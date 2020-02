Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 12 février

LE MARCHÉ DES AUTOCARS EST DÉJÀ PAYÉ: DE MILAN À ROME, JUSQU’À PARME, HELLAS, SASSUOLO ET FIORENTINA, TOUS LES NOMS EN DANSE. BARCELONE ET REAL SU LAUTARO, ZIDANE VEUT AUSSI FABIAN RUIZ. VIVIANO ATTEND SON DESTIN. ROME, FRIEDKIN POURRAIT APPORTER PARATICI. INTER-NAPLES, MERTENS SPÉCIAUX OBSERVÉS. LE CHELSEA VEUT RECUPERER LE BOGA, KUMBULLA DANS LA VUE DU GRAND. MILAN, 15 MILLIONS POUR ZARACHO. JUVE SU POGBA, AOUAR ET TONALI. MILINKOVIC SAVIC GALACTICO? LOTITO DEMANDE 50 MILLIONS + JAMES RODRIGUEZ. LES YOUNES AUX PORTES DE KRASNODAR

Massimiliano Allegri, Ralf Rangnick, mais aussi Marcelino. Milan, qui ne devrait pas confirmer Stefano Pioli, cherche déjà l’entraîneur pour la saison prochaine: Paolo Maldini, sur les micros de Sky, a défini l’ancien manager de Leipzig pas par Milan. De plus, les Rossoneri ont déjà contacté Giovanni Sartori, directeur du domaine technique d’Atalanta: malgré les désaccords avec Gasperini, il semble toujours difficile que le manager de la Déesse puisse accepter l’offre.

Barcelone est sérieux au sujet de Lautaro Martinez et, selon la presse espagnole, a déjà réservé le maillot numéro neuf de l’attaquant argentin. Sur le joueur de l’Inter, il y a aussi le Real Madrid, qui pointe également Fabian Ruiz.

Emiliano Viviano il est toujours à Milan et continue de s’entraîner seul dans la salle de gym de l’hôtel qui l’héberge en attendant des nouvelles de l’Inter. Les Nerazzurri n’ont pas encore décidé d’inscrire le gardien de but indemne de Sporting: la raison en est la longue inactivité de l’ancien SPAL. Les conditions de Handanovic s’améliorent, le capitaine des Nerazzurri devrait revenir le 23 février pour le match contre la Sampdoria.

L’avenir de Roberto D’Aversa ce pourrait être loin de Parme. Après avoir amené les Ducaux de C à A et avoir réalisé, avec brio, le salut la première année, D’Aversa se répète également cette saison. Le technicien Crusader a un contrat de 800 mille euros par saison jusqu’en 2021; l’été dernier, il avait été placé aux côtés de la Fiorentina et de la Sampdoria et il est très probable que ces deux candidats redeviendront d’actualité cet été.

Encore quelques jours, puis Dan Friedkin arrivera dans la capitale. Le PDG de Giallorossi Guido Fiengapendant ce temps, travaille déjà sur le nouveau Rome Américain et pour faire plaisir au magnat texan il aurait déjà pensé à un nom important: Fabio Paratici. La propriété future pourrait également changer quelque chose au niveau de la gestion. La position de Petrachi n’est pas actuellement en discussion mais, si les résultats à la maison Juventus n’étaient pas ceux attendus et il y avait la possibilité d’atteindre Paratici, la possibilité de changer de directeur sportif serait envisagée.

Quel sera l’avenir de Roberto De Zerbi? Le contrat du technicien Sassuolo arrive à expiration, bientôt le directeur général du neroverdi, Giovanni Carnevali, prévoit une rencontre en personne avec l’entraîneur pour évaluer ensemble l’avenir. Son football intrigue les clubs de premier plan: avant de contacter Fonseca, Roma l’avait contacté, un nouvel appel cet été ne peut être exclu, Napoli restant à la fenêtre.

