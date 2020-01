Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 17 janvier

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

ASHLEY YOUNG À L’INTER, ATALANTA RACHETE ZAPATA, UN BARROW EN PRÊT À BOLOGNE. SPINAZZOLA-POLITANO, SAUVEZ TOUT (ENCORE ET DEFINITIVEMENT)! LA TENTATION DE MILAN POUR EMRE CAN, ERIKSEN TOUJOURS PLUS PROCHE DU NERAZZURRI, ROME SUR SHAQIRI. RRAHMANI SIGNÉ AVEC NAPLES: LUNDI OFFICIEL. VISITES AVEC BRESCIA À BJARNASON, ACQUAH RETOURNE EN ITALIE.

Officiels du jour:

Ashley Young c’est un nouveau joueur de l’Inter: les Nerazzurri l’ont annoncé sur leur site officiel. “Ashley Young est officiellement un nouveau joueur de l’Inter. Le footballeur anglais né en 1985 arrive directement de Manchester United et a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2020 avec une option de prolongation pour la saison suivante”, lire inter .com.

Duvan Zapata est officiellement un joueur d’Atalanta. Cela a été annoncé par le club Orobico sur son site Internet, avec le communiqué de presse suivant: “Atalanta BC annonce, avec une grande satisfaction, qu’il a exercé le droit d’option pour l’acquisition définitive du joueur Duván Zapata de UCSampdoria Il s’agit d’un investissement important qui représente, pour le club Nerazzurri, la volonté manifeste de maintenir le niveau technique du First Team au plus haut et de faire face, avec un enthousiasme croissant, au championnat de Serie A et aux défis de la Ligue des Champions “

Quelques jours après avoir signé avec sa nouvelle équipe, le contrat qu’il nouera Muse Barrow (21) a été déposé en Ligue à Bologne. La formule initiale du transfert est celle du prêt, à laquelle s’ajoute vraisemblablement une obligation de rachat. Ainsi se termine l’expérience de l’attaquant gambien à Atalanta, surmonté de huit buts en 52 apparitions.

Le Hellas Verona FC annonce sur son site officiel qu’il a transféré temporairement la performance sportive du joueur à l’Empoli FC avec droit de rachat Liam Henderson, qui a disputé 35 matches à Gialloblù, dont 28 en Serie B (avec 3 buts), 4 en Serie A et 3 en Coupe d’Italie.

Avec une note apparue sur le site officiel, Lecce a annoncé le transfert en prêt du milieu de terrain lituanien né en 98 Edgaras Dubickas: “L’US Lecce annonce qu’il a temporairement transféré le droit aux performances sportives du footballeur Edgaras Dubickas à l’AS Gubbio”.

Comme cela a été largement annoncé, la Juventus a officialisé l’achat de Jean-Claude Ntenda (17). L’arrière gauche français arrive carrément de Nantes, un contrat déjà déposé. Dans la sélection des jeunes du transalpin Ntenda est venu porter le maillot de l’équipe des moins de 18 ans.

“S.S. Lazio informe qu’il a définitivement acquis les droits sur les performances sportives du joueur Andrea Marino de la US Salernitana”. Avec cette version, la Lazio a annoncé l’achat de Andrea Marino, milieu de terrain né en 2001 qui a porté le maillot Rieti en première partie de saison.

Rumeurs et actualités:

L’échange entre Rome et l’Inter a manqué. L’accord, tel que repris par TMW, s’est à nouveau arrêté et les deux joueurs sont retournés dans leurs villes respectives dans l’après-midi, donc Leonardo Spinazzola à Rome e Matteo Politano à Milan. L’affaire s’est de nouveau arrêtée au cours de ces heures, après que les deux sociétés se soient mises d’accord sur un échange de prêts assorti d’obligations de rachat liées à la présence. Mais précisément sur le nombre d’apparitions – et sur les minutes valides pour quantifier chaque présence individuelle – l’opération s’est définitivement arrêtée.

Roger Ibanez est sur le point de devenir un nouveau renforcement de la Rome de Fonseca. L’accord du joueur pour le transfert au Giallorossi est arrivé et lundi sera le jour de l’échange de documents entre les clubs. Le défenseur brésilien, né en 1998, arrive d’Atalanta en prêt pour 18 mois à 1 million, plus 8 autres pour les obligations de rachat et 2 pour les bonus. Sky Sport le rapporte.

