Marché non stop – rumeurs, négociations et historique du 24 mars

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

JUVE: VIA KHEDIRA ET PJANIC POUR SE RENDRE À POGBA, PALLINO GABRIEL JESUS ​​ET IL Y A LA TENTATION ICARDI. IDEA ARIAS POUR LA BONNE BANDE D’INTER, IBRAHIMOVIC ÉVALUE LA RETRAITE À LA FIN DE LA SAISON. BARCELONE A ACCORD AVEC L’AGENT DE LAUTARO, PENDANT QUE ROME PENSE SUR LE RETOUR D’EL SHAARAWY ET SCHICK. MANCHESTER UNITED ET EVERTON ON KOULIBALY. LA PROPRIÉTÉ VERS LE RENOUVELLEMENT DE LA VIE AVEC LAZIO

Paul Pogba Le rêve de la Juventus reste de renforcer le milieu de terrain de la saison prochaine. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, cependant, l’opération est loin d’être simple, car il faudrait au moins 110 millions de dollars pour l’arracher à United et l’engagement des “ Octopus ” est prohibitif, étant donné qu’il reçoit 15 millions d’euros par saison par les Red Devils. Beaucoup dépendra donc de qui quittera Turin au cours de l’été prochain, avec le rosé qui parle de deux adieux: celui de Sami Khedira et celle de Miralem Pjanic. Le premier a un engagement lourd, 6 millions par saison pour plus de 30 ans, et le second apporterait 60 à 70 millions, avec Rodrigo Bentancur qui prendrait immédiatement sa place dans la salle de contrôle.

Mauro Icardi il a choisi: son avenir sera loin du PSG. L’attaquant argentin est donc prêt à revenir sur le marché douze mois seulement après ses adieux à l’Inter. FcInterNews fait le point sur la situation. qui parle de ce choix déjà communiqué à Leonardo, ds parisien, qui il y a quelques semaines était déjà prêt à racheter le tag de l’ancien Samp pour 65 millions d’euros. L’avenir, maintenant, sera tout à écrire, Icardi visant à rentrer en Italie où la Juventus est prête à en profiter, Suning le permettant, aux mêmes numéros pour lesquels l’attaquant aurait dû rester à Paris. En arrière-plan, enfin, on parle aussi du Milan d’Elliott, mais la situation semble très compliquée à cause de FFP.

Gabriel Jesus est le signal de Fabio Paratici pour l’attaque de la Juventus la saison prochaine. Si Gonzalo Higuain, qui a un contrat venant à expiration en 2021, débutera la Juventus tentera l’assaut, même si pour Manchester City le Brésilien est intouchable: sans les Champions des Citoyens le discours pourrait encore changer. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

Un avenir incertain pour Douglas Costa et Federico Bernardeschi à la Juventus. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, les deux joueurs ont du marché et pourraient commencer par les bianconeri qui ont déjà avancé en ce qui concerne les voies latérales de l’attaque, en prenant en janvier Dejan Kulusevski. Si le Brésilien et l’ancien alto disent au revoir, cependant, Paratici pourrait revenir frapper à la porte de la Fiorentina pour Federico Chiesa, dont les lys ne valent pas moins de 50 à 60 millions d’euros.

La Juventus ne renonce pas non plus à l’idée Sandro Tonali: en vue d’une mini révolution au milieu du terrain, le nom de la classe Brescia 2000 est en fait l’un des premiers sur la liste. Le président des hirondelles Massimo Cellino l’estime à 50 millions d’euros et l’attaque de la Juventus commencera probablement cet été. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

L’adieu officiel de Boban à Milan et l’adieu probable de Paolo Maldini avaient déjà réduit ses chances de voir Zlatan Ibrahimovic avec le maillot de l’AC Milan la saison prochaine. Une possibilité, celle-ci, à laquelle le choix d’Elliott de réduire le nombre d’engagements avait encore coupé les jambes. L’urgence sanitaire due au Coronavirus, alors, avec le risque conséquent d’un arrêt définitif des compétitions, peut en fait déjà clôturer la deuxième expérience du Suédois dans le Diable. Un moment de réflexion, qui pourrait aussi conduire à une décision très différente de celles du passé. Selon ce que rapporte le Corriere dello Sport, Zlatan envisagerait en fait sérieusement de quitter le football à la fin de cette saison. La distance de sa famille restée en Suède s’est particulièrement ressentie en cette période d’isolement et l’homme de 38 ans réfléchit donc à la possibilité de suspendre ses bottes au clou.

L’AC Milan pense à l’avenir et devra bientôt essayer de renouveler le contrat Alessio Romagnoli. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, la centrale expire en 2022 mais le club Rossoneri ne veut pas se rapprocher trop de la fin du contrat avant de le faire signer à nouveau. C’est pourquoi la négociation commencera dans les prochains mois pour enfermer le capitaine.

