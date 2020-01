Marché non stop – rumeurs, négociations et historique du 12 janvier

© photo par Imago / Image Sport

INTER, ACCORD AVEC GIROUD: ACCORD NECESSAIRE AVEC CHELSEA. UDINESE, DE PAUL ET LE MARCHÉ: “LE CLUB ET L’AGENT PENSENT”. MILAN, PIATEK UNIQUEMENT SUR UN TITRE DÉFINITIF – L’Inter est prêt à porter un coup important à l’attaque. Selon les rumeurs recueillies par Fcinternews.it, Olivier Giroud aurait conclu l’accord avec le club Nerazzurri sur la base de 4 millions net jusqu’en juin plus une biennale de 4 millions plus de prix.

Distance minimale avec Chelsea – Il y a maintenant un accord à trouver avec Chelsea qui voudrait encaisser de sept à huit millions d’euros alors que l’Inter ne voudrait pas dépasser les cinq millions. La distance reste minime et une nouvelle rencontre serait programmée dans la semaine.

Rodrigo De Paul est l’un des objectifs du marché d’Inter, mais pas seulement. Concernant le marché, l’Argentin d’Udinese a déclaré: “On parle toujours du marché, mais je suis content car je montre que je me concentre sur le terrain. Ce qui se passe à l’extérieur, je ne peux pas le contrôler. Pour ces questions il y a le procureur et la société, je ne peux rien faire. Il est inutile d’y penser car je ne fais que mon mal. Quand certaines voix ont commencé il y a deux ans, je faisais certainement plus attention, maintenant je ne les écoute plus ».

La position de Milan sur Piatek, comme avec tous les joueurs monétisables, est celle d’une vente permanente. Nous avons toujours besoin de 28-30 millions d’euros. Par conséquent, le club AC Milan n’acceptera pas les demandes de prêt avec droit de rachat. Milannews.it le rapporte.

Sirènes de marché pour Roberto Gagliardini. Le milieu de terrain Nerazzurri aime West Ham après que les Hammers aient vu le premier choix disparaître, Gedson Fernandes qui a préféré se marier à Tottenham. Les Londoniens cherchent un renfort de prêt pour 18 mois avec un droit de remboursement. Mais l’Inter ne semble pas disposé à s’en priver en janvier. Comme indiqué par Fcinternews.it ces derniers jours – dans le cadre des réunions pour la vente de Mattia Caldara à Atalanta – Milan a également demandé des informations à son agent Giuseppe Riso. En bref, Gagliardini aime ça et a des admirateurs à la fois en Serie A et en Premier League, mais son avenir devrait rester dans les couleurs de Nerazzurri. Il est heureux à l’Inter et Antonio Conte le considère comme un joker précieux pour la médiane. Il est donc difficile de faire l’hypothèse d’une séparation en janvier, même si les demandes ne manquent pas.

Selon PianetaEmpoli, la dernière idée de l’attaque de Parme pourrait être représentée par Antonino La Gumina, attaquant d’Empoli. Pour le moment, on parle d’hypothèses, étant donné qu’il n’y a pas d’offres officielles, mais La Gumina pourrait être un profil intéressant pour Parme, et l’offre pourrait arriver sous peu. Difficile de commencer carrément, plus simple un prêt avec droit de rachat.

Nouvelles importantes pour l’avenir de Raoul Bellanova. L’arrière de Bordeaux quitte le club français et il y a plusieurs équipes de Serie A sur lui, mais, selon ce qui a été repris par la rédaction de TuttoMercatoWeb.com, Hellas Verona a l’avantage de remporter la classe 2000. Le Gialloblù l’emprunterait pour 18 mois et lui a proposé de payer entièrement le salaire de l’ex Milan. L’accord prévoit toutefois, en faveur de la société du président Maurizio Setti, un droit d’achat d’un montant compris entre 5 et 10 millions.

Nouveau nom pour la défense de la Fiorentina, relancé sur les pages de La Nazione. Il s’agit de Marash Kumbulla, la classe prometteuse de Hellas Verona 2000 qui est également appréciée par l’Inter et Milan. Son évaluation gravite autour de 10 millions, et avec une offre de 12 – lit l’article – l’accord pourrait vraiment prendre racine.

BARÇA, POCHETTE EN POLE POUR LE BANC. PERSIB BANDUNG, LES YEUX DE L’ANCIEN GENOA SANDRO – Selon les dernières rumeurs de RAC1, Mauricio Pochettino serait en pole position pour devenir le nouveau manager de Barcelone. Après le non de Koeman et Xavi en fait, il semble que les Blaugrana aient contacté l’ancien technicien de Tottenham pour prendre la place d’Ernesto Valverde et seraient parrainés par le président Bartomeu.

Sirènes d’Indonésie pour l’ancien Gênes Sandro. Le milieu de terrain est une idée concrète de Persib Bandung. Contacts en cours. Le président du club indonésien, l’ancien Inter Erick Thohir, y pense. La nouvelle idée pour le milieu de terrain de Persib Bandung est Sandro …

Tir entrant pour Norwich qui a annoncé l’arrivée d’Ondrej Duda du Hertha Berlin. Le milieu de terrain évoluera en Premier League avec la formule de prêt jusqu’à la fin de la saison. Duda a choisi le numéro 25.