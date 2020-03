Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 26 mars

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

La Juventus continue de travailler pour renforcer l’équipe la saison prochaine et rêve d’une attaque de quatre-vingt-dix. Le nom est celui de Gabriel Jesus que Manchester City pourrait sacrifier sur l’autel du FFP. Le Brésilien aimerait jouer en Italie et en noir et blanc il pourrait continuer à jouer en tant que titulaire d’immeuble, mais il faut comprendre quelle sera l’évaluation de sa carte qui pourrait descendre à 40 millions d’euros même si la suspension ou l’abolition du FFP (cause Coronavirus) pourrait changer les scénarios. Quant à la défense, les noms les plus en vogue sont ceux d’Emerson Palmieri et de Chelsea Archaf Hakimi Le Borussia Dortmund qui retournera au Real Madrid pour un prêt même si son séjour en Espagne semble incertain pour le moment.

Même à la maison, l’Inter recherche des renforts pour la défense car Ranocchia ne donne pas de garanties suffisantes Diego Godin il semble déjà proche de ses adieux – comme Tottenham et Manchester United – après seulement un an. Pour cette raison, le club Nerazzurri aurait deux greffes en tête: les noms sont ceux de Kumbulla de Hellas Verona, Izzo de Turin et Vertonghen de Tottenham.

À la maison, Rome essaie de se retenir Henrikh Mkhitaryan, un joueur très apprécié par l’entraîneur Fonseca qui pense pouvoir coexister avec Pellegrini sur le trocart. Pour renforcer l’attaque, regardez la péninsule ibérique: Tiquinho Soares del Porto et le jeune homme Mariano Diaz Les deux buts du Real Madrid pour jouer le rôle de vice-Dzeko. Le premier est évalué à 40 millions, mais en raison de son expiration en 2021, il pourrait commencer pour un chiffre plus petit (environ 15 millions). Il peut y avoir Chris Smalling out, qui ne reviendra pas à Manchester United, mais pourrait encore fouler les terrains de Premier League étant donné l’intérêt d’Arsenal.

Le Bayern regarde de près en Italie pour rétablir son carnet de commandes et a également ciblé Luiz Felipe Lazio, observé de près à plusieurs reprises. Atalanta, d’autre part, veut discuter du prix de la rançon avec Chelsea Mario Pasalic. Trop de 15 millions demandés par des Londoniens au club Nerazzurri qui voudraient renégocier le chiffre vers le bas. Milan serait prêt à racheter Simon Kjaer payer à Séville les 2,5 millions d’euros fixés en janvier lors du prêt danois. Mario Balotelli il est chaque jour plus éloigné de “sa” Brescia. En effet désespérément loin. Balotelli partira, bien qu’il reste à voir où. Galatasaray pourrait être une solution étant donné que l’agent du joueur Mino Raiola a rétabli ses relations avec le club turc.

L’ARSENAL POINTS SOLER ET VEUT TENIR CEBALLOS. MANCHESTER UNITED, COMME VALVERDE, POURRAIT ÊTRE INSÉRÉ DANS L’OPÉRATION POGBA. TREZEGUET VERS LE GOODBYE À L’ASTON VILLA. RENOUVELLEMENT DIFFICILE DE DE BRUYNE-CITY. BAYERN MONACO PUNTA SANE ET OFFRE ALABA. NEUER VERS LE GOODBYE. BAYER, NON À GOTZE

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, se tourne vers l’Espagne pour renforcer le milieu de terrain de son équipe et vise Carlos Soler de Valence, un footballeur d’une valeur de 40 millions d’euros et qui sera vendu l’été pour des raisons budgétaires. L’autre objectif est de tenir au moins une autre année Dani Ceballos, un milieu de terrain prêté par le Real Madrid qui ne semble pas faire partie des plans des Blancos. Un autre joueur madrilène pourrait également passer en Premier League, à Manchester United. C’est Federico Valverde qui pourrait représenter la bonne clé à apporter à Madrid Paul Pogba. Mahmoud Ibrahim Hassan Trezeguet pourrait quitter Aston Villa et la Premier League après une seule saison. L’Égyptien, ancienne cible de la Sampdoria, se serait retrouvé dans le collimateur de Besiktas. Tottenham se tourne plutôt vers la France pour se renforcer et vise Marseille Maxime Lopez. Kevin de Bruyne pourrait quitter Manchester City à la fin de la saison. La rumeur rebondit de Belgique, avec le volant offensif qui voudrait un nouveau contrat du club anglais, qui a été ignoré dans la dernière période après les premiers contacts.

Le Bayern Munich est très actif en Allemagne et travaille avec Manchester City dans un échange entre David Alaba – qui aime aussi le Real Madrid et Leroy Sane. La négociation du renouvellement du contrat avec Manuel Neuer. L’agent du footballeur, Thomas Kroth, il aurait déjà eu quelques entretiens avec le manager du club bavarois Hasan Salihamidzic et avec Oliver Kahn mais sans trouver d’accord pour la prolongation de l’accord qui expire actuellement en juin 2021. Dans les dernières heures en Allemagne, il y a eu une rumeur selon laquelle le Bayer Leverkusen était intéressé pour la saison prochaine par Mario Gotze, le milieu de terrain expirant en contrat avec le Borussia Dortmund . Des microphones de Sport1 l’Aspirine ds Simon Rofles il a fait le point sur la situation: “Mario Gotze est un excellent joueur avec qui j’ai aussi eu la chance de jouer en équipe nationale, mais ce n’est pas notre objectif pour le marché”.

Pourrait continuer la carrière de Bundesliga Adam Hlozek, talent émergent du football tchèque aujourd’hui dans les rangs du Sparta Prague. Le joueur né en 2002, qui a marqué cinq buts et huit passes décisives en 26 apparitions cette saison, se serait retrouvé dans le collimateur du Borussia Dortmund et de Leipzig. Paris Saint Germain en été ne fera rien à apporter à la France Jadon Sancho du Borussia Dortmund. Le milieu offensif né en 2000 fait appel à presque tous les grands noms européens et a atteint une cote de plus de 150 millions d’euros, chiffre jugé trop élevé par les transalpins