Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 12 mars

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

A Milan, il y a une nouvelle révolution avec la planification du PDG Gazidis. Ralf Rangnick sera le nouveau coach, qui dirigera un groupe composé principalement de jeunes choisis par le technicien avec son staff. Il est peu probable qu’Ibrahimovic reste sans Boban et Maldini et l’avenir de Donnarumma est également très en jeu. Parmi les entrées possibles, il y a aussi le capitaine Romagnoli, avec Rebic, Theo et Kjaer. Certaines négociations sont gelées en attendant les développements concernant le guide technique, comme celui de Zaracho de Racing de Avellaneda.

Même si le coronavirus marque le football et le sport mondial, le marché des transferts ne s’arrête pas et chaque équipe poursuit ses stratégies. Une fois que la Juventus a marqué les tirs de Kulusevski et Romero de Gênes, la Juventus a repris la chasse à un outsider de gauche pour alterner avec Alex Sandro. Le premier nom sur la liste reste celui d’Emerson Palmieri, laissant potentiellement Chelsea et depuis quelque temps dans le viseur noir et blanc. Au milieu de terrain, Paul Pogba reste le rêve à cultiver pour raviver la qualité du département, mais avec lui il y a aussi Willian qui pourrait quitter les Bleus à la fin de la saison. En attaque on regarde attentivement la Premier League et donc Kane et Gabriel Jesus, mais aussi comme Timo Werner de Leipzig, sans oublier le vieil amour Icardi qui reviendra à l’Inter après l’année au PSG.

L’Inter s’est déjà résigné à perdre Lautaro Martinez à la fin de la saison, mais avec Barcelone, un club qui a déjà un accord général avec l’Argentin, toujours attiré par la possibilité de jouer avec Messi, sa carte sera traitée en laissant de côté le Clause de 111 millions d’euros et valable jusqu’au 15 juillet sur le contrat. Oui, car les Catalans ne veulent pas dépenser ce montant à cause du fair-play financier et les Nerazzurri évaluent le joueur à pas moins de 150. Cela signifie que la différence sera la différence. Vidal bien sûr, mais aussi Todibo et une gamme de joueurs comme Alena, Semedo et Arthur au choix

Avec le départ de Lautaro Martinez qui à la maison tient déjà tout le monde pour acquis à la fin de la saison, Marotta et Ausilio ont déjà commencé à couler pour son remplaçant. L’intention est d’en acheter un gros avec Timo Werner, pointe de Leipzig, prénom sur la liste. Anthony Martial est aussi un nom chaud, avec le joueur de l’Inter qui le suit depuis l’époque de Monaco. Enfin Pierre-Emerick Aubameyang, qui est aussi le plus difficile à acheter car Arsenal ne veut pas le vendre et qu’il se dit très satisfait de l’expérience avec les Gunners.

En plus d’être le capitaine de Turin, Andrea Belotti est l’un des rares joueurs que l’entraîneur Longo a demandé de confirmer la saison prochaine. Ce ne sera évidemment pas facile, car la cour italienne et internationale est particulièrement féroce. Gattuso l’a explicitement demandé comme le seul véritable renforcement pour compléter l’équipe de Naples, mais Roma et l’Inter l’aiment également. L’Atletico Madrid le suit depuis un certain temps, alors qu’en Premier ministre, Everton d’Ancelotti nous a fait plus qu’une petite pensée.

L’appétit vient avec manger, dit un vieil adage qui, dans ce cas, correspond parfaitement au désir de Lotito de relever la barre après la saison incroyable de sa Lazio. Le nom sur la liste est celui d’Olivier Giroud, déjà traité en janvier et qui sortira gratuitement en juin. L’intérêt de l’Inter et de Lyon est également fort pour lui. La DS Tare recherche également un adjoint Luis Alberto, et pour le moment le premier nom sur la liste est celui de Jack Bonaventura, également vers le paramètre zéro et avec Raiola prêt à traiter avec le club de la Lazio. Enfin, le mécène biancoceleste devra également faire face à d’importants renouvellements, comme ceux du capitaine Lulic, Radu et Strakosha.

