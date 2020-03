Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 13 mars

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

Le directeur sportif de Flamengo, Bruno Spindel, s’est entretenu avec FcInterNews sur l’affaire Gabigol avec l’Inter mais pas seulement: “Le joueur voulait rester à Flamengo. Mais évidemment, il a reçu d’autres propositions et nous aurions pu les perdre. Mais la relation avec rubronegro et avec nos fans signifiait que le joueur était loin des autres offres. Nous avons toujours fait confiance à son séjour. Difficile de négocier avec Marotta et Ausilio? C’était très difficile. Mais tout est toujours juste et transparent. Flamengo a la plus haute estime pour eux deux et pour l’Inter. “

James Pallotta et Dan Friedkin, par le biais de leurs collaborateurs mais aussi directement, se sont mis d’accord sur le principe de suspendre la négociation du transfert de propriété de Rome jusqu’à une date à convenir, en s’adaptant à ce qui se passe dans le monde du sport. Mais lorsque les parties doivent reprendre les discussions sur une négociation qui, il y a quelques semaines, était en cours, il faudra recommencer ou presque selon Corriere dello Sport. Les chiffres: compte tenu des dettes des Roms et de la part de l’augmentation de capital, il a été question d’un contrat d’environ 780 millions, la note la plus élevée jamais accordée à une équipe italienne. Mais aujourd’hui, au terme d’une analyse comptable élaborée, ce prix n’existe plus.

Stefano Sensi sera racheté par l’Inter, cela ne fait aucun doute selon Corriere dello Sport: avec Sassuolo il danse un chiffre de vingt millions qui n’est optionnel que formellement. Les défections ont dépassé les présences, mais dans la première partie de la saison, le milieu de terrain avait prouvé une valeur ajoutée indispensable pour Conte, qui a hâte de pouvoir le remettre au sommet de la condition. En attendant, Sensi continue, même à domicile, de devenir opérationnel. Un gymnase improvisé dans votre salon: des exercices partagés avec sa petite amie Giulia Amodio, et documentés par Instagram.

Le choix de Sarri pour le grand match contre l’Inter, celui d’exclure Miralem Pjanic, continue d’être discuté. Le milieu de terrain Ramsey-Bentancur-Matuidi a donné l’équilibre tant recherché ces dernières semaines et l’interruption de la saison fait de l’avenir de la Bosnie une énigme à la Juventus. La Gazzetta dello Sport souligne que ces dernières années, on a parlé de Pjanic pour le Real Madrid, pour Barcelone, même pour Chelsea de Sarri, en particulier pour le PSG, ce qui semble la possibilité la plus raisonnable en cas d’adieu en 2020.

Selon le Corriere dello Sport d’aujourd’hui, il n’y aurait rien de moins que Barcelone sur le défenseur de la Lazio Luiz Felipe: le club Blaugrana le suit et au cours des cinq derniers jours du championnat de Serie A, avant la suspension liée au coronavirus, il l’a étudié de près. Lotito et la DS Tare, qui l’ont découvert alors qu’il jouait dans la jeunesse de l’Ituano (Serie D brésilienne), n’ont pas l’intention de le vendre: en effet des négociations sont en cours pour l’enfermer et l’attacher encore plus longtemps au bleu-blanc.

Simon Kjaer s’est avéré être un bon joueur ainsi qu’un professionnel exemplaire. Comme le rapporte Tuttosport, le Danois, qui a été prêté avec le droit de racheter de Séville et de le garder à Milanello, 2,5 millions sont nécessaires, un chiffre dérisoire qui pourrait permettre à Milan de garder un joueur sérieux et apprécié dans le rose dans les vestiaires. Beaucoup, cependant, passera par les évaluations de Gazidis et du prochain entraîneur.

Non seulement Smalling et Mkhitaryan (qui a depuis rejoint Arsenal, mais l’ancien Red Devil) Petrachi pense à une nouvelle arrivée de Manchester, United Bank, pour renforcer l’équipe. Selon la Gazzetta dello Sport, le défenseur rom Marcos Alberto Rojo, 29 ans, également détenu par United, mais actuellement prêté à Estudiantes, aurait été proposé à la Roma. Coût du tag environ 10 millions en vertu d’un contrat expirant en 2021 et d’une aventure déjà déclarée conclue avec les Red Devils, qui l’ont envoyé en prêt précisément pour se concentrer sur d’autres profils.

Dit l’intérêt de Barcelone pour Luiz Felipe, il n’est pas exclu que les Catalans reviennent également à la charge de l’entraîneur de la Lazio Simone Inzaghi. Piacenza est très proche de la place, avec sa tête déjà concentrée sur la prochaine saison pour vivre le retour passionnant en Ligue des champions et avec son cœur, il pense à l’arrivée du troisième enfant (sa femme Gaia est enceinte) prévue pour août. D’un point de vue économique et contractuel, souligne le Corriere dello Sport, une mise à jour avec Lotito deviendra nécessaire en fin de saison. L’été dernier, il avait duré jusqu’en 2021, il expirera donc à nouveau à la fin de l’année.