Journées d’évaluation également pour l’avenir de Mateo Musacchio dans la maison de Milan. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, même si le défenseur n’a pas eu le même espace que les années précédentes, sa contribution est toujours considérée comme importante et avec son contrat expirant en 2021, les Rossoneri vont bientôt s’asseoir à la table des négociations pour un éventuel renouvellement.

Le nouveau nom de l’aile droite de l’Inter pourrait venir d’Espagne pour la saison prochaine. Il s’agit, selon ce que rapporte FcInterNews.it, de Santiago Arias, Colombienne de l’Atletico Madrid. Le joueur est mécontent du mauvais jeu dans l’équipe de Diego Simeone et cherche un nouvel hébergement. L’Inter, grâce aux excellentes relations avec le parquet qui le suit (le SEG), est considéré en première ligne.

Barcelone continue de se concentrer fortement sur Lautaro Martinez. Selon Tuttosport, l’agent argentin aurait également déjà un accord de principe avec le Blaugrana, mais pour convaincre l’Inter, une proposition indispensable des Catalans sera nécessaire (la 111 millions d’éd. Clause reste valable), sinon le Nerazzurri ils sont prêts à le retenir.

L’été dernier, le déménagement à Leipzig a été le signe d’un adieu pour beaucoup Patrik Schick à Rome. Dans le jaune et le rouge, le Tchèque n’avait pas réussi à s’imposer et la Bundesliga représentait un défi à relever. Quelques mois plus tard, près de 12 ans cependant, selon le Corriere dello Sport, le club Giallorossi envisage de récupérer l’ancienne Sampdoria, également grâce à la réticence de Leipzig à investir 29 millions d’euros sur un joueur qui a bien fait mais pas assez pour justifier une telle dépense en pleine crise économique de Coronavirus. Un autre retour dans la capitale est également possible: celui de Stephan El Shaarawy. L’attaquant s’est dit prêt à renoncer au maxi-engagement convenu avec Shanghai afin de retourner en Italie et Rome semble déterminé à le reprendre. Un accord sur la valeur de l’ancienne carte du joueur de Milan manque.

Marcos Antonio dans les vues de Rome. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, l’entraîneur de Giallorossi, Paulo Fonseca, aimerait embrasser le jeune de 19 ans du Shakhtar Donetsk qui pourrait jouer à la fois un milieu de terrain et un réalisateur. Il est possible qu’en été il y ait des contacts, avec les Ukrainiens qui lui ont payé 3,5 millions d’euros il y a deux saisons.

Les Roms souhaitent pouvoir compter sur Henrikh Mkhitaryan également la saison prochaine mais il semble peu probable que le Giallorossi puisse l’acheter purement et simplement à Arsenal, qui évalue le joueur à 25 millions d’euros. Trop pour un homme de trente et un ans arrivant à expiration en 2021, voici donc Mino Raiola, un agent arménien, il pourrait demander le renouvellement aux Gunners et ensuite pouvoir le reprendre en prêt dans la capitale. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

River Plate est à la recherche de renforts avant la saison prochaine. Selon ce que rapporte le portail du marché des transferts fichajes.net, les Millonarios auraient ainsi visé deux footballeurs argentins qui évoluent actuellement en Serie A. Il est le milieu de terrain milanais, Lucas Bigliaet le meneur de jeu de Rome, Javier Pastore, les deux petits protagonistes cette année avec leurs équipes respectives.

Une fois la saison de Serie A en cours archivée, le transfert prendra le devant de la scène et l’un des joueurs les plus attendus est Kalidou Koulibaly. Selon ce que rapporte le Corriere dello Sport, un nouveau forçage par Manchester United est attendu sur le centre de Napoli qui a placé les sénégalais en tête de liste des priorités pour la prochaine saison malgré la stabilité de la clause de 150 millions d’euros entre les parties en 2018 lorsque le jeune de 28 ans a signé le nouveau contrat avec la société d’Aurelio De Laurentiis.

Carlo Ancelotti il pourrait bientôt reprendre le contact avec Aurelio De Laurentiis. Pas pour une place sur le banc, étant donné que son aventure à l’ombre du Vésuve s’est terminée il y a quelques mois, mais pour demander à deux joueurs de l’emmener à Everton. Le premier est Allan, qui quittera très probablement Naples en été, tandis que la seconde est que Kalidou Koulibaly également recherché par United. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

Les idées de Napoli pour remplacer la centrale rocheuse sénégalaise? Le Corriere dello Sport rapporte: Malang Sarr, Sénégalais de 21 ans originaire de Nice, Benoit Badiashile, 19 ans de Monaco, e Duje Caleta-Car, 23 ans Olympique croate de Marseille, avec Jan Vertonghen, 33 ans expirant avec Tottenham, qui agit comme un “plan B” d’expérience.

