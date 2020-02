Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 26 février

INTER, LES OBJECTIFS DE L’ATTAQUE DU FUTUR: DE GRIEZMANN À MERTENS, TOUS NOMS. GRILLITSCH, VERTONGHEN ET KUMBULLA DANS LA VUE, MAROTTA PENSE AUSSI À MARCOS ALONSO ET EMERSON PALMIERI. LA JUVE ÉVALUE LE DESTIN DE PJANIC, DES CONTACTS AVEC DES TONALES ONT COMMENCÉ LONGTEMPS. FIORENTINE, RENOUVELLEMENT POUR L’ÉGLISE PRÊTE. TOLJAN ENTRE ROME ET MILAN

Les deux rêves sont Pierre-Emerick Aubameyang et Antoine Griezmann, mais l’Inter ne pense pas seulement à un meilleur joueur pour remplacer Lautaro Martinez. Les Nerazzurri visent également un paramètre de luxe zéro. Deux noms avant tout: Dries Mertens et Olivier Giroud.

Florian Grillitsch, Le milieu de terrain de Hoffenheim, est toujours dans le collimateur de l’Inter Milan. En plus des clubs Premier tels que Newcastle, Southampton et Arsenal, les Nerazzurri continuent de garder le nom du joueur de 25 ans sur leurs cahiers.

Beppe Marotta ne perd pas de vue Jan Vertonghen, Défenseur belge expirant avec Tottenham (est également suivi par l’Ajax). L’autre nom est celui de Marash Kumbulla de Vérone, l’une des révélations de cette série A. Hellas lui évalue 30 millions, le principal antagoniste de la course pour le jeune central est Napoli.

De nouveaux visages sur les ailes à l’Inter pour la prochaine saison. Seuls Candreva, Young et D’Ambrosio sont certains de rester, étant donné que Moses et Biraghi sont prêtés avec un droit de rachat. Pour l’aile gauche, le club Nerazzurri est prêt à reprendre ses fonctions pour Marcos Alonso ou Emerson Palmieri, sans oublier Kostic de l’Eintracht Francfort.

La Juventus, pour le sprint final entre le championnat et la Ligue des champions, doit trouver la vérité Miralem Pjanic, qui affrontera son passé ce soir, c’est le technicien Rudi Garcia, qui avait à Rome, et à Lyon, l’équipe qui l’a lancé dans le football qui compte. Autour du Bosniaque, cependant, il y a aussi un fort doute lié au marché: on dit depuis un certain temps que l’été prochain pourrait quitter la Continassa, peut-être pour atterrir au Paris Saint-Germain, avec la Vieille Dame qui depuis un moment déjà commencé des contacts avec Brescia pour prendre Sandro Tonali, substitut potentiel de Pjanic.

Sirènes du marché toujours actives en Serie A et en particulier pour le côté Sassuolo, Jeremy Toljan, parmi les révélations de l’équipe de Roberto De Zerbi. La partie allemande, selon ce que notre équipe éditoriale a appris, aurait attiré l’attention de Rome et de Milan, tous deux à la recherche d’une équipe défensive fiable pour la saison prochaine. Les éclaireurs des deux équipes auraient soigneusement observé les dernières performances de l’ancien Borussia Dortmund, arrivé la saison dernière à Sassuolo en prêt avec droit de rachat.

Federico Chiesa il ne semble être qu’un parent éloigné du joueur vu en début de saison avec le maillot de la Fiorentina. La promesse de Commisso de le garder à Florence a été tenue et après un démarrage lent, 2020 a commencé sous un jour différent. Maintenant, la Fiorentina a préparé la proposition de renouvellement du contrat: prolongation jusqu’en 2024 et embauche en tant que meilleur joueur, ce qui pourrait atteindre 4 millions par saison. La Viola a travaillé principalement sur la partie variable – la partie bonus – et lorsque Commisso reviendra à Florence, mi-mars, la rencontre décisive avec Enrico et Federico devrait avoir lieu.

WILLIAN: “ACCORD AVEC LE CHELSEA AWAY”. JE DE LA VALLÉE VEUT SHEFFIELD MERCREDI. FORSBERG OFFRE SON PREMIER MINISTRE. ACOSTY Vole en Corée du Sud

Le brésilien Willian est prêt à changer de club. Contrat expirant avec Chelsea, le footballeur brésilien né en 1988 a révélé qu’il n’avait pas trouvé d’accord avec le club londonien pour le renouvellement du contrat: “Chelsea m’a proposé deux ans et ils ne changeront pas leur offre. Au lieu de cela, je leur ai dit que je voulais trois ans: la situation est difficile, je ne sais pas vraiment s’il sera possible de rester. “La Juventus aime vraiment Willian, mais pas seulement. C’est l’un des paramètres de l’appétit zéro et, à ce stade, il est raisonnable de s’attendre une vente aux enchères pour saisir sa performance.

La Fiorentina est maintenant le passé, mais l’avenir, pour la famille Della Valle, ce pourrait être Sheffield mercredi. La famille Marche, propriétaire de Tod’s, serait intéressée à acheter le club qui joue actuellement dans le championnat, ou la deuxième division anglaise. Selon les médias britanniques, le propriétaire de la société, Dejphon Chansiri, ne semble pas avoir l’intention de vendre pour le moment, mais des nouvelles pourraient arriver dans les prochaines heures.

Le milieu de terrain de Leipzig, Emil Forsberg, a été proposé à plusieurs clubs de Premier League pour 20 millions d’euros. Âgé de 28 ans, le Suédois évolue dans le club allemand depuis janvier 2015 et vise à concourir en ligue anglaise, à tel point qu’il a été proposé à Manchester United, Tottenham, Arsenal, Everton et Leicester. Cette saison, Forsberg a disputé 24 matches toutes compétitions confondues, marquant 9 buts.

Maxwell Acosty quitte Rijeka et la ligue croate pour atterrir en Corée du Sud Le joueur ghanéen, avec un passé en Italie entre la Fiorentina, la Juve Stabia et la Latina, a été vendu à Anyang FC formation de l’élite sud-coréenne.