Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 1er mars

INTER, LE REAL MADRID VEUT PAYER LA CLAUSE LAUTARO. ROME, TROIS MILLIONS DE DANSES POUR LE RACHAT DE PETITS ET LE TOTTENHAM EST INSÉRÉ. CAGLIARI, NAINGGOLAN SUR L’AVENIR: “JE NE PENSE PAS” – Duel Barcelone-Real Madrid pour Lautaro Martinez. Depuis quelque temps, l’attaquant de l’Inter est dans le collimateur de Barcelone, comme le rapporte le portail ibérique El Espanol, le Real Madrid pourrait anticiper le club Blaugrana en payant à l’Inter la clause de résiliation de Toro, égale à 111 millions d’euros.

La rançon de Chris Smalling est l’un des thèmes les plus courants sur les bureaux à domicile de Rome. La centrale anglaise, en revanche, se fait l’auteur d’une saison très positive, convaincant de plus en plus les Giallorossi de se concentrer sur lui également à l’avenir. Cependant, Manchester United doit encore être convaincu, s’arrêtant à son évaluation de 20 millions d’euros pour la carte du joueur.

Selon les informations du Daily Express, la distance entre le Capitole et les Red Devils est actuellement de trois millions, l’offre Giallorossi étant arrêtée depuis quelque temps à une altitude de 17 ans. Smalling souhaiterait quant à lui rester dans la capitale, mais Rome doit faire attention (entre les nombreux prétendants) à Tottenham par José Mourinho, qui a déjà entraîné la centrale à United et est prêt à entrer pour l’embrasser à nouveau cet été.

“Je ne pense à rien, maintenant je pense à terminer le championnat et à faire de mon mieux pour Cagliari.” Le milieu de terrain rouge et bleu Radja Nainggolan a parlé de son avenir. Nainggolan appartient à Inter.

Tahith Chong vers Inter sur un transfert gratuit. Comme on peut le lire sur Tuttosport, le talent de Manchester United, qui n’a pas renouvelé avec les Red Devils, arrivera au tribunal d’Antonio Conte cet été. Contrat jusqu’en 2025 à 2 millions par saison, bonus inclus. Un engagement – nous lisons – qui favorisera les parrainages asiatiques étant donné les origines chinoises du garçon. L’Inter est déjà en contact avec Vérone, Parme et Sassuolo pour prêter Chong et le faire grandir en Serie A, à la fois pour son jeune âge et pour un problème de rôle qui n’est pas exactement envisagé dans Conte’s 3-5-2 (Chong est un aile).

LE VRAI MADRID DIT NON À RAIOLA POUR POGBA. BARÇA, COMME AUBAMEYANG. ATLETICO MINEIRO, NÉGOCIATION AVEC SAMPAOLI POUR LE BANC – Le nom de Paul Pogba, sur le marché des transferts, est lourd, un de ces transferts, peut-être en trois chiffres, en termes de millions d’euros déplacés. Selon ce que rapporte l’édition du dimanche du Daily Star, cependant, parmi les équipes prêtes à lancer un assaut sur le milieu de terrain français, il n’y a pas de Real Madrid: le journal Oltremanica explique en effet comment la direction des Blancos a déjà fait comprendre au son agent, Mino Raiola.

Barcelone déménage à Pierre-Emerick Aubameyang. Selon le Sunday Express, le club Blaugrana pense à l’attaquant d’Arsenal qui expirera en juin prochain.

Comme le souligne Rádio Itatiaia, Jorge Sampaoli négocie son arrivée à l’Atlético Mineiro, un club qui recherche un nouveau manager après la libération de Rafael Dudamel. Il y a quelques mois, Sampaoli était en négociation avec le club brésilien mais n’a pas pu trouver d’accord économique. Peut-être que la deuxième fois est la bonne.

Selon des informations de Sky Sports UK, Manchester United aurait pris pour cible un jeune défenseur de Stoke City, Nathan Collins, 18 ans. À tel point qu’il a incité un observateur des Red Devils à le voir personnellement dans le match contre Luton, où il a pris la relève du banc. Le jeune irlandais est considéré comme l’une des perspectives les plus intrigantes à l’étranger en ce qui concerne l’avenir.