Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 29 février

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses voici les nouvelles les plus importantes

MILAN, BOBAN SUR LE RENOUVELLEMENT D’IBRAHIMOVIC: “NOUS DEVONS LE PARLER MAINTENANT”. JUVENTUS, EN JUIN LA DÉCISION SUR L’AVENIR D’HIGUAIN. JUVENTUS-INTER, IL SERA DERBY DE L’ITALIE MÊME EN ÉTÉ: TROIS OBJECTIFS COMMUNS. ROME-FRIEDKIN, OPÉRATION DE 700 MILLIONS D’EUROS.

Au cours de la longue entrevue avec la Gazzetta dello Sport, au cours de laquelle il a interrogé l’entreprise sur les plans futurs et la répartition des tâches avec Ivan Gazidis, le manager de Milan Zvonimir Boban a également évoqué la possibilité de renouveler le contrat avec Zvonimir Boban. : “C’est un joueur spécial, et je pense qu’il ne fait aucun doute que nous devrions déjà faire face à un éventuel renouvellement pour la saison prochaine, au-delà du résultat final de l’équipe”, a déclaré Boban qui poursuit sur Kjaer et Begovic: “Rien à ajouter à ce que nous avons vu sur le terrain. Ce sont des joueurs expérimentés qui ont rendu Milan plus solide, ils devraient le faire dans les saisons à venir “.

La Juventus, écrit ‘Tuttosport’, prendra une décision sur l’avenir de Gonzalo Higuain d’ici fin juin. Pipita a un contrat expirant en 2021 et à la fin de la saison, Fabio Paratici, avec le frère-agent argentin Nicolas Higuain, prendra une décision: continuer jusqu’à l’expiration ou se séparer d’un an de l’expiration du contrat.

La Juventus et l’Inter, écrit le journal «Tuttosport», concourront également pour trois joueurs cet été. Dans les vues des deux clubs qui jouent au Scudetto avec la Lazio, il y a trois des meilleurs produits du football italien. Deux sont en vigueur à la Fiorentina, ou Federico Chiesa et Gaetano Castrovilli. L’autre est Sandro Tonali, directeur de Brescia et chef des hirondelles.

Ce sont les heures décisives pour la signature de l’accord pour le passage de Rome de James Pallotta à Dan Friedkin. Comme le rappelle Il Messaggero, le manager californien, après avoir reçu l’OL de la direction de son groupe, signera le contrat nécessaire dans les prochaines heures pour arriver à la clôture par le lancement de l’offre publique d’achat. Fin mars ou les premiers jours d’avril au plus tard, l’approbation de l’Antitrust est attendue pour un investissement d’un peu plus de 700 millions d’euros. Cependant, il reste à comprendre quand la signature qui doit arriver avec la bourse fermée sera officialisée.

CHELSEA, FURIEUX KEPA AVEC LAMPARD. PRÊT À DEMANDER LA VENTE EN ÉTÉ. ARSENAL, AG. OZIL: “IL RESTERA JUSQU’EN 2021. RENOUVELLEMENT? NOUS N’EN PARLONS PAS”. REAL MADRID, ZIDANE SUR SON AVENIR: “JE ME SENS RESPONSABLE MAIS NE ME DEMANDE PAS”. SOCCER EN CRISE. OLDHAM ATHLETIC VERS L’ADMINISTRATION CONTRÔLÉE. LIVERPOOL, RENOUVELLEMENT POUR ELLIOT READY: SIGNATURE JUSQU’EN 2023.

La décision de l’entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, de placer Kepa Arrizabalaga, le gardien espagnol arrivé à Stamford Bridge à l’été 2018, pourrait bientôt conduire au divorce entre les parties. Selon ce que rapporte The Sun, en fait, l’ex Bilbao serait prêt à demander la vente lors de la prochaine session de marché car le technicien n’aurait pas tenu parole sur sa propriété incontestée dans les Blues.

D’Angleterre (source inews.co.uk) quelques déclarations d’Erkut Sogut, agent de Mesut Ozil, milieu de terrain allemand d’Arsenal pour qui au cours des derniers mois il y a eu plusieurs entretiens d’adieu: “Pour le moment nous n’avons jamais parlé renouvellement également parce que le délai est fixé à 15 mois. Et jusqu’en juin 2021, il restera définitivement à Arsenal. Il n’y a aucune possibilité qu’il parte plus tôt. “

Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, lors de sa conférence de presse pré-Clasico, il s’est également concentré sur son avenir, répondant à une question précise: “Nous avons perdu deux matchs et le manager principal est moi, mais vous ne devez pas me poser des questions sur mon avenir, demandez-le à d’autres. Après ce match avec Barcelone, il y en aura 12 de plus, quoi qu’il arrive, nous continuerons. “

En août dernier en Angleterre, l’échec du Bury FC, League One (la Serie C italienne), exclu du championnat, a fait beaucoup de bruit. Aujourd’hui, une autre entreprise à l’étranger est fortement menacée. Il s’agit d’Oldham Athletic, une entreprise de la région de Manchester née en 1985 et aujourd’hui militante de la Ligue Deux. Comme indiqué dans le Daily Mail d’aujourd’hui, la société pourrait être placée sous administration contrôlée en raison d’une dette en cours de 600 000 £. Une audience est prévue la semaine prochaine devant les autorités judiciaires de Manchester pour évaluer la situation du club.

Selon les dernières rumeurs du Mirror, le jeune homme Harvey Elliot pourrait prochainement renouveler avec Liverpool. Le jeune de 16 ans est arrivé de Fulham qui trouve un espace avec Klopp, en fait il recevra une proposition de renouvellement de contrat jusqu’en 2023.