Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 28 février

Dans le rapport semestriel de l’AS Roma, le club Giallorossi a officialisé le rachat de Gianluca Mancini, acheté l’été à Atalanta, et de Jordan Veretout pris à la Fiorentina. “Les conditions contractuelles pour la transformation de l’achat temporaire en définitive des joueurs Veretout et Mancini sont réunies”, lit-on dans la note originale du club Capitolin.

Le communiqué de presse de l’AS Roma concernant le rapport semestriel de l’entreprise a été publié. Avec ce document, la société Giallorossi a officialisé le rachat de Carles Perez de Barcelone pour 11 millions plus 4,5 bonus. Voici le texte original: “Nous communiquons l’achat pur et simple de Carles Perez Sayol au FC Barcelone, pour une partie fixe de 11 millions d’euros et une partie variable, jusqu’à un maximum de 4,5 millions d’euros, liée primes liées à la réalisation de certains résultats sportifs “.

La prolongation du contrat du jeune défenseur Matteo Gabbia avec Milan est officielle. Cela a été communiqué par le club de l’AC Milan à travers une déclaration: “L’AC Milan est heureux d’annoncer qu’il a prolongé le contrat de Matteo Gabbia jusqu’au 30 juin 2024. Matteo, qui a grandi dans le secteur de la jeunesse de l’AC Milan, continue son histoire avec le maillot de l’AC Milan! ».

Nouvelles confirmations pour Gennaro Gattuso. Selon Tuttosport, la bonne performance de Naples contre Barcelone aurait en outre convaincu Aurelio De Laurentiis, prêt à continuer avec Ringhio sur le banc également la saison prochaine.

Il Mattino fait le point sur la négociation du renouvellement d’Arkadiusz Milik. L’avant-centre polonais a un contrat qui expire le 30 juin 2021 et n’a pour l’instant aucune intention de signer la prolongation. La demande est de cinq millions d’euros par an et ne souhaite pas inclure la clause de résiliation de 90 millions d’euros qui lui a été proposée. L’orientation est donc de ne pas continuer l’aventure en bleu.

Piotr Zielinski pourrait redevenir au centre du projet de Naples. Son contrat expire le 30 juin 2021 mais une retouche contractuelle est possible – il gagne désormais 2,1 millions d’euros – avec une prolongation. Comme l’explique Il Mattino, un accord manque toujours, mais début mars, il y a un contact entre les parties à l’ordre du jour pour savoir s’il y a des marges de signature.

Le S.S. La Lazio annonce qu’elle a temporairement transféré, jusqu’au 31/12/2020, le droit aux performances sportives du joueur Joseph Marie Minala au club chinois Qingdao Huanghai F.C ..

Le renouvellement de Karol Linetty complique. Comme l’explique Il Secolo XIX, il explique qu’il y a une différence d’environ 300 000 € entre le joueur et le club: la Sampdoria veut doubler l’engagement jusqu’ici perçu, mais l’agent relance. Le risque est le blocage de la négociation seize mois après l’expiration du contrat. Samppaid Linetty a payé 3,1 millions d’euros en août 2016.

PARTIZAN, SADIQ RACHETÉ DE ROME. CSKA MOSCOU, PRISE DE VERSION ANITA. AMIENS, YOUNG LAHNE PRÊT À HORBOR

Dans le rapport semestriel de l’AS Roma, dans lequel le rachat de Mancini et Veretout est communiqué, il y a des nouvelles du rachat du Partizan Belgrade d’Umar Sadiq. “Partizan – lit – a exercé l’option d’achat pur et simple du joueur, contre une commission fixe de 1,75 million d’euros, ainsi que 10% du prix de vente supérieur à 1,85 million euros, éventuellement gagnés en cas de transfert futur. “

Coup du CSKA Sofia. Le club bulgare a annoncé l’arrivée du milieu de terrain Vurnon Anita en 1989. Les anciens Ajax et Newcastle étaient libres après l’expiration du contrat avec Leeds.

Par le biais de ses canaux officiels, Amiens a annoncé le prêt du Suédois de 18 ans Jack Lahne. Le jeune attaquant se rendra à Orebro jusqu’à la fin de la saison.