La blessure de Nicolò Zaniolo et l’accord passé avec l’Inter pour l’échange entre Leonardo Spinazzola et Matteo Politano ont forcé la Roma à se replonger sur le marché à la recherche d’un étranger. Et le club Giallorossi, selon Sky Sport, pourrait reprendre ses fonctions pour Xherdan Shaqiri: il y aurait eu les premiers contacts pour savoir si Liverpool pouvait ouvrir le prêt avec droit de remboursement.

Au cours des dernières heures, en particulier depuis Barcelone, des rumeurs sont revenues sur les contacts entre la Juventus et le club Blaugrana pour un échange Rakitic-Bernardeschi; une opération qui ne s’est pas concrétisée en été, lors du dernier jour de marché, en raison d’un ajustement coûteux demandé par Barcelone elle-même. Les deux parties reprendraient le dialogue, malgré les démentis de Turin, et il pourrait y avoir des développements dans les prochains jours. Sky Sport le rapporte.

Le PSG, explique ESPN, continue de suivre la situation en Mattia De Sciglio de la Juventus. L’arrière latéral italien aime sa flexibilité, pouvant jouer sans problème à droite comme à gauche. A ce jour, les Parisiens ne semblent pas prévoir une fente dans cette session d’hiver. Mais les choses pourraient changer si les bianconeri décidaient d’essayer de fermer pour Thomas Meunier, côté droit qui verra son contrat avec le PSG expirer en juin.

Sportmediaset révèle que Emre Can, Milieu de terrain de la Juventus, n’aurait pas bien pris le banc face à l’Udinese en Coupe d’Italie et serait à nouveau à la recherche d’une équipe pour pouvoir quitter Turin immédiatement. Le footballeur allemand, qui avait déjà été exclu de la liste des champions en septembre, est en désaccord avec le club mais n’a actuellement pas de gros marché: d’où l’hypothèse Milan, club où Emre Can trouverait plus d’espace et ne risquerait pas de perdre du terrain dans vue européenne.

Les pourparlers entre Milan et Rome se poursuivent, les Rossoneri ayant l’intention de se faire plaisir Cengiz Under dans cette session de marché. Tel que rapporté par Sky Sport, la transaction pourrait tomber à la fois Suso que Juan Jesus. Le premier, issu du «Diable», remplacerait techniquement et tactiquement le Turc sur l’échiquier de Fonseca; le second, proche des adieux aux Giallorossi et aussi but de la Fiorentina, compléterait plutôt l’arriéré de Pioli. Évaluations en cours, Milan pense désormais aussi à Juan Jesus qu’à Under.

L’arrivée de Dani Olmo à Milan, ce n’est pas une opération simple. Car, au-delà de la proposition des Rossoneri – environ 20 millions d’euros plus 10 bonus, pour atteindre les 30 requis par le Dinamo – il y a un problème entre les agents de l’Espagnol et le club croate. Question des commissions, mais l’écart est vraiment large: le pourcentage garanti (et proposé) est de 10%, le procureur en demande beaucoup plus. Ainsi, tel que collecté par TMW, la négociation s’est échouée sur les demandes des dirigeants, alors que l’accord avec les Milanais existait déjà pour une durée de cinq ans à 2,5 millions d’euros par an. Boban a déménagé personnellement, grâce à ses (excellents) bureaux en Croatie. La négociation est bien engagée, mais il s’agit d’une pierre d’achoppement qui ne peut être évitée qu’au fil des jours.

Selon TMW, l’arrivée de Christian Eriksen à Milan. Après l’accord total sur les chiffres, trouvé au sommet des dernières heures entre le PDG de Nerazzurri Giuseppe Marotta et Martin Schoots, les intermédiaires de Tottenham limitent les dernières distances avec l’Inter. La quadrature peut être trouvée autour du bonus de 16 millions et plus. Il y a de l’optimisme au foyer Inter.

