des pleins pouvoirs sur le marché, par conséquent, tant qu’il n’y aura pas de clarté sur la position de Maldini, l’Allemand détiendra le club de l’AC Milan sur les épines. Pour cette raison, les cotations d’Emery sont en hausse, exonérées par Arsenal en novembre dernier. Gazidis l’a rencontré pendant quelques mois à Londres et pourrait parier sur lui pour recommencer encore une fois Rossoneri. Alors que l’avenir de Zlatan Ibrahimovic dépendra du face à face avec Gazidis resté en suspens du fait de la pandémie: un carrefour fondamental, car la décision finale d’Ibrahimovic sera strictement liée aux projets qui seront illustrés par le PDG sud-africain. Selon le Suédois, la solution serait plus correcte pour le banc Rossoneri serait la confirmation de Stefano Pioli, mais en ce moment les rumeurs semblent aller dans une direction complètement différente.

La passion de Milan pour les qualités de Sandro Tonali, le joyau de Brescia qui devrait quitter Rondinelle en été, n’est pas d’aujourd’hui. Selon Tuttosport, le club Rossoneri aurait une offre vraiment généreuse prête à lancer l’assaut sur le talentueux milieu de terrain: 30 millions plus le prêt de Matteo Gabbia ou Alessandro Plizzari. Cellino, cependant, demande actuellement au moins 50 millions d’euros.

En Espagne, on parle d’un Lautaro Martinez désireux de jouer aux côtés de Leo Messi, mais en Angleterre, ils disent que Manchester City serait également prêt à entrer dans la chasse argentine. Selon le quotidien Sun, le club de Pep Guardiola serait prêt à payer la clause de résiliation de 111 millions d’euros dès juillet prochain, afin d’anticiper les autres prétendants de Toro.

Andrea Belotti a le contrat expirant en juin 2022 et à la fin de cette urgence, il s’assiéra à la table avec Turin pour discuter du renouvellement. Nous ne parlerons pas seulement d’argent, bien que sur ses traces il y ait des clubs plus ambitieux comme Naples, Milan et enfin aussi Everton (qui a déjà vu sa première proposition du Caire répondu). Le projet de grenade sera discuté, car si vous restez dans la zone de relégation, le Gallo pourrait également décider de changer d’air.

Le Bayern Munich rachètera-t-il Ivan Perisic de l’Inter Milan? Pressé sur les micros de Gazzetta.it, le PDG bavarois Karl-Heinz Rummenigge n’a pas souhaité déséquilibrer le sujet: “Nous n’en avons pas encore parlé, nous avons une clause à considérer je crois d’ici fin mai”, a expliqué Kalle en reportant ainsi la décision dans les semaines à venir.

L’avenir de Kalidou Koulibaly? Elle est indéchiffrable, à ce jour. L’urgence du Coronavirus va changer le football et aussi la prochaine session du marché des transferts, à tel point que, selon de nombreux initiés, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il soit touché et l’achat du défenseur de Naples soit pour n’importe quel club. Mais le club bleu ne pourra vraisemblablement pas encaisser les 100 millions d’euros prévus avant la pandémie.

Comme nous le lisons dans La Gazzetta dello Sport, aucun accord n’a déjà été conclu avec aucun club. Napoli, cependant, a déjà acheté Rrahmani à Hellas Verona et est proche du renouvellement de Maksimovic: deux aspects qui pointent vers un adieu imminent du défenseur sénégalais. Son contrat venant à échéance en 2023 ne fait cependant aucun hâte: il n’y a aucun risque de déliement, Napoli pourra vendre sa précieuse pièce au meilleur enchérisseur.

Dalbert, bien qu’arrivé uniquement en prêt à la Fiorentina, pourrait rester un an de plus dans le maillot violet selon ce que rapporte FirenzeViola.it. Le discours sur l’avenir de l’équipe, au moins par l’Inter, ne sera abordé qu’après Icardi, Perisic et Sanchez. Cependant, la possibilité demeure d’une prolongation des prêts avec Cristiano Biraghi, considérant également que le gaucher italien est également utile dans les listes de l’UEFA clés pour la formation de M. Antonio Conte. La deuxième option, cependant, est celle d’un échange égal, avec des évaluations placées entre 10 et 12 millions, ce qui permettrait aux deux clubs de réaliser des plus-values ​​au bilan.

L’avenir d’Ianis Hagi pourrait être à nouveau en Italie: la Lazio continue de le surveiller, les médias albanais assurent que le jeune roumain est un protégé de la DS Tare. Le joueur est actuellement prêté aux Rangers, qui pourraient le racheter en fin de saison pour 5 millions d’euros. Sinon (plus qu’une hypothèse concrète), le fils de l’art reviendrait à Genk, ce qui l’a déjà exclu des projets futurs.

BAYERN MONACO-NEUER, RENOUVELLEMENT LOIN. BARCELONE, CANCELO S’ÉLOIGNE. EVERTON, ANCELOTTI VEUT JAMES RODRIGUEZ – Comme l’a rapporté Bild, l’accord entre le Bayern Munich et Manuel Neuer pour le renouvellement du contrat du gardien de but reste loin. Le joueur allemand demande en effet 20 millions d’euros par saison, un chiffre jugé exagéré par le club. Entre autres choses, Neuer, 34 ans, n’est pas au meilleur moment de sa carrière.

Barcelone n’aurait fait aucune tentative concrète avec Manchester City pour Joao Cancelo. Pour le signaler, c’est le Mundo Deportivo qui dément ce que rapporte le Daily Telegraph qui a évoqué un éventuel échange avec Nelson Semedo. Pour le moment, il n’y aurait pas eu de contact entre les clubs anglais et catalan. À Barcelone, ils croient que l’ex Inter et la Juventus sont plus valables en attaque et en défense et pour le moment, ils préféreraient la possibilité de prolonger le contrat Semedo qui expire en 2022.

Un amour qui n’a jamais pris fin entre Carlo Ancelotti et son protégé James Rodriguez. Comme on le sait, l’entraîneur émilien le voulait déjà avec persistance au moment de Napoli, maintenant il semble enfin pouvoir l’embrasser à nouveau: comme le rapportent les collègues d’Il Giornale, Everton est en négociation avancée avec le Real Madrid pour la signature de James Rodriguez pour la prochaine été. Le Colombien lui-même serait ravi de revenir sous les ordres d’Ancelotti à Goodison Park.

Il y aurait également Tottenham sur les traces de Thomas Meunier, défenseur belge du Paris Saint-Germain. Le joueur né en 1991 aime Manchester United et le Borussia Dortmund, mais les Spurs se seraient également intéressés à lui et José Mourinho aurait fait pression pour son arrivée.