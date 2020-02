Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 24 février

ICARDI POURRAIT QUITTER LE PSG À LA FIN DE LA SAISON: LE CHELSEA PENSERA À CELA. PELLEGRINI RETARDE LE RENOUVELLEMENT AVEC ROME. LA PERMANENCE D’IBRAHIMOVIC CHEZ MILAN PLUS COMPLEXE SANS CHAMPIONS. REBIC POURRAIT RESTER À ROSSONERO POUR 40 MILLIONS D’EUROS. FONSECA VEUT LA PERMANENCE DES PETITS ET DES MKHITARYANS

Tel que rapporté par le Soleil, juste au cas où Mauro Icardi s’il décidait de refuser de rester au Paris Saint-Germain, Chelsea serait prêt à bouger pour obtenir la carte argentine détenue par l’Inter.

Renouvellement en attente pour Lorenzo Pellegrini avec la négociation avec Rome qui ne décolle pas en ouvrant d’autres scénarios possibles. Selon les informations recueillies par Fcinternews.it, son entourage est entré en contact avec plusieurs clubs qui le suivent depuis un certain temps, à commencer par l’Inter et Milan jusqu’à Arsenal en Premier League.

La permanence de Zlatan Ibrahimovic il est lié à l’arrivée en Ligue des champions par l’AC Milan, hypothèse chaque semaine plus éloignée du fait des performances des Rossoneri. Pour cette raison, selon Sport Mediaset, le club milanais devra à la fin de la saison négocier avec le Suédois pour le garder encore une année à San Siro.

Selon les rapports de Tuttosport, Milan prévoit d’acheter Ante Rebic purement et simplement après l’avoir emprunté pendant deux ans à l’Eintracht Francfort. Les Allemands sont prêts à négocier mais l’évaluation commence à 40 millions, avec 50% que dans le cas où l’accord devrait aboutir, il se retrouverait dans les coffres de la Fiorentina, l’équipe qui avait vendu le Croate à l’Allemagne au cours des saisons passées.

L’entraîneur de la Roma Paulo Fonseca, aimerait se retenir Smalling et Mkhitaryan également en vue de la prochaine saison. Les deux, arrivés respectivement de Man United et d’Arsenal, se sont bien intégrés dans les mécanismes de Giallorossi, mais la négociation de leur rachat semble encore loin de commencer et surtout de se résoudre positivement.

IMBULA VERS LA RUSSIE APRÈS L’EXPÉRIENCE DE LECCE. GIUSEPPE ROSSI RETOUR SUR LE TERRAIN: ENSEIGNES AVEC LE VRAI LAC DE SEL. VALENCIA VEUT FEDDAL POUR REMPLACER LE GARAY BLESSÉ

Giannelli Imbula, météore du football italien après l’expérience de mise en faillite à Lecce avec libération consécutive, est sur le point de signer avec Sotchi, en Russie, une équipe qui a déjà acquis une autre vieille connaissance de l’A comme Adil Rami.

Giuseppe Rossi il est prêt à retourner sur le terrain avec Real Salt Lake, en MLS, qui s’apprête à l’enregistrer. Visites médicales prévues après les premières séances d’entraînement de Pepito avec le club américain, avec l’ex Fiorentina qui a également disputé hier soir un match amical contre le Phoenix Rising montrant une bonne forme athlétique.

Valence pourrait immédiatement acheter une vieille connaissance de notre vol supérieur comme Zouhair Feddal, ex de Parme, Palerme et Sienne. Le joueur, actuellement au Betis mais sans trouver de place, devrait être le remplaçant de Garay, blessé au genou au cours des dernières semaines.