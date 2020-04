Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 4 avril

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

Sportweek fait le point cette semaine sur l’avenir de Mauro Icardi. Le séjour du joueur au Paris Saint-Germain (qui a droit à un remboursement de 70 millions) est plus incertain que jamais. La fête d’anniversaire de l’Argentine organisée par Wanda Nara et qui impliquait d’autres joueurs du PSG n’est pas descendue à la direction parisienne et surtout à la propriété qatari. De plus, ses caractéristiques techniques ne semblent pas nécessaires avec l’équipe qui s’appuie principalement sur des joueurs fantaisistes comme Mbaoppé, Neymar et Di Maria et les fans eux-mêmes préfèrent Edinson Cavani.

La Gazzetta dello Sport fait le point sur l’Inter marché en évoquant le rajeunissement de l’équipe avec Marcelo Brozovic comme point fixe. Le milieu de terrain est un pilier de l’équipe et pour cette raison, le club vise à supprimer la clause de résiliation de 60 millions de dollars qui est en fait maintenant une menace pour les Nerazzurri. L’objectif est d’ajuster l’engagement de 3,5 millions et de prolonger l’accord, de 2022 à 2024 et sans clause.

Le Corriere dello Sport en kiosque souligne aujourd’hui les contours d’un éventuel échange qui aurait le sensationnel: Matthijs de Ligt à Manchester United en échange du retour de Paul Pogba à la Juventus. Une possibilité redoutée par l’Angleterre ces dernières heures, mais qui n’échauffe pas la Juventus, qui aimerait évidemment les Français mais sans sacrifier le super coup de l’été dernier. En Espagne, quant à lui, on parle d’un flashback du Real pour le champion du monde de France.

Si Pioli n’était pas confirmé, son successeur serait l’entraîneur numéro “9” après Allegri. Et si il y a quelques semaines le profil de Ralf Rangnick semblait le plus proche des idées de Gazidis et de ses plus proches collaborateurs (Almstadt et Moncada), les hésitations des Allemands sur la possibilité d’accepter une tâche aussi importante ont donc relancé la candidature de Luciano Spalletti . Comme le souligne le Corriere dello Sport, celui de la Toscane est un nom que Milan avait pris en considération à une époque déjà suspecte. Objectif déclaré pour les Rossoneri: le retour en Ligue des champions, objectif que Spalletti a atteint à 11 reprises depuis 2004-2005.

Milan veut repartir d’Alessio Romagnoli, pilier du