La Fiorentina a déjà décidé que Milan Badelj ne rachètera pas: le rêve dans le tiroir pour la substitution de l’ancienne Lazio est Rolando Mandragora, d’Udinese (mais toujours lié à la Juve) que le ds violet a eu l’occasion de connaître et d’apprécier dans son expérience dans le club Pozzo. Cependant à ce moment, l’évaluation faite par les Friuliens pour le joueur est jugée excessive. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

Le Tuttosport d’aujourd’hui fait le point sur le sort d’Alessandro Bastoni, le pari remporté par Antonio Conte en termes de performances et d’apparitions sur le terrain: l’ancien Parme a attiré l’attention de nombreux clubs internationaux, de Barcelone à Manchester City ( sur indication de Guardiola) mais l’Inter n’a pas l’intention de le perdre. En effet, à la fin de la saison, il renouvellera son contrat jusqu’en 2024, augmentant ainsi son engagement qui est aujourd’hui bien inférieur à un million.

Turin et l’Udinese rivalisent également pour le jeune talent argentin (20 ans) de River Plate, Federico Girotti. C’est un point central très fort physiquement, que les éclaireurs de grenade visent depuis un certain temps après l’avoir observé en Argentine. Selon Tuttosport, le club Pozzo a déjà offert les 4 millions demandés par la rivière.

Chelsea a ciblé le bébé prodige de Manchester United, Angel Gomes. Selon ce que Metro a rapporté, les Red Devils ont offert au garçon un contrat d’environ 1,5 million par saison. Une offre qui ne convainc pas l’entourage du joueur, qui pousse à accepter l’offre des Bleus.

Selon des informations du Daily Mail, Arsenal prépare l’offre pour Diogo Jota, né en 1996 à Wolverhampton. Arteta aime vraiment les Portugais, les Gunners étant prêts à lancer l’assaut cet été.

Marc-André Ter Stegen et Barcelone, ensemble ensemble. Comme on peut le lire sur les pages du Mundo Deportivo, le renouvellement du gardien allemand est la priorité absolue du club Blaugrana. Le numéro 1 avait fait preuve de perplexité quant à son séjour dans la Blaugrana, c’est pourquoi le Barça a déjà déménagé et est prêt à offrir au gardien de but un mandat de cinq ans avec une augmentation de salaire et une clause de licenciement.

Comme on peut le lire sur les pages du Daily Mirror, Manchester United est en pole pour Denis Zakaria, milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach. Sur la piste des jeunes Suisses, il y a aussi Liverpool, l’Atletico Madrid et le Borussia Dortmund.

Alex Sanchez, Paul Pogba et Jesse Lingard sont les trois joueurs destinés à dire au revoir à Manchester United l’été prochain, lorsque les Britanniques attaqueront le Sancho de Borcho Dortmund et le Jack Grealish d’Aston Villa. Le signaler aujourd’hui est l’Express, qui explique comment l’attaquant chilien prêté pour cette saison à l’Inter ne fait pas partie des plans des Red Devils et sa vente permettrait au club de se débarrasser du poids de son engagement et donc d’avoir de nouvelles liquidités investir sur le marché. Un plan conçu par le manager Ole Gunnar Solskjaer lui-même, qui tentera de reconstruire son United avec les arrivées possibles de Sancho et Grealish, tandis que pour Sanchez il n’y a plus de place.

Kylian Mbappé imparable, Neymar pourrait également s’en aller. Leonardo, le directeur sportif du PSG, se serait exprimé en s’interrogeant sur l’avenir des stars de son équipe. A signaler c’est ESPN, selon lequel le Brésilien a eu la liberté de choix: s’il veut partir, pour 150 millions d’euros cela peut se faire. Sur ses traces, comme d’habitude, il y a Barcelone.

Kai Havertz quittera Bayer Leverkusen dans la prochaine fenêtre de marché. Pour donner cette annonce, Peter Bosz, son entraîneur, dans une interview à Algemeen Dagblad: “Il est impossible que nous la gardions l’été prochain, on parle d’une carte qui vaut 100 millions d’euros. Mais au moins avec ces 100 des millions tenteront de nous renforcer dans trois ou quatre rôles “.

Arrivé à Monaco en 2018, Aleksandr Golovin (23 ans) y restera longtemps, du moins selon les nouveaux accords conclus avec le club monégasque. La nouvelle officielle du renouvellement du contrat du milieu de terrain russe, qui a signé un contrat jusqu’en 2024, a récemment été publiée.