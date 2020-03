Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 13 mars

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

Il n’est pas seul Mauro Icardi dans les rêves de la Juventus. Pour renforcer le département offensif, en effet, Fabio Paratici pense à deux grands protagonistes de la Premier League: Harry Kane et Gabriel Jesus. L’Anglais, rapporte Tuttosport, semble vouloir s’impliquer et tenter une nouvelle expérience, mais intéresse également les deux clubs de Manchester. Sa décision, cependant, ouvrirait un effet domino qui pourrait amener le Brésilien à Turin.

Le marché et l’avenir de Manchester United tournent tous autour Paul Pogba, objectif numéro un de la Juventus et du Real Madrid pour renforcer le milieu de terrain. Comme le rapporte Tuttosport, dans le club anglais, il y a la conviction que le Français renouvellera le contrat expirant en 2021. Cela ne ferme cependant pas les portes à une vente, d’autant plus que les Red Devils voudront faire un marché de plus de 100 millions et pourraient servir un sacrifice pour joindre les deux bouts.

“Milan, Ibrahimovic prêt à partir en juin”. C’est le titre de La Repubblica sur l’avenir du joueur Rossoneri. Depuis la Suède, des rumeurs grandissent selon lesquelles l’attaquant ne renouvellera pas son contrat qui expirera le 30 juin avec Milan. Derrière cette décision, il y aurait surtout les divisions entre les dirigeants Rossoneri qui ont conduit au licenciement de Boban suite aux divergences avec le PDG Gazidis.

Cours d’italien pour Ralf Rangnick. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, malgré les démentis de Gazidis et de l’agent du coach, l’Allemand a engagé un professeur particulier pour apprendre notre langue et se présenter en juin dans les Rossoneri sans interprètes, peut-être déjà du possible présentation de la conférence de presse. L’accord, qui devrait être trouvé en décembre, est un accord de trois ans avec une option pour le quatrième.

Theo Hernandez il ne vit pas un moment particulièrement heureux. L’arrière français, entre novembre et février, était devenu l’un des pilotes de Milan, avec Zlatan Ibrahimovic et Ante Rebic. Ces dernières semaines, cependant, sa performance a chuté de façon spectaculaire: Tuttosport émet l’hypothèse que l’attitude sur le terrain est également le résultat des affaires de l’entreprise. Le départ de Boban l’a affecté comme les autres joueurs et une éventuelle séparation également de Paolo Maldini insinue les doutes, étant donné que c’est le drapeau Rossoneri – l’idole du garçon – qui l’a voulu de première main. Questions légitimes, qui pourraient laisser place à des certitudes si le directeur du domaine technique reste à sa place.

Un trésor de 150 millions, voire plus. L’Inter se prépare à un marché plein de ressources grâce aux ventes d’acteurs prêtés à travers l’Europe. Des 70 millions Mauro Icardi (qui pourrait devenir 85 si la Juve entre) à 20 pour Ivan Perisic, jusqu’à 18 pour Joao Mario et les 23,5 pour Valentino Lazaro, il y a de nombreuses raisons de sourire et de voir grand. Tuttosport le rapporte.

Alexis Sanchez et un avenir tout sur l’écriture, mais de plus en plus loin de Milan. L’arrêt des championnats, écrit Tuttosport, complique les plans de l’attaquant chilien, qui avait devant lui trois mois pleins d’engagements, brouillé par le report à une date à fixer. Le renouvellement avec Napoli de Dries Mertens, le but nerazzurri, semblait avoir fourni une passe décisive au joueur appartenant à Manchester United, qui devra désormais espérer que tout redeviendra normal pour jouer la chance de rester sur le court d’Antonio Conte.

Stefano Sensi il est certain de rester à l’Inter. Comme le rapporte Tuttosport, bien qu’il n’y ait pas d’accord avec Sassuolo pour une obligation de rachat, la poignée de main entre Marotta et Carnevali vaut autant qu’une feuille écrite. L’opération sera similaire à celle déjà mise en place pour Matteo Politano, empruntée puis remboursée pour 20 millions; le rachat du milieu de terrain coûtera aux coffres de Nerazzurri 25 millions plus 5 bonus et n’est pas remis en cause malgré les blessures.

Cagliari veut commencer Radja Nainggolan. Faro et leader absolu de l’équipe rossoblù, a également été une référence au cours des dernières semaines troublées, culminant avec l’exonération de Rolando Maran. Il a joué dans différents rôles et Zenga, lors des premières séances d’entraînement, l’a également jugé comme un faux avant-centre. L’avenir, cependant, est loin d’être écrit: le prêt expirera en juin et l’Inter semble disposé à le transformer en équipe étrangère. Une perte qui, souligne Tuttosport, pourrait être dévastatrice pour Giulini.

