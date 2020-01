Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 16 janvier

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

INTER, ÉCHANGE POLITANO-SPINAZZOLA, PRÊT AVEC OBLIGATION DE REMBOURSEMENT APRÈS 15 PRÉSENCES. GIROUD, NOUS SOMMES. ERIKSEN PLUS PRÈS DE L’AUSILIO BLITZ À LONDRES: DISTANCE AVEC TOTTENHAM. L’ARRIVÉE DES JEUNES DE MANCHESTER UNITED EST DÉFINIE. SI VOUS SAUTEZ DES BROSSES D’AGRESSION DANS LA MOÏSE. ESPOSITO PEUT ALLER À SPAL NAPLES, FAIT POUR RRAHMANI: ACCORD JUSQU’EN 2025. FIORENTINE, ÉCHANGE POSSIBLE DE CECCHERINI-GOLDANINGA. POUR DUNCAN, LE SASSUOLO DEMANDE 20 MILLIONS. OFFRE POUR CAPRARIES DE SAMPDORIA. MILAN, ARSENAL SUR KESSEIE MAIS 25 MILLIONS SONT NÉCESSAIRES. SAMPDORIA, TONELLI APPROCHE. BRESCIA, FAIT POUR BJARNASON: VISITES MÉDICALES FIXES. MOROSINI PRÊT À ASCOLI

La négociation pour l’échange Politano-Spinazzola se poursuit: Rome et l’Inter définissent la négociation pour l’échange des deux joueurs, sur la base d’un prêt qui dans les deux cas deviendra une obligation de rachat après 15 apparitions. Après la dernière fumée blanche, les Nerazzurri limiteront les détails qui les séparent d’Olivier Giroud: hier la mission d’Ausilio à Londres visait précisément à définir les distances avec Chelsea.

Le blitz de Londres a porté ses fruits. Piero Ausilio, qui est revenu hier tard à Linate, n’a pas perdu l’équilibre mais a demandé aux fans de la confiance et ses paroles font preuve d’optimisme. Pour Olivier Giroud, plus est fait, mais le grand but reste Christian Eriksen et aussi sur ce front, l’Inter sent qu’il a fait tellement, le maximum possible. Il y a le oui du joueur, il faut maintenant convaincre Tottenham. Le milieu de terrain danois avait toujours divulgué son oui à l’offre de Nerazzurri: après la rencontre d’hier avec son agent Schoots, il y a maintenant peu de doutes, avec un contrat qui devrait le conduire à gagner un chiffre plus élevé (et pas un peu) aux quelque 5 millions par an qu’il reçoit à Londres. Le dernier front est avec les Spurs: la distance n’était pas courte, entre les 13 millions proposés et les 20 demandés, mais le voyage londonien a permis à l’Inter de l’abaisser. Il y a encore du chemin à parcourir: le Nerazzurri peut aller jusqu’à 15, également fort du fait qu’à la fin de la saison, Eriksen pourrait se libérer de Tottenham sur un transfert gratuit. Ce ne sont pas vraiment des détails, ceux à déposer. Mais le sentiment est que les pièces sont plus proches, et qu’il ne faut que du temps pour donner à Conte le greffon demandé à haute voix au milieu du terrain.

Un autre Red Devil dans l’Inter d’Antonio Conte: après Lukaku et Sanchez, les nerazzurri ont défini l’arrivée d’Ashley Young de l’équipe anglaise. Chez United, un million et demi de bonus supplémentaires (en raison des apparitions du joueur en saison) pour compenser le départ six mois à l’avance: selon ce que révèle Sky, le joueur devrait être à Milan dans les quarante-huit heures à venir.

L’Inter ne veut pas être trouvé non préparé dans l’éventualité de nouveaux (et jusqu’à présent imprévus) mésaventures dans les négociations avec la Roma pour l’échange Matteo Politano-Leonardo Spinazzola. Selon Sky Sport, dans l’éventualité où l’opération pour amener Spinazzola à la cour d’Antonio Conte devrait sauter, le Nerazzurri porterait le coup à Victor Moses, Prêt de Fenerbahce de Chelsea que Conte a formé et apprécié dans son expérience londonienne.