Selon Tuttosport, l’offre de la Lazio pour Daniele Baselli de Turin est imminente. Le milieu de terrain, malgré une saison pas au top, a encore beaucoup de marché et l’hypothèse de pouvoir aller jouer la Ligue des champions avec le biancocelesti ne le dérange pas du tout.

La Fiorentina travaille sur l’avenir et avec les adieux presque certains de Badelj, elle recherche un réalisateur. Le rêve est Tonali, mais ils aiment aussi Mandragora et Cassata. Pour la défense, il y a l’idée de Spinazzola, même si le nœud Dalbert-Biraghi avec l’Inter sera dissous. Avec le départ de Pezzella, également donné à coup sûr, il cherche un centre fort, avec Rugani, Kannemann et Vuskovic en vue. En attaque, si Chiesa devait partir, il y a toujours Berardi. Le doute est également confirmé par Iachini, qui a cependant un contrat jusqu’en 2021.

Sinisa Mihajlovic, l’entraîneur de Bologne a également confirmé pour la saison prochaine, a demandé au club de mettre à jour la défense pour ajouter de la qualité à la section “plus faible” de l’équipe. L’objectif le plus ambitieux mène à Kolarov de Roma, qui estime l’entraîneur serbe et qui pourrait décider de changer d’air à la fin du championnat. Parmi les usines, Cistana del Brescia est très friande, également pour son jeune âge qui pourrait soutenir l’investissement. Palacio et Danilo pourraient se renouveler pour un an, l’Argentin ayant confirmé à l’entreprise son intention de continuer malgré les 38 ans passés en février.

Hellas Verona, après les cessions déjà décidées d’Amrabat à la Fiorentina et de Rrahmani à Napoli, est prête à lancer une vente aux enchères pour la vente de Kumbulla. La base de l’enchère sera de 30 millions d’euros, avec plusieurs clubs italiens et étrangers prêts à faire la queue pour essayer de trouver un accord. Dans l’intervalle, le séjour d’Ivan Juric est encore incertain, mais le renouvellement n’a pas été proposé sur une base partagée malgré l’expiration du contrat à la fin de la saison. S’il ne se renouvelle pas, le club visera un autre profil jeune et ambitieux. Bonne nouvelle sur le front de Borini, dont le contrat sera renouvelé après l’excellente performance depuis son arrivée à Bentegodi.

Arsenal essaie à nouveau après l’échec de la tentative d’été. Selon des informations parues dans le Daily Mirror, les Gunners sont en effet prêts pour un nouvel assaut contre le défenseur du Paris Saint Germain Layvin Kurzawa, qui avait déjà courtisé après les blessures d’un Sead Kolasinac et Kieran Tierney, sans succès. En juillet, la situation sera cependant différent: la classe ’92 expirera le 30 juin,

Duel anglais pour le milieu de terrain de RB Leipzig Marcel Sabitzer. Selon ce que rapporte le Daily Express, la classe 94 a attiré l’attention de Tottenham, notamment après la récente performance en Ligue des champions, qui opposait les deux équipes: 3-0 en faveur des Allemands en finale, avec un doublé du joueur. Ce qu’Arsenal aime aussi.

Le futur marché évolue pour Everton, défini par Le10 Sport comme l’un des nombreux clubs poursuivant le défenseur lillois Gabriel Magalhaes. Sur la classe 97, cependant, les yeux d’Arsenal et de Leicester, qui auraient mis environ 25 millions de livres dans l’assiette.

L’avenir de Philippe Coutinho est toujours mystérieux. Selon Sport, le Bayern Munich ne semble pas disposé à racheter l’étiquette de Barcelone appartenant à un Brésilien. L’ancien Liverpool retournera ensuite au Barça à la fin du contrat, mais ne restera guère longtemps. Le club Blaugrana veut faire de l’argent et est prêt à le vendre au prix final: pour Coutinho, Barcelone ne demande “que” 80 millions.