Hirving Lozano c’est la plus grande déception de la saison napoliaise. Le Mexicain est arrivé pour 42 millions d’euros cet été et n’a pas pu s’établir et en juin il a pu partir, même si la société napolitaine enregistrera très probablement une perte. Trois autres joueurs du département avancé sont également prêts à dire au revoir: José Maria Callejon ne sera pas renouvelé, cependant Fernando Llorente l’option ne sera pas exercée pour la deuxième année et également Amin Younes quittera Naples. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

Arkadiusz Milik il est de plus en plus éloigné de Naples. Faute d’accord, tant sur l’engagement que sur la clause, pour le renouvellement de son contrat venant à échéance en 2021, le club italien l’a mis sur le marché et selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport Aurelio De Laurentiis est prêt à le vendre, à condition qu’une offre d’au moins 50 millions d’euros arrive, car pour moins le président napolitain ne le laissera pas partir.

Jeremie Boga est l’obsession de Napoli pour le marché d’été à venir. De Laurentiis, Giuntoli et Gattuso sont en totale harmonie avec le nom de l’extérieur de Sassuolo, pour une opération d’environ 20 millions d’euros, mais dans tout cela l’obstacle principal reste Chelsea, qui a le droit de racheter le joueur à 15 ans. millions d’euros. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

Le nom de est de retour à la mode Andrea Petagna dans le cadre d’un échange potentiel avec Turin qu’il verrait Andrea Belotti porter la chemise bleue. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, il est encore tôt pour faire ce type d’évaluation mais la négociation pourrait encore décoller cet été.

Accord un pas entre la Lazio et Luis Alberto à renouveler jusqu’en 2025. Selon le Corriere dello Sport, bianceceleste signera jusqu’en 2025 avec un salaire de base de 3,5 millions d’euros auquel s’ajouteront des bonus. La nouveauté est que nombre d’entre elles seront liées à des passes décisives: plus il réussira de passes, plus il gagnera.

De l’air frais pour Senad Lulic au Latium. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, le capitaine de biancoceleste, après avoir songé à rentrer en Suisse à la fin de la saison, s’est convaincu de prolonger et signera prochainement le nouvel accord jusqu’au 30 juin 2021.

Selon ce que rapporte Gazzetta.it, Giacomo Bonaventura revient à la vue de la Lazio, après avoir été dans le passé depuis longtemps. Le milieu de terrain de Milan doit expirer le 30 juin et peut décider de se marier avec la cause biancoceleste. Bonaventura pour les caractéristiques pourrait en effet représenter le joueur idéal pour compléter le milieu de terrain des capitolini, à la recherche de renforts pour le différend de la Ligue des champions, un événement dont il est absent depuis 2008.

Le rendement de Dalbert a satisfait la Fiorentina et le joueur appartenant à l’Inter aurait mérité une confirmation. Vingt-deux apparitions en entrée, le Brésilien arrivé en prêt à sec s’est taillé une place importante à la fois avec Montella et Iachini. Son avenir, souligne Tuttosport, dépendra également de Cristiano Biraghi, qui a pris le chemin inverse l’été dernier pour embrasser les couleurs Nerazzurri.

Aleksandr Hleb laisse le football joué. Le même champion biélorusse l’a annoncé lors de la première du documentaire sur sa vie, intercepté par les micros de Tribuna.com: “J’y ai beaucoup réfléchi, j’ai reçu beaucoup de conseils, mais au final je suis parvenu à la conclusion qu’après cette saison je peux en dire assez. , même si j’aime le football et que je veux quand même aller sur le terrain “, déclare-t-il. Hleb, né en ’81, a porté la chemise Isloch à la maison la saison dernière.

Longue interview avec l’attaquant du Real Madrid, Vinicius Jr., publié par le magazine FourFour Two. La star brésilienne a raconté en détail son transfert aux Blancos en 2017 (effectif à partir du 12 juillet 2018): “J’avais reçu une offre du Real et une de Barcelone, je n’avais que trois jours pour choisir. Mais dans ma tête, le les idées ont toujours été claires: je voulais jouer dans le meilleur club de tous et pour cela j’ai opté pour le Real Madrid. Mes parents avaient aussi visité les deux clubs et eux aussi aimaient le merengue encore “, les mots du ex Flamengo

Non seulement cela Hakim Ziyech. Chelsea continue de regarder l’Ajax pour renforcer l’équipe avant la saison prochaine. Selon les rapports du Daily Mail, en fait, les Bleus suivent également le gardien de but Andre Onana.