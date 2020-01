Marché non stop – rumeurs, négociations et historique du 13 janvier

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

LA JUVE NE CHERCHE PAS UN VICE DEMIRAL. INTER, ACCORDS AVEC ERIKSEN ET YOUNG. POUR REMPLACER ZANIOLO ROME PENSE SUSO. MILAN OFFICIELLE BEGOVIC ET KJAER ET SALUE REINA. BARROW ET IBANEZ À UN PAS DE BOLOGNE. FIORENTINE VENDUE DABO ET RASMUSSEN

JUVENTUS

La Juventus ne change pas ses plans après la blessure de Demiral. Le club de la Juventus ne reviendra pas sur le marché en faisant confiance Rugani qui avait reçu des propositions, sur toutes celles de la Sampdoria, renvoyées à l’expéditeur par la Vieille Dame après le KO turc. Le signaler est TMW.

INTER

Inter a trouvé un principe d’accord avec Eriksen sur la base d’un contrat jusqu’en 2024 à 7,5 millions d’euros par saison. L’agent du footballeur serait à Londres pour baisser les prétentions de Tottenham, le président britannique demandant 20 millions contre les 10 qui voudraient dépenser Marotta.

Ashley Young se rapproche de l’Inter. L’accord avec le joueur sur la base d’un contrat d’un an et demi avec un contrat de 3 millions a déjà été conclu. Le feu vert de Man United manque, les Nerazzurri espérant obtenir le joueur, peut-être gratuitement ou avec une petite compensation à verser aux Red Devils.

Il y a un accord entre l’Inter et Chelsea sur la base d’une proposition de 5 millions d’euros comprenant des bonus. Avant de conclure l’accord, cependant, les Nerazzurri devront céder Politano, qui en plus de Milan, au cours des dernières heures est revenu à la mode pour Rome compte tenu de la blessure de Zaniolo.

ROMA

Avec le KO de Zaniolo La Roma revient sur le marché pour remplacer l’équipe nationale italienne. En haut de la liste, Suso, quittant Milan, avec le club Rossoneri qui aurait déjà donné le feu vert aux Espagnols. L’alternative conduit à Politano qui, cependant, n’a pas encore effacé les réserves étant donné les nombreux prétendants d’hiver. Au cours des dernières heures, l’idée d’échanger avec l’Inter avec l’attaquant de la capitale s’est imposée Leonardo Spinazzola in nerazzurro.

LAZIO

La Lazio achetée pour juillet Gonzalo Escalante dall’Eibar. Le milieu de terrain de 26 ans a été bloqué par Tare et portera le maillot biancoceleste pendant 4 saisons.

MILAN

Le passage de est officiel Kjaer d’Atalanta à Milan via Séville. Le joueur danois a été annoncé aujourd’hui et a signé un contrat jusqu’en juin 2020.

Pepe Reina il quitte officiellement les Rossoneri: le gardien signe pour Aston Villa. À sa place vient Begovic, sorti après l’expérience Al Qarabag, qu’il a signé jusqu’en juin 2020.

ATALANTA

Pour le milieu de terrain, le jeune portugais né à Braga ’99 est de plus en plus aimé Trincao. Le joueur a une clause de 30 millions d’euros et le club lusitanien n’a pas l’intention de le laisser partir moins cher. Depuis la France, Bordeaux sape le Nerazzurri, une entreprise prête à mettre 16 millions dans l’assiette pour tenter de convaincre l’autre côté de laisser le garçon partir. La Déesse n’a jusqu’à présent pas dépassé une opération totale de 12 millions. Le signaler est TMW.

BOLOGNA

tumulus et Ibanez ils sont très proches de Bologne. Les deux joueurs d’Atalanta à deux pas Mihajlovic. Cela a été confirmé par le coordinateur du domaine technique de Felsinei Sabatini en marge d’un déjeuner offert aux sans-abri de la capitale émilienne.

FIORENTINA

La Viola a officialisé deux transferts hier: le premier est Dabo à SPAL en prêt avec droit de rachat. Le second est celui de Rasmussen, toujours prêté, à l’Erzgebirge Aue de la Bundesliga zweite.

CHANGEMENT D’ENTRAÎNEUR À BARCELONE: SETIEN ARRIVES. MARQUINHOS RENOUVELLE AVEC LE PSG. PHILLIPS RETOURNE AU STUTTGART. TODIBO EN ALLEMAGNE SIGNE AVEC SCHALKE

Barcelone disculpe Valverde après deux ans et demi et se félicite Setien qui signe jusqu’en 2022.

Le PSG a annoncé le renouvellement du contrat du défenseur brésilien Marquinhos: signé jusqu’en juin 2024.

Le centre défensif Nathaniel Phillips il quitte à nouveau Liverpool et retourne en prêt à Stuttgart.

Todibo, Défenseur français appartenant à Barcelone qui a longtemps rejoint Milan, est déjà en Allemagne pour signer avec Schalke 04.