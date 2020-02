Marché non stop – rumeurs, négociations et historique du 14 février

FAIR-PLAY FINANCIER, MANCHESTER CITY EXCLU DES COUPES POUR DEUX SAISONS. JUVE, ICARDI TOUJOURS EN PENSÉE. ET À PARIS PEUT ALLER PJANIC, BIANCONERI SUR JORGINHO ET WILLIAN. LAUTARO, REAL ET BARCELONE PRÊT À PAYER LA CLAUSE, LE NERAZZURRI ENTRE-TEMPS APPROCHANT DE CHONG ET NE SONT PAS MEMBRES VIVANT. VRAI ET JUVE, TÊTE À TÊTE POUR POGBA. NAPLES SUR PEZZELLA ET BOGA. LAZIO, ESPACE POUR LES RENOUVELLEMENTS DE STRAKOSHA ET LUIZ FELIPE. PUIS LE MARCHÉ: TARE POINTS FRANCO VAZQUEZ ET NEUSTADTER. BOLOGNE, MIHAJLOVIC ESSAYE KOLAROV. ICHAZO À GÊNES, JANDREI EST DE RETOUR AU BRÉSIL. SUSO: “JE VEUX RESTER A SEVILLE”. MERTENS-INTER, LUKAKU PEUT ÊTRE LA CLÉ.

Retentissant en Angleterre: l’UEFA a annoncé l’exclusion de Manchester City des deux prochaines compétitions de l’UEFA (Champions et Ligue Europa 2020-2021 et 2021-2022). Les chaînes officielles de la plus haute instance européenne de football rapportent que les citoyens ont été sanctionnés pour de graves violations du règlement Financial Fair Play (FFP). En plus de la disqualification, qui sera toujours susceptible d’appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), la Ville devra également payer une amende salée de 25 millions de livres sterling.

SportMediaset raconte un scénario de marché en vue du marché d’été à venir. Le Paris Saint Germain n’est pas entièrement convaincu de racheter Mauro Icardi, malgré les adieux d’Edinson Cavani, à l’Argentin qui pourrait donc revenir à l’Inter. Les interistes et les parisiens pourraient cependant être aidés … par la Juventus: les bianconeri pourraient demander au PSG de racheter la carte puis lui offrir Miralem Pjanic, qui accueillerait favorablement le tribunal de la Transalpine. À ce moment-là, la Juventus aurait Icardi et, pour le remplacement du Bosniaque, irait à Jorginho.

En Espagne, la question continue de dominer Lautaro Martinez, le Real Madrid et Barcelone promettant de s’affronter l’été prochain. Comme on le sait, l’Inter Milan’s Bull a une clause de 111 millions d’euros dans son contrat, un chiffre à la portée des deux Espagnols. L’Argentin aurait déjà été informé par son entourage de ce que serait la proposition de salaire de Barcelone: ​​plus ou moins ce qu’il gagne actuellement Antoine Griezmann. Cela représente environ 17 millions d’euros nets par an, primes comprises. Manchester United est également sur sa piste. En cas d’adieu de Lautaro, les Nerazzurri penseraient à Pierre-Emerick Aubameyang. Les Gabonais quitteront très probablement Arsenal en juin et les Gunners l’estiment à environ 70 millions d’euros.

Tahith Chong se rapproche de l’Inter. La jeune promotion de 1999 a en effet décidé de quitter Manchester United sans renouvellement et son agent, qui a déjà rencontré Marotta et Ausilio à plusieurs reprises, a donné son feu vert au transfert. Les Nerazzurri ont mis un contrat de cinq ans dans l’assiette avec un engagement de deux millions d’euros par saison. Il partira d’une base plus basse, pour la surmonter au fil des ans. Plus est fait, seules les signatures manquent.

Il sera face à face entre la Juventus et le Real Madrid pour Paul Pogba. Le Français a demandé à quitter Manchester United et les paroles de son agent, Mino Raiola, laissent peu de doute à ce sujet. La demande d’environ 100 millions d’euros fait cependant peur aux deux prétendants, qui ne veulent pas dépenser autant pour le milieu de terrain.