Heures chaudes sur l’avenir de Valentino Lazaro. Depuis quelques jours, son agent Max Hagmayr est à Milan pour essayer de trouver un logement du côté autrichien qui, avec l’arrivée d’Ashley Young, pourrait avoir beaucoup moins d’espace à l’Inter dans la seconde moitié de la saison. Selon ce que TMW a collecté, le club Nerazzurri aimerait vendre Lazaro à crédit pour les prochains mois et avec cette formule, au cours des dernières 48 heures, le joueur a été proposé à Newcastle, West Ham, Leipzig, Werder Brême et Brighton. À l’heure actuelle, les offres les plus convaincantes reçues par le garçon sont celles de Newcastle et de Leipzig. Cependant, les deux clubs souhaitent inclure un droit de rachat dans l’accord et les parties en discutent également. Travail en cours donc: Lazaro est prêt à accueillir l’Inter.

Matias Vecino quitte l’Inter, ce n’est pas nouveau maintenant. Un transfert que la direction de Nerazzurri évalue à 20 millions d’euros, c’est le montant requis: tentative possible d’Everton, étant donné que Carlo Ancelotti a besoin d’un nouveau joueur au milieu du terrain et connaît bien les caractéristiques de l’ancien Empoli. D’autres clubs intéressés, comme le souligne FcInterNews.it, incluent Séville et la Fiorentina, mais nous sommes toujours au niveau de la demande d’informations.

Sauté l’échange avec la Roma entre Spinazzola et Politano, l’Inter a établi le premier contact officiel avec Chelsea pour Victor Moses: comme l’a rapporté Sky Sport, le club londonien aurait ouvert le prêt avec droit de rachat, mais le Fenerbahce ok fait défaut, ce qui devrait donner le feu vert pour ramener le joueur à Londres. Une hypothèse pas trop éloignée, car l’extérieur ne joue pas beaucoup et a un fort engagement.

Le nom de Tahith Chong est au centre de nombreuses rumeurs de marché et Tuttosport parle du défi interurbain entre la Juventus et l’Inter pour le jeune talent de Manchester United. Les Red Devils voudraient le donner au Sporting dans le cadre de la négociation pour amener Bruno Fernandes en Angleterre mais le joueur préfère la destination italienne. Dans tout cet œil sur Naples qui essaie de s’adapter.

Napoli a conclu l’achat de Amir Rrahmani. Le défenseur, qui fêtera ses 26 ans le 24 février, a passé des examens médicaux ce matin et a signé le contrat. L’adhésion sera officialisée lundi: 14 millions plus 1,5 bonus iront à Hellas Verona. Pour le joueur sous contrat de cinq ans d’une valeur d’environ 1,8 million d’euros. Rrahmani restera prêté à l’équipe entraînée par Juric jusqu’à la fin de la saison. Sky Sport le rapporte.

Les négociations entre Naples et les agents se poursuivent Arkadiusz Milik pour le renouvellement du contrat de l’attaquant polonais. Un discours a commencé il y a quelque temps mais n’a pas encore porté les fruits espérés par Giuntoli. Pendant ce temps, l’attaquant retournera jouer en tant que starter contre la Fiorentina, dans le but d’améliorer l’excellente moyenne de construction qui le voit marquer une fois toutes les 111 minutes jouées en championnat. Pour le signaler, c’est Il Mattino.

Le directeur sportif de la Lazio Igli Tare n’abandonne pas la piste menant à Marash Kumbulla malgré le vif intérêt d’équipes comme l’Inter et la Fiorentina. Les Biancocelesti ne cèdent pas avec le manager qui travaille dur pour essayer d’abord de trouver un accord avec le joueur et ensuite évidemment aussi celui avec Hellas Verona. Pour le signaler, c’est Il Messaggero.

L’avenir de Andrea Pinamonti pourrait être à Cagliari. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, les Sardes ont continué à traiter avec Gênes même pendant ces heures, avec le club ligure qui, avant de l’envoyer en prêt en Sardaigne, devra le racheter de l’Inter.

Birkir Bjarnason il est pratiquement un joueur de Brescia. Le milieu de terrain islandais, tel que recueilli par TMW, a subi les visites médicales avec les hirondelles, malgré le fait que Gênes ait essayé jusqu’au dernier. Rien à faire pour le Griffin: le joueur ira à la cour d’Eugenio Corini et viendra à zéro puisque ces derniers mois il était sans contrat.