Ciro Immobile il est prêt à dire oui à la Lazio pour un contrat qui lui ferait mettre fin à sa carrière dans le biancoceleste. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, dans les prochaines semaines, nous parlerons du renouvellement jusqu’en 2025, avec son agent qui a ouvert la possibilité. Dans tout ce Napoli pourrait se manifester mais il semble difficile que l’avant-centre puisse quitter la Lazio.

Après le malheureux intermède avec la Fiorentina il y a quelques saisons Ianis Hagi, fils du grand Gheorghe, semble destiné à rentrer en Italie. La Lazio y réfléchit pour l’été prochain avec Igli Tare, ds du biancocelesti qui a déjà commencé à évaluer la situation du joueur. Tel que rapporté par Corriere dello Sport, Steven Gerrard, technicien des Glasgow Rangers, semble avoir déjà décidé de ne pas racheter le jeune roumain du prêt de Genk et la Lazio est donc prête pour l’insertion. La valeur actuelle du joueur est d’environ 5/6 millions d’euros.

Il vise à garder tous ses bijoux Rocco Commisso, président de la Fiorentina, dans son premier véritable et plein été de marché des transferts. Les bijoux en question sont au nombre de trois et extrêmement courtisés: Federico Chiesa, Gaetano Castrovilli et Patrick Cutrone. Comme le rapporte le Corriere dello Sport en bas de liste malgré un rachat à faire et une première partie d’aventure en alto non exceptionnelle, il ne semble y avoir aucun doute sur la confirmation. Pour les deux autres, la ligne semble déjà définie. Un renouvellement en tant qu’acteur de haut niveau sera proposé à Chiesa avec un rôle de premier plan dans le nouveau projet Fiorentina “made in USA” mais aussi l’occasion de saluer avec l’approbation du président. Sur Castrovilli, cependant, aucune possibilité de négociation. Il restera à Florence.

Cagliari est un milieu de terrain dans la balance. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, Radja Nainggolan, Marko Rog et Nahitan Nandez ils ne sont pas sûrs de rester: le premier car tout dépendra de l’Inter tandis que les deux autres pourraient faire partie de certaines négociations de marché après les excellentes performances de cette saison.

UNITED MANCHESTER VEUT RACHETER IGHALO, BAYERN CONDUIT À TER STEGEN. BOCA JUNIORS RÊVE CAVANI, ALABA DIT NON À GUARDIOLA ET FLIRTE AVEC LIGA

Manchester United a décidé: Odion Ighalo sera confirmé dans l’équipe également pour la prochaine saison. L’attaquant nigérian, prêté par Shanghai Shenhua, a convaincu la direction des Red Devils mais aussi de Solskjaer; par conséquent, l’ancien Udinese ne rentrera pas en Chine le 1er juin, mais sera racheté pour une somme proche de 20 millions d’euros. Le Daily Mail le rapporte.

Avec le championnat anglais arrêté pour l’urgence COVID-19 qui a frappé l’Europe, nous pensons au marché. Une ronde de gardiens de but est prévue pour cet été qui touchera Burnley et Chelsea. Selon les rapports de Team Talk, les Bleus pensent aux 27 ans de l’équipe nationale anglaise Nick Pope pour remplacer Kepa.

Selon ce que rapporte L’Equipe, parmi les clubs qu’ils essaieraient de convaincre Edinson Cavani après la fin de son contrat avec le PSG, il y aurait aussi Boca Juniors, qui rêve de pouvoir former un couple du plus haut niveau avec Carlos Tevez. Il ne sera pas facile de convaincre l’Uruguayen principalement à cause de son engagement millionnaire, mais les xénéisés ont bien l’intention d’essayer.

Selon les informations rapportées par Sport, derrière l’hésitation de ter Stegen sur le renouvellement avec Barcelone (le gardien de but aurait considéré l’offre du club catalan trop faible) il y aurait l’action troublante du Bayern Munich. Les Allemands ne font plus confiance aux conditions de Manuel Neuer et recherchent un numéro un international. Et celle de ter Stegen est une opportunité à ne pas manquer.

David Alaba pourrait quitter le Bayern Munich cet été, mais le défenseur autrichien ne semble pas convaincu d’accepter la proposition de Manchester City, l’équipe de son ancien entraîneur, Pep Guardiola. Le joueur, en effet, préférerait s’installer en Espagne, au Real Madrid ou à Barcelone. Rapports de Sports Mole.