Le marché d’hiver Inter bat son plein. Et les opérations, entrantes et sortantes, peuvent ne pas être terminées. Si dans les prochains jours la fumée blanche devait arriver pour l’arrivée de Olivier Giroud en fait, explique Sky Sport, la société nerazzurri évaluera le prêt de Sebastiano Esposito. L’attaquant nerazzurri verrait ses minutes réduites et pour cette raison, il pourrait commencer sur une base temporaire jusqu’à la fin du championnat. Et dans ce sens, SPAL aurait déjà déménagé.

Napoli a fermé pour l’arrivée d’Amir Rrahmani, qui arrivera définitivement de Hellas Verona en juin: pour le défenseur kosovar un contrat jusqu’en 2025. Aujourd’hui les visites médicales, puis la signature du contrat qui le transformera en troisième mouvement hivernal du directeur sportif Giuntoli, cette fois avec une vue estivale. Né en ’94, Rrahmani est l’une des notes heureuses de Hellas Verona d’Ivan Juric: le Scaligeri récoltera environ 14 millions d’euros pour lui.

Alors que Juan Jesus reste l’option numéro un pour la défense d’Iachini, la Fiorentina travaille sur un échange avec Gênes qui conduirait Federico Ceccherini à rossoblù et Edoardo Goldaniga à s’habiller en violet. L’ancien défenseur de Frosinone retournerait ainsi travailler avec Iachini après les mois passés avec Sassuolo lors de la saison 2017-18.

L’évaluation de Sassuolo pour Alfred Duncan ne bouge pas d’un millimètre: le milieu de terrain ne part que pour 20 millions, le club de neroverde est revenu le communiquer à la Fiorentina même aujourd’hui, mais à l’heure actuelle pour l’alto il n’y a pas de réelles alternatives à l’ex Inter . Nouveau contact possible dans les prochaines heures, avec la Viola qui voudrait donner Badelj en même temps, à laquelle Torino reste intéressé.

La Fiorentina, après avoir fermé pour Patrick Cutrone, recherche un autre renfort offensif selon Sky Sport. Et dans ce sens, l’émetteur fait savoir comment la société violette a fait une première offre à la Sampdoria pour Gianluca Caprari: Pradè et Barone ont mis 1 million dans l’assiette du prêt jusqu’à la fin de la saison, reliant le tout à une obligation de remboursement de 6-7 millions. L’intérêt de Sassuolo est toujours vivant à Caprari.

Franck Kessie quitte Milan et l’une des hypothèses pour son avenir est Arsenal. Le club anglais est très intéressé par le milieu de terrain mais ne veut pas atteindre les 25 millions demandés en ce moment par les Rossoneri. Pour le signaler, c’est Sky Sport.

La distance entre Sampdoria et Naples pour Lorenzo Tonelli est raccourcie. Le centre est la première cible pour la défense de Claudio Ranieri et le travail sur les côtés du Blucerchiati semble être réussi. Napoli attend la reprise de Kalidou Koulibaly, puis le feu vert peut être donné à la définition de la négociation pour le retour du défenseur à Marassi.

La distance entre Sampdoria et Naples pour Lorenzo Tonelli est raccourcie. Le centre est la première cible pour la défense de Claudio Ranieri et le travail sur les côtés du Blucerchiati semble être réussi. Napoli attend la reprise de Kalidou Koulibaly, puis le feu vert peut être donné à la définition de la négociation pour le retour du défenseur à Marassi.

Birkir Bjarnason est prêt à recommencer à habiller la tunique d’une équipe italienne: après l’assaut de Gênes, c’est Brescia qui s’est améliorée selon ce que nous avons collecté. Hier, un accord a été conclu entre la Rondinelle et le milieu de terrain islandais, donc le club lombard a déjà programmé des examens médicaux pour ce matin à neuf heures. Attention cependant dans les prochaines heures, quand Gênes pourra tenter la relance in extremis.

