Marché non stop – rumeurs, négociations et historique du 23 février

INTER, IDEA MARTIAL SI LAUTARO MARTINEZ COMMENCE Pendant ce temps, JOAO MARIO LANCE: “TRAITEMENT HEUREUX, JE ME SUIS FORMÉ AVEC ICARDI”. NAPLES, LE VRAI SUR FABIAN RUIZ – Manchester United pourrait évaluer l’idée de vendre Anthony Martial, malgré l’attaquant français bénéficiant d’un contrat avec les Red Devils jusqu’en 2024. Mais aujourd’hui, deux tabloïds britanniques ont parlé ouvertement de deux équipes fortement intéressées par l’ancien Monaco: pour Sunday Express, l’Inter aurait placé le transalpin, auteur d’un splendide but aujourd’hui dans la victoire de United contre Watford, en tête de liste des préférences pour le remplacement éventuel de Lautaro Martinez. Selon le Sunday Mirror, cependant, Martial pourrait entrer dans le collimateur de Barcelone si l’assaut contre le taureau Nerazzurri échouait. Pendant ce temps, Joao Mario a évacué – actuellement en Russie, au Lokomotiv Moscou – à travers une interview avec A Bola. «J’ai eu un excellent contrat, mais j’étais dans une situation extrêmement négative. Je me suis entraîné séparément, seul avec Icardi. Je ne comprends pas la position de l’Inter de ne pas me laisser m’entraîner et de ne pas me laisser jouer au moins les matchs amicaux pendant la pré-formation. Je suis confus si je pense à la façon dont un club peut payer un joueur autant et le traiter comme un enfant de l’équipe B ou de l’équipe de jeunes. C’est tellement méprisable. J’ai trouvé un club moins stable que le Sporting: confusion, changements de manager, une saison mal préparée, un mélange de choses différentes. Je suis désolé que beaucoup plus de choses se soient passées en dehors du terrain qu’en dedans “, disent les Portugais qui au Lokomotiv sont rapidement devenus un protagoniste absolu”.

Fabian Ruiz a faim de nombreux clubs de haut niveau. Au premier rang se trouve le Real Madrid, qui a envoyé un observateur pour signaler ses progrès dans son match contre Naples contre Brescia. Selon les informations de La Repubblica, Florentino Perez serait prêt à investir 80 millions d’euros pour battre la concurrence de Barcelone. Cependant, le journal fait savoir que la négociation de renouvellement est au point mort avant le nœud de la clause: Napoli le souhaiterait supérieur à 100 millions d’euros, l’entourage en demande un plus bas.

La Juventus continue de travailler sur le marché, entre le présent et l’avenir. Comme le rapporte Sky Sport, le nom de famille qui s’est retrouvé dans le viseur du noir et blanc serait celui de l’arrière latéral de Porto, né en 2002, Tomas Esteves. Talent de 17 ans, le Portugais joue aujourd’hui régulièrement à Porto B en attendant le saut entre les adultes.

PSG, ROUTE ICARDS AVEC TUCHEL. AJAX, TAKEN ANTONY ET DE JONG VA EN MLS. SPARTA PRAGA, KADLEC RETRAITE. STOKE CITY, RÉSOLUTION DES IMBULES – Il fait discuter le Paris Saint-Germain de la situation liée à l’avenir de Mauro Icardi, attaquant prêté par l’Inter Milan. Un an après le band-gate, avec les chevrons du capitaine pris à l’Argentine et confiés à Samir Handanovic, Maurito revient faire parler de lui même au-delà des Alpes. Icardi semble être entré en collision avec l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel. Comme rapporté par l’AS, le banc du match de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund a donné lieu aux embrayages, l’attaquant qui aurait ouvertement exprimé sa déception. Entre autres choses, au lendemain de la phase à élimination directe de la Ligue des champions, Maurito avait fêté ses 27 ans avec Cavani et Di Maria, mettant le PSG très en colère.

Tir entrant pour l’Ajax. Le club néerlandais a en effet officialisé l’achat du Brésilien Antony Matheus Dos Santos, qui arrive de Sao Paulo pour 15,75 millions d’euros plus six millions de bonus liés à la réalisation de certains objectifs. Le joueur de 19 ans peut jouer dans n’importe quelle position dans le département offensif et a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2025. De retour à Ajax l’été dernier, l’attaquant expert Siem De Jong – né en ’89 – quitte à nouveau Amsterdam, prêt à plonger dans sa deuxième parenthèse à l’étranger de sa carrière. Après l’expérience avec les Australiens du Sydney FC, le pourboire est prêt à se lancer dans l’aventure en MLS, la meilleure ligue de football américain. Il a en effet signé avec Cincinnati.

Vaclav Kadlec quitte le football joué à l’âge de 27 ans. Cela a été annoncé par le même attaquant tchèque à travers son profil Instagram: “Je suis désolé, mais malheureusement mon genou ne résiste plus à la fatigue. Maintenant, je dois me concentrer sur d’autres rôles en dehors du terrain”, a annoncé la classe ’92 recherchée dans le passé également par Gênes et Turin. Kadlec était revenu au Sparta Prague en 2016, après ses expériences à l’étranger à l’Eintracht Frankfurt et au Midtjylland.

Après son retour à Stoke City après la résiliation du contrat avec Lecce, Giannelli Imbula a également résilié son contrat avec les Britanniques. En fait, via ses canaux officiels, Stoke a fait savoir que le club et le milieu de terrain avaient consensuellement résolu la relation qui les liait. Le Congolais avait été acheté en 2016 pour 24 millions d’euros, puis avait été prêté à Toulouse, Rayo Vallecano et enfin à Lecce avant de résilier son contrat avec les Potiers.