Encore quelques jours e Lorenzo Tonelli retournera à Sampdoria. Le défenseur devrait atteindre Gênes plus tard ce mois-ci et se rendra immédiatement au tribunal de Claudio Ranieri, concluant ainsi définitivement son aventure à l’ombre du Vésuve. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

Lecce a ciblé Antonin Barak pour le milieu de terrain, voulant équiper Liverani d’une greffe importante pour la ligne médiane après les adieux d’Imbula: selon ce que TMW a collecté, la négociation se poursuivrait sur la base du prêt à sec. L’Udinese se concentre en effet sur le joueur qui, à la Juventus, n’a aucun moyen de récupérer le temps perdu après la grave blessure qui l’a empêché de jouer en première partie de saison.

Afriyie Acquah est à deux pas du transfert de Yeni Malatyaspor à Lecce. Le milieu de terrain ghanéen né en 1992, tel que perçu par TMW, est prêt à rentrer en Italie avec la formule du prêt onéreux avec droit de rachat.

Le SPAL pour lui n’est pas encore fermé, donc Sassuolo va sous pour Kevin Bonifazi Selon ce que révèle la rédaction de Sky: la blessure à la cheville qui maintiendra Ferrari dans les stands pendant longtemps, comme l’a confirmé De Zerbi lors de la conférence de presse, oblige Carnevali à revenir sur le marché des défenseurs. Les neroverdi pensent désormais à la centrale de Turin, depuis longtemps dans le collimateur de Vagnati, qui la rendrait à SPAL.

Le Shakhtar Donetsk a ciblé Daniele Pradè. Selon ce qui a été recueilli par TMW, l’alto ds a rencontré un émissaire du club ukrainien. Le Shakhtar aimerait que le directeur sportif actuel de la Fiorentina commence en juin prochain.

Vérifier un nouveau prétendant Federico CeccheriniDéfenseur de la Fiorentina. Comme l’a rapporté Sky, en fait, en plus de Gênes et SPAL sur le violet central, il y a l’intérêt de Hellas Verona.

BRUNO FERNANDES À MANCHESTER UNITED: CELA COÛTERA 60 MILLIONS DE BONUS. BOSZ A RÉNOVÉ AVEC LE BAYER, LE ROI OBTIENT UNE CATÉGORIE ET ​​DES BARRIOS VOLENT DE MARADONA

Des détails émergent sur le futur transfert de Bruno Fernandes à Manchester United. En Angleterre il n’y a plus de doutes et le Mirror rapporte les chiffres de l’accord: 60 millions d’euros qui deviennent 75 avec bonus. Un contrat de cinq ans avec une option pour une saison supplémentaire est prêt pour le milieu de terrain offensif. L’engagement sera de 150 mille livres (175 mille euros) par semaine, soit un peu plus de 9 millions d’euros par an.

Bayer Leverkusen annonce l’accord avec le technicien Peter Bosz. Le Néerlandais, arrivé à l’été 2018 à la tête des “aspirines”, a conduit l’équipe à sa première saison pour se qualifier pour la Ligue des champions. Le nouvel accord le lie au club jusqu’en 2022. Actuellement Leverkusen est sixième en Bundesliga.

Valladolid annonce avoir clôturé le prêt plus tôt Jorge de Frutos. L’attaquant de 22 ans appartient au Real Madrid et sera filmé pendant six mois au Rayo Vallecano.

Renforcement pour Gimnasia y Esgrima La Plata, club formé par Diego Armando Maradona: Lucas Barrios, 34 ans, attaquant paraguayen et ancien joueur du Borussia Dortmund, a signé avec les Argentins.

Andy King quitter Leicester. Le milieu de terrain, pratiquement jamais employé par Brendan Rodgers (seulement 69 minutes réparties en 5 apparitions) a déménagé à Huddersfield. Le Gallois de 31 ans est prêté au Championnat jusqu’à la fin de la saison.

Brighton abandonne le milieu défensif Tudor Baluta à ADO Den Haag. Un ressortissant roumain de 20 ans s’installe aux Pays-Bas en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Monaco a annoncé dans un bref communiqué la résiliation anticipée du contrat qui le liait à Naldo. Le défenseur brésilien, 37 ans, était arrivé en Principauté en janvier dernier et termine ainsi son expérience avec seulement 7 apparitions.