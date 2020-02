Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 2 février

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

TURIN, MAZZARRI TRABALLA: “NOUS FAISONS NOS ÉVALUATIONS”. ROBINSON ET MILAN: “DEUX JOURS FOU”. FIORENTINE, VLAHOVIC LA PRIORITÉ ENTRE LES RENOUVELLEMENTS ET RIEN DE VITE POUR L’ÉGLISE – S’adressant aux microphones de Sky Sport après le KO contre Lecce, le directeur général de Turin Antonio Comi a évoqué la situation de Mazzarri: “La défaite est inacceptable, nous devons maintenant faire nos évaluations. Voir une équipe démissionnée est la pire des choses , il faut absolument réagir parce que la qualité de je suis, on va faire quelques réflexions puis on va décider. Maintenant la course est finie, on doit revenir et on va s’affronter. Mazzarri? Il avait de la fièvre, je ne l’ai pas vu donc je ne peux pas lui dire comment il va, je suis désolé que il n’allait pas bien mais c’est le deuxième match en dix jours que l’équipe ne réagit pas et nous sommes vraiment désolés “.

Antonee Robinson, gaucher de Wigan, a publié un tweet avec lequel il est revenu sur son éventuel transfert hivernal à Milan, sauté le dernier jour du marché: “C’était deux jours de folie, mais ce qui est fait est fait. Rien ne pouvait se lever comme Joe Williams (un de ses coéquipiers, ndlr) qui tire un corner et mes gagnants à Leeds. Bravo les gars! “, les mots de Robinson sur Twitter.

Comme l’écrit La Gazzetta dello Sport, la plupart des gens tiennent pour acquis une adaptation du contrat de Federico Chiesa, qui expire en 2022. L’attaquant de la Fiorentina, maintenant dès maintenant, gagne 1,8 million net par saison, mais prévoit de doubler la somme . A quelle heure, le journal demande-t-il? La famille Chiesa le ferait immédiatement, tandis que Commisso entend bien sentir l’air printanier. Entre-temps, DS Pradé a fait savoir que le problème du renouvellement de Vlahovic serait résolu.

Dries Mertens et Napoli, fin de l’histoire? Pas encore, car le club italien tente de renouveler le contrat belge, qui expire en juin prochain, mais l’avenir du joueur est encore plus en jeu. Aurelio De Laurentiis a proposé à l’ancien PSV une prolongation de deux ans, jusqu’en juin 2022, au même salaire actuel de 4,2 millions d’euros par saison. Mais «Ciro», comme l’appellent les Napolitains, voudrait encore trois ans de contrat, mais surtout un projet qui lui permettra de rivaliser encore à des niveaux élevés. Entre-temps, au moins trois offres importantes ont été déposées sur la table Mertens. Tout d’abord, Monaco, qui lui a offert une biennale de 5 millions par saison avec des primes de signature égales. Ensuite, il y a l’Inter et Chelsea, qui ne sont pas différents. Mais les intentions du lutin belge sont à nouveau de dire les siennes, de rester élevées. Pour cela, il évaluera le projet. Que ce soit Naples, Monaco, l’Inter Milan ou Chelsea. Pour le signaler, c’est le Corriere dello Sport.

Si le discours de Dries Mertens est toujours ouvert, pour José Maria Callejon, l’aventure à Naples semble vraiment terminée. Après sept saisons en tant que protagoniste, l’offensive espagnole ne renouvellera pas son contrat, qui expire en juin prochain. Ces dernières semaines, il n’y a eu aucun contact entre l’agent du joueur, Manuel Garcia Quilon, son entourage et la direction napolitaine.

Chemin vers la patrie – L’ancien Real Madrid devrait rentrer chez lui, selon ce que rapporte l’édition d’Il Mattino. Il y aurait en fait Valence qui est très intéressée et que le joueur ne verrait pas d’inconvénient, étant donné qu’il s’agit de l’un des grands noms d’Espagne, juste derrière le Real, l’Atletico et Barcelone. Les choix de marché de Napoli semblent donc très clairs: l’achat de Politano, en fait, anticipe l’adieu en juin de Callejon.

La confirmation de Mert Cetin de Roma malgré la parade nuptiale en demi-Serie A laisse l’avenir de Juan Jesus dans la balance. Le Brésilien reste hors de Rome et de Russie, où le marché est toujours ouvert, les appels au club Giallorossi sont arrivés. Il y a Rubin Kazan mais les sondages du Lokomotiv Moscou et de Krasnodar sont également arrivés à Rome. Juan Jesus au pas d’adieu, la Russie l’appelle.

ATLÉTICO MADRID, JETER ET RÉPONDRE ENTRE CEREZO ET L’AGENT DE CAVANI. MANCHESTER CITY, EN ÉTÉ VIA SETTE –

La transition d’Edinson Cavani du PSG à l’Atletico Madrid a été ignorée, bien que l’accord semble être pratiquement terminé. Et Enrique Cerezo, président des Colchoneros, n’a visiblement pas bien pris et après le derby avec le Real Madrid perdu, il s’est également déchaîné contre l’ancien Napoli: “La relation entre certains joueurs et leurs agents est honteuse. le marché est maintenant gonflé et nous ne sommes pas ici pour être volés. “

Walter Guglielmone, agent d’Edinson Cavani, a répondu à l’attaque du président Colchonero Enrique Cerezo contre son client pour ne pas avoir déménagé à l’Atletico Madrid: “Qui est Cerezo? Je ne l’ai jamais vu en ce mois de négociations, je ne sais pas même pas son rôle. L’Atletico Madrid doit dire à ses fans pourquoi Cavani n’est pas arrivé. Edinson était prêt à baisser son salaire, mais l’Atletico n’a pas supporté le coût total de la carte sur ses épaules. il voulait baisser les exigences. S’il s’agissait d’une question d’argent, Edi serait allé voir le Premier ministre à Manchester United ou Chelsea “, a-t-il dit aux micros de Cadena Ser.

En été, à Manchester City, il pourrait y avoir une véritable révolution. Comme le rapporte le Daily Star Sunday, en fait, au moins sept joueurs devraient être éliminés lors de la prochaine fenêtre de marché. Comme toujours, le terrain décidera qui fera partie ou non du projet. Les sept noms à risque sont ceux de John Stones, Benjamin Mendy, Leroy Sané, Gabriel Jesus, Nicolas Otamendi, Joao Cancelo et Angelino.

Au cours de l’été, Manchester United devra acheter plusieurs des meilleurs joueurs pour consolider une équipe en difficulté. Selon ce que rapporte le Standard, parmi les objectifs il y a aussi James Maddison (23), milieu de terrain de Leicester, surtout si – comme il est probable – Paul Pogba devrait s’en aller à la fin de la saison (et sur les Français il y a la Juventus) .