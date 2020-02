Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 16 février

NAPLES RÉTROSCÈNES, ÉCHANGE D’ALLAN-VECINO REFUSÉ EN JANVIER. KLOPP EXCLUT L’ITALIE: “JE DEVRAIS APPRENDRE LA LANGUE”. ET MILAN PENSE À SIRIGU – La relation entre Allan et Napoli semble être à son plus bas niveau, d’autant plus que le club italien a rejeté toute offre pour lui depuis plus d’un an maintenant. Le Corriere del Mezzogiorno le souligne. L’entourage du milieu de terrain brésilien était à Castel Volturno à la veille du match contre la Juventus, en janvier Napoli a décidé de ne pas le vendre malgré les demandes. L’Inter a offert l’échange avec Vecino, le club a refusé la proposition, Everton d’Ancelotti a proposé 20 millions de bonus de plus à De Laurentiis, le club bleu d’Allan demande au moins deux fois, de plus il a refusé 75 millions du PSG il y a un peu plus d’un an.

Milan attend déjà avec impatience la saison prochaine. L’avenir de Gianluigi Donnarumma, le gardien très affamé des meilleurs clubs européens, tient le banc chez les Rossoneri. Selon ce que rapporte l’édition d’aujourd’hui de Tuttosport, le profil de Salvatore Sirigu serait également parmi les éléments choisis en cas de départ du jeune défenseur extrême.

Fabian Ruiz et Napoli, attaquent ensemble. Selon les rapports du Corriere dello Sport, la parade nuptiale de Barcelone et du Real Madrid n’a pas diminué. Mais Napoli voudrait lui armer d’une clause de 180 millions d’euros et la négociation pour le renouvellement, bien que complexe, continue de retoucher l’engagement espagnol.

Lors d’une interview avec Rai Sport, Jurgen Klopp, manager de Liverpool, a évoqué son futur possible en Serie A: “Non, non, je vais venir en Italie car après la fin de ma carrière je vais vouloir voyager. Un bon verre de vin, je vais m’amuser avec Arrigo (Sacchi, ndlr). Ou avec Ancelotti ou avec Sarri lui-même. J’adore ton pays, la météo, la nourriture fantastique. Mais pour mon travail j’ai besoin de la langue et mon italien n’est pas bon. Il me faudrait du temps, peut-être un an pour apprendre l’italien et ensuite je pourrais même y penser, mais qui sait. En vacances, je viens certainement travailler pour qui sait … “.

Sassuolo veut garder Jeremie Boga à tout prix. Tel que rapporté par le Sun, en fait, les dirigeants du club de neroverde se sont envolés à Londres pour faire face à Chelsea et convaincre le club anglais de supprimer la clause de recompra qu’il revendique pour l’attaquant arrivé en juin. Les Bleus, en effet, pourraient ramener le franco-ivoirien à la maison avec une somme assez modique, environ 15 millions d’euros. En supprimant cette clause, Sassuolo aurait un contrôle total sur le joueur et sa revente pourrait faire un gain en capital important.

MANCHESTER CITY, DEUX NOMS EN CAS D’ADIEU À GUARDIOLA. AJAX, ACCORD AVEC SAN PAOLO POUR MATHEUS. ATLETICO MADRID, LES YEUX SUR SALISU – Non seulement Mauricio Pochettino dans les vues de Manchester City en cas d’adieu de Pep Guardiola à la fin de la saison. Selon ce que rapporte le Sunday Telegraph, dans la ligne de mire des Citizens, il y aurait également Brendan Rodgers, l’entraîneur qui siège actuellement sur le banc de Leicester City. Comme vous le savez, Manchester City risque deux ans de disqualification de la Ligue des champions pour violation du fair-play financier, ce qui pourrait pousser Guardiola à changer d’air à la fin de cette saison.

L’Ajax a déjà annoncé les adieux de Ziyech en fin de saison, vendu à Chelsea pour environ 40 millions d’euros. Le Marocain sera évidemment remplacé l’été prochain et, selon De Telegraaf, l’élu est Antony Matheus. A 19 ans, sous San Paolo, il y aurait déjà un accord pour lui sur la base d’une vente définitive de 20 millions d’euros plus 9 autres bonus.

Mohammed Salisu est l’une des révélations de la saison en Liga. Le centre du Real Valladolid s’est retrouvé dans les vues de l’Atletico Madrid, qui l’aurait déjà observé de près à plusieurs reprises. Le footballeur dispose d’une clause de résiliation de 12 millions d’euros que les Colchoneros n’auraient aucun problème à payer. Le ramener, c’est Marca.

La Real Sociedad s’emploie à porter un toast à Alexander Isak, un attaquant arrivé à Saint-Sébastien l’été dernier du Borussia Dortmund pour un investissement d’environ 6,5 millions d’euros. Comme le rapporte le Mundo Deportivo, les Basques envisagent d’insérer une clause de pas moins de 70 millions d’euros dans le contrat suédois. Une clause que les Gialloneri devraient également payer s’ils décident de ramener le jeune de 21 ans à Signal Iduna Park.