Emiliano Viviano ne sera pas un nouveau joueur de l’Inter. Le club Nerazzurri a en effet décidé d’aller de l’avant avec Padelli, Berni et Stankovic en attendant le retour de Handanovic, qui devrait avoir lieu plus tôt que prévu.

Juventus sur Willian. Trente et un ans, le Brésilien est sur le point d’expirer un contrat avec Chelsea, avec lequel il n’a pas encore trouvé d’accord pour le renouvellement. Les Londoniens ont proposé un contrat d’un an, le Brésilien en demande au moins deux. En plus des bianconeri à l’offensive à l’extérieur, il y a Barcelone, qui avait fait une tentative en 2018, se voyant rejetée par une offre de 70 millions.

Napoli revient pour viser l’Allemand Pezzella, défenseur de la Fiorentina. Les contacts avec l’agent du joueur auraient déjà commencé et l’Argentin serait disponible. Maintenant, nous devons nous occuper du club violet. Les Azzurri, qui sont également très actifs en janvier, ne s’arrêtent pas à Pezzella: Jérémie Boga est également une cible de Cristiano Giuntoli, mais nous devrons d’abord attendre que Sassuolo trouve un accord avec Chelsea et devienne l’unique propriétaire de la carte du joueur français.

Alors que les rumeurs sur l’avenir de Gianluca Petrachi ne montrent pas de signes d’intensité décroissante et en attendant une décision de la direction rom, l’actuel Giallorossi ds continue de travailler pour la construction de l’équipe pour l’année prochaine. À cet égard, il y aurait eu une rencontre entre Petrachi lui-même et le père de Ryan Gravenberch, Milieu de terrain de l’Ajax 2002 assisté de Mino Raiola. En outre, il y aurait un fort intérêt pour Carlos Augusto, arrière latéral brésilien de 21 ans originaire de Corinthians, qui avait également l’intérêt de Turin en janvier.

La Lazio se prépare à l’armure Thomas Strakosha et Luiz Felipe: Tare étudie le projet de renouvellement du contrat du gardien et défenseur, expirant en 2022, avec une augmentation substantielle de salaire. Les Biancocelesti évaluent deux tirs entrants: Franco Vazquez et Neustadter.

“Je veux rester à Séville”. Suso a déjà des idées claires pour l’avenir. Malgré son arrivée en prêt pour 18 mois de Milan, le meneur de jeu espagnol a avoué qu’il avait déjà décidé quoi faire: “J’ai signé pour un an et demi, mais je suis venu ici pour rester à Séville après l’expiration de l’accord. Cela dépend évidemment de beaucoup de choses, des deux clubs, mais je pense que c’est le moindre des problèmes “, les mots de la classe ’93.

L’avenir de Aleksandar Kolarov pourrait être à Bologne. Sinisa Mihajlovic a en effet demandé au club de Felsineo pour la saison prochaine et, compte tenu des bonnes relations entre l’entraîneur et le footballeur, l’hypothèse n’est pas à écarter, même si le Serbe a un contrat jusqu’en 2021 avec le jaune et le rouge pour deux millions d’euros par saison.

Dries Mertens et un avenir possible avec son compatriote Romelu Lukaku. Le joueur, qui est sur le point d’expirer avec Napoli, essaie de pousser pour habiller les couleurs Nerazzurri à travers l’avant-centre arrivé en été de Manchester United.

Opération sortante pour l’Udinese, qui vend le croate Andrija Balic prêté aux Slovaques du FK DAC 1904.

Salvador Ichazo est un nouveau joueur de Gênes. Après les visites médicales effectuées aujourd’hui, l’arrivée du numéro 1 uruguayen a été annoncée par le club rossoblù, qui a également perfectionné le transfert de Jandrei à l’Athletico Paranaense.