Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 13 février

NAPLES, RENOUVELLEMENT DE MERTENS EN MARS. RÉEL, MODRIQUE POUR ARRIVER À SKRINIAR. AG. SOUS: “OFFRE ÉLEVÉE REFUSÉE EN JANVIER”. FAGGIANO: “GERVINHO A DEMANDÉ DÉSOLÉ, IL NE VEUT PAS LE LAISSER”. SPAL, RENOUVELLE LE JEUNE TUNJOV. JUVE SUR KAIO JORGE. ROME, FRIEDKIN REVOLUTION: 150 MILLIONS ET BEAUCOUP PURIFIÉ. ATALANTA, LE RACHAT DE PASALIC EST RÉDUIT. RAMSEY EST-IL DE RETOUR EN PREMIER?

Napoli travaille depuis un certain temps sur le renouvellement de Dries Mertens et les signes encourageants de bonheur viennent des clubs et des joueurs. Cela a été rapporté par la radio officielle du club bleu, selon laquelle, en mars, l’annonce du club bleu pourrait même arriver. Après les frictions des derniers mois, il y a une grande confiance dans la poursuite de la relation, avec le Belge qui est également revenu récemment dans les pensées de Gattuso. L’entraîneur italien l’a remis au centre du trident lors du match d’hier contre l’Inter.

La Juventus a ciblé Kaio Jorge, la nouvelle star brésilienne et attaquant de Santos. Le joueur, né en 2002, a une clause de 50 millions d’euros et intéresse également Chelsea.

Aaron Ramsey il n’est pas encore entré au cœur des bianconeri et surtout n’a pas trouvé l’espace qu’il attendait après son transfert gratuit d’Arsenal à la Juventus. Pour cette raison, en Angleterre, ils parlent déjà de ses possibles adieux à la fin de la saison, avec Manchester United, Chelsea, Liverpool et même Arsenal lui-même, prêts à essayer de ramener le joueur gallois au Premier ministre.

La fumée blanche est proche, Dan Friedkin deviendra bientôt le nouveau propriétaire de Roma. Le magnat américain est prêt pour un gros investissement pour refonder l’équipe, environ 150 millions d’euros: vraisemblablement il y aura beaucoup d’au revoir, il ne partira avec certitude qu’à partir de Nicolò Zaniolo et Lorenzo Pellegrini.

L ‘Atalanta à la fin de la saison, il paiera 15 millions à Chelsea pour Mario Pasalic. Compte tenu de l’âge, mais surtout du côté économique, Pasalic va bientôt devenir l’une des meilleures négociations de ces derniers temps: la somme convenue avec les Londoniens pour le droit de rachat est une vraie affaire, si on la compare à ses performances et aux chiffres qui circulent sur le marché actuel (fou).

Le Real Madrid songerait à proposer Luka Modric à l’Inter pour se rendre à la Milan Skriniar. Les Nerazzurri suivent le Croate depuis un certain temps, et les Blancos sont plutôt attirés par le Slovaque grâce aux excellentes performances fournies d’abord avec Spalletti puis avec Conte. Une solution qui, cependant, peut ne pas intéresser Marotta et Ausilio, compte tenu également de la nette différence d’âge entre les deux joueurs ainsi que du rôle de défenseur central qui resterait à découvrir.

Utku Cenikli, agent de Lian Sports, a parlé de l’attaquant de Giallorossi Cengiz Under dans une récente interview, révélant également un contexte lié à la dernière session du marché d’hiver: “En janvier, Roma a reçu une offre très élevée pour Ünder, mais le club n’a pas accepté”.

Daniele Faggiano, manager de Parme, a annoncé la réintégration de Gervinho dans l’équipe d’Aversa: “Le garçon s’est excusé auprès de l’équipe, son manque était celui de ne pas venir s’entraîner pendant trois jours. Ce n’est pas une bonne conduite: si tout le monde le faisait, personne ne jouerait dimanche. Ensuite, cela dépend de la façon dont il est et de l’entraîneur, ce que je peux vous assurer, c’est qu’il ne voulait pas partir. “

Des journées très chargées pour SPAL qui, après les quatre présentations d’aujourd’hui, a annoncé le renouvellement de Georgi Tunjov, né en 2001, jusqu’en juin 2023: “SPAL srl annonce la signature du premier contrat professionnel avec le milieu de terrain Georgi Tunjov. La jeune classe 2001, l’équipe nationale estonienne des moins de 19 ans, a été intégrée à l’effectif de la première équipe SPAL avec laquelle il a fait ses débuts en Serie A contre la Roma au stade Olimpico le 16 décembre. La deuxième présence officielle en tant que starter, d’autre part, est venue à la “Meazza” de Milan en Coupe d’Italie contre Milan. Tunjov a signé avec SPAL a contrat jusqu’au 30 juin 2023 “.

ZIYECH OFFICIEL AU CHELSEA A PARTIR DE JUILLET. LIVERPOOL, LALLANA EXPIRE: RODGERS LE VEUT À LEICESTER. PSG, OFFRE INOUBLIABLE AU MBAPPE POUR LE RENOUVELLEMENT. BENFICA VEUT SOULEVER LA CLAUSE VINICIUS

Hakim Ziyech quittera l’Ajax à la fin de la saison. Le club néerlandais le communique directement, ce qui, par une déclaration sur son site officiel, confirme qu’il a conclu un accord avec Chelsea en vue de l’été prochain. “Encore 5 mois de magie”, écrit Ajax sur Twitter, qui ajoute ensuite trivialement: “Notre magicien jouera pour Chelsea à partir de la saison prochaine”.

Brendan Rodgers il est sorti du placard et au cours des dernières heures a dit qu’il suivait avec intérêt Adam Lallana, Milieu de terrain appartenant à Liverpool expirant à la fin de la saison. Les Reds n’ont pas l’intention de renouveler l’accord et c’est pourquoi Leicester travaillerait à l’amener à porter le maillot des Foxes.

Le PSG est prêt à soumettre une offre de renouvellement à Kylian Mbappé, “impossible de refuser”. Le club parisien veut déjouer l’intérêt du Real Madrid, proposant à l’attaquant un accord qui atteint le niveau de Messi et Ronaldo, contre l’actuel qui est un peu moins de 2 millions brut par mois. Le Français est actuellement le deuxième joueur le mieux payé de Ligue1 après son coéquipier Neymar, qui reçoit 3 millions de brut par mois. Le contrat de Mbappe expire actuellement en 2022.

Benfica travaille sur le renouvellement du contrat de Carlos Vinicius, ex-météore de Naples qui est maintenant le meilleur buteur du Portugal. Le joueur s’est retrouvé dans le collimateur de Liverpool et pour cela, le Portugais souhaite porter sa clause de résolution de 100 à 120 millions d’euros avec une forte augmentation de l’engagement.