Leonardo Morosini est un nouveau joueur d’Ascoli. Cela a été annoncé par le club lombard lui-même avec une déclaration sur son site officiel: “Brescia Calcio annonce le transfert du contrat temporaire de Leonardo Morosini, en faveur d’Ascoli Calcio 1898 FC. L’accord de prêt, relatif aux performances sportives du joueur , a une durée de six mois et expirera le 30 juin 2020 “.

TOTTENHAM, DÉFI ARSENAL POUR LE DÉFENSEUR DJENÈ DE GETAFE. SÉVILLE, PRIS LE MAROCAIN EN-NESYRI. ATLETICO MADRID, IL N’EXISTE AUCUN ACCORD AVEC LE PSG POUR CAVANI. CHELSEA, LE JAMBON DE L’OUEST CONDUIT À BARKLEY. BEN ARFA TOUJOURS SANS ÉQUIPE, PROPOSÉ À QUELQUES CLUBS ASIATIQUES

Pendant deux années consécutives, il est entré dans le 11e idéal de la Liga, sans militaire dans aucun des clubs les plus importants. Djené Dakonam, défenseur de Getafe, continue de marquer des buts pour de nombreuses équipes, notamment en Premier League. Le Togolais, en été, était un objectif de Leicester pour remplacer Maguire, mais c’est Arsenal qui a fait une offre très proche de la clause de résiliation (35 millions). Maintenant, les Gunners aimeraient réessayer, mais ils doivent faire attention à la compétition Tottenham de José Mourinho.

Séville annonce le rachat de l’attaquant marocain Youssef En-Nesyri avec une note officielle. 22 ans, 21 apparitions et 6 buts avec son équipe nationale, il vient carrément des Leganés où en ce début de saison il a récolté 19 apparitions, marquant 4 buts. Le club andalou indique que le joueur signera un contrat jusqu’en 2025 après des visites médicales.

L’écart entre la demande et la demande est toujours énorme: Edinson Cavani est une cible claire pour l’Atlético Madrid mais pour le moment les conditions pour l’habiller en rouge et blanc ne sont pas réunies. Bien que l’Uruguayen ait demandé au Paris Saint-Germain d’être vendu six mois à l’avance, la demande des champions de France pour la carte est de 30 millions. Certainement trop pour un joueur de 33 ans qui à partir du 1er juillet bénéficiera d’un transfert gratuit. Pour cette raison, l’offre de colchoneros est de 10 millions d’euros. La rencontre entre Miguel Angel Gil et Nasser Al-Khelaifi n’est pas nécessaire pour débloquer la négociation. Entre-temps, l’attaquant ne faisait pas partie de l’équipe pour le match à l’extérieur à Monaco, où le PSG a joué et gagné 4-1 la nuit dernière.

Selon les rapports du Mirror, Ross Barkley pourrait quitter Chelsea. Le treqauartista a jusqu’à présent eu peu d’espace, également en raison d’une blessure qui l’a tenu à l’écart pendant deux mois. 11 apparitions au total, dont 7 depuis le début. West Ham aimerait l’emprunter à la demande du nouvel entraîneur David Moyes.

Hatem Ben Arfa peut partir d’Arabie ou du Qatar. L’attaquant français de 32 ans, sans équipe après l’expiration de son contrat avec Rennes, a en effet été proposé à Al-Hilal et Al-Jazira. Les affirmations du joueur, qui avaient convaincu la Fiorentina et la Sampdoria de renoncer à l’engagement dans le passé, sont toujours très élevées: selon Foot Mercato, le joueur de 32 ans demanderait 1 million d’euros par mois et il est donc très difficile pour quiconque d’accepter d’investir en lui, aussi parce qu’il a récupéré d’une longue période d’inactivité.