L’observation spéciale du match entre l’Inter et Napoli était Dries Mertens. Le Belge est en vue du Nerazzurri en renfort – sur un transfert gratuit – pour l’été 2020-21. Les options sur la table sont multiples: sur lui il y a aussi le Monaco, mais il n’a même pas complètement rejeté l’idée de renouvellement. Derrière Mertens, il y a aussi la poussée de Romelu Lukaku: on pense à une biennale de 5 millions nets par saison plus les commissions.

Chelsea est prêt à appliquer la clause de contre-reddition pour Jeremie Boga. Avec 15 millions, les Bleus peuvent ramener l’Ivoirien, qui avait coûté au neroverdi 4 millions d’euros. Une rencontre entre les deux clubs est prévue entre aujourd’hui et demain. Âgé de 23 ans, Boga a été le protagoniste d’un excellent championnat avec 7 buts et 4 passes actives en 22 apparitions.

Au moins 9 joueurs quitteront la Roma à la fin de la saison. Mkhitaryan et Kalinic, détenus respectivement par Arsenal et Atletico Madrid, ainsi que Zappacosta, qui retournera à Chelsea, ne seront pas remboursés. Au revoir également à Fazio, Juan Jesus, Santon, Pastore et Perotti, bien qu’il sera difficile de les vendre à cause des engagements élevés.

L’excellent travail de Ivan Juric n’est certainement pas passé inaperçu sur le banc Hellas Verona. Le Croate a déjà été approché à plusieurs reprises à Naples, mais le président Setti souhaite prolonger le contrat du technicien qui, à 44 ans, se sent prêt pour de nouveaux défis. Les alternatives ne manquent pas: Atalanta aussi, si Gasperini tombe dans la tentation, suit son travail.

Marash Kumbulla il était très proche de Napoli lors de la dernière fenêtre de marché, sauf pour tout reporter à l’été prochain, avec le joueur qui devra choisir quoi faire de son avenir. Le club De Laurentiis semble être en pole, également grâce à un accord trouvé avec les Scaligeri lors de la session de marché des transferts d’hiver, mais il semble prêt à ouvrir une vente aux enchères pour le défenseur albanais: l’évaluation qui lui est faite touche les 30 millions d’euros, et la somme devrait encore augmenter. En Italie, les grands noms sont en fibrillation. Dit de Napoli, un duel entre la Juventus et l’Inter se dessine, avec les Nerazzurri qui ont déjà entamé un dialogue avec la direction de Hellas, avec qui il y a de solides relations. La Lazio et la Fiorentina sont également sur le joueur.

Vous cherchez un étranger offensif, le Krasnodar il frappe également à la porte des clubs italiens pour tenter d’agrandir la batterie des attaquants. Ces derniers jours, le club russe a demandé des informations Amin Younes, né en 1993, actuellement en marge du projet de Naples. Pour le club napolitain, le joueur allemand n’est pas non transférable, mais dix millions d’euros sont nécessaires. En Russie, le marché restera ouvert jusqu’au 21 février.

Milan ne lâche pas Matias Zaracho, milieu de terrain du Racing Club de Avellaneda: le club des Rossoneri a déjà mis 15 millions d’euros dans l’assiette, contre les 20 demandés par les Argentins.

Pogba et un autre milieu de terrain, de préférence jeune. L’été est encore loin, mais le marché de la Juventus ne s’arrête jamais et les indices mènent dans cette direction. Si le retour de l’Octopus, séparé à domicile à Manchester, est l’objectif numéro un, les responsables de la Juventus travaillent sous couverture sur certains talents des moins de 21 ans. D’ici à juin, les hiérarchies peuvent changer, mais pour le moment il y a deux moins de 21 ans qui convainquent plus que les autres au milieu du terrain. L’un est Sandro Tonali de Brescia et de l’autre Houssem Aouar de Lyon.

Le Real Madrid veut Sergej Milinkovic-Savic pour la saison prochaine. Et la Lazio est prête à négocier; Le président Lotito serait disposé à vendre le serbe, mais à ses conditions: 50 millions d’euros plus James Rodriguez.