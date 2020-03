Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 29 mars

INTER, GIROUD N’ABANDONNE PAS. NAPLES, CALLEJON PLUS LOIN: RENOUVELER TOUJOURS PLUS DIFFICILE. JUVENTUS, AVENIR POSSIBLE EN TANT QUE DIRECTEUR DE CHIELLINI – Au cours des dernières heures, nous sommes revenus parler d’une éventuelle arrivée en Italie d’Olivier Giroud, un attaquant qui sera libéré de son contrat avec Chelsea à partir du 1er juillet. Bien que les Bleus souhaitent proposer un renouvellement pour un an, le Français est susceptible de décider de changer d’air. L’ancien Arsenal n’a jamais caché vouloir rejoindre son ancien entraîneur Antonio Conte à l’Inter. Comme indiqué par Fcinternews.it, le joueur a la priorité d’obtenir un contrat de deux ans, de préférence avec une option pour la troisième année. Une offre que ni Chelsea ni Tottenham n’ont l’intention de lui présenter aujourd’hui, étant donné que Giroud a déjà 34 ans. En Italie, outre le Nerazzurri, il y a aussi la Lazio, qui aurait pourtant du mal à lui garantir 5 millions par an pendant deux saisons. De la même manière, dans la maison Nerazzurri, des doutes subsistent quant à la possibilité d’engager un joueur qui n’est plus jeune pour deux saisons ou plus. La solution préférée serait un annuel avec une option pour la deuxième année.

Pour un Zielinski qui devrait renouveler, un joueur peut quitter Naples sans frais. Il s’agit de José Maria Callejon. Selon les rapports de Tuttosport, l’outsider espagnol ne devrait pas renouveler son contrat qui expire en juin prochain.

Il y a un grand interprète derrière l’accord entre la Juventus et les joueurs pour la réduction des salaires. Chiellini, en plus d’être le capitaine incontesté, dans cette circonstance a souligné toutes ses connaissances en tant que nouveau docteur en administration des affaires (avec beaucoup de dix et honneurs), proposant des propositions sensées pour ses compagnons. En bref, rien ne va dans l’air dans ce qui voit la Juve montrer la voie dans le monde du sport en ce moment difficile. Dans les prochains jours, le club finalisera les accords individuels. Et qui sait, cela ne peut être qu’un apéritif du Giorgio Chiellini du futur, toujours à la Juventus, en costume-cravate.

Des objectifs peuvent être atteints pour Napoli lors de la prochaine session du marché des transferts. Selon Tuttosport, le club napolitain pourrait acheter un défenseur extrême à la place de celui entre Ospina et Meret. Parmi les joueurs éligibles, il y aurait Salvatore Sirigu, en force à Turin.

Pour Stefano Sensi, le rachat d’Inter de Sassuolo reste en jeu. Comme le confirme La Gazzetta dello Sport, il y a un pacte d’honneur entre les clubs pour la confirmation, mais les 20 millions à payer sont un chiffre important, compte tenu des maux physiques continus et aussi celui du rôle de Sensi maintenant il y a Eriksen. L’avenir de l’ancienne Cesena reste donc dans la balance.

Comme le rapporte Tuttosport, le gardien de but Alessandro Plizzari, qui faisait connaître sa présence cette saison avec le maillot de Livourne en Serie B avant la pause imposée par l’urgence du Coronavirus, semble destiné à revenir à Milan à la fin de la saison, et, en vue du suivant, pour y rester. En effet, le club Rossoneri, afin d’alléger un peu les bilans du club, a décidé de se concentrer sur la ligne verte et les produits de sa pépinière. Qui sait alors qu’en cas d’adieu à Donnarumma, il ne peut même pas jouer ses chances de départ.

REAL MADRID, LES YEUX SUR UPAMECANO. OUVERTURE D’UN AGENT COUTINHO À TOTTENHAM. ARSENAL SU SOLER – Le Real Madrid rejoint également la liste des clubs intéressés par le défenseur de RB Leipzig Dayot Upamecano. Comme l’a rapporté AS, en plus d’Arsenal, de Barcelone et du Bayern Munich, les merengyes auraient également jeté leur dévolu sur le joueur qui a une clause de résiliation fixée à environ 60 millions d’euros.

L’avenir de Coutinho sera loin du Bayern et probablement aussi de Barcelone. Une fois le prêt terminé, le Brésilien retournera en Espagne mais seulement pour une courte période avant une nouvelle affectation. Et son agent Kia Joorabchian au Mirror a clarifié sa relation avec Tottenham après son saut aux Spurs: «Philippe Coutinho n’a aucun problème personnel avec Daniel Levy et Tottenham et ce qui a été dit est complètement faux. L’accord n’a pas été officialisé pour des raisons financières. “

Carlos Soler est l’un des joueurs qui pourraient quitter Valence cet été. Le milieu de terrain de 1997 est très apprécié par Arsenal mais selon les rumeurs du Daily Mail, le club espagnol réclame au moins 40 millions d’euros pour le transfert du joueur.

S’adressant aux microphones de Bild, le directeur exécutif du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a parlé de l’avenir de Jadon Sancho, un joueur suivi par plusieurs grands noms, notamment en Premier League: «Vous devez toujours respecter ce que veulent les joueurs. Nous avons dit devant le Coronavirus que nous aimerions que Jadon reste avec nous. Je peux dire clairement que malgré la crise, les clubs riches ne peuvent pas penser à obtenir des rabais de notre part. Nous ne devons vendre personne en dessous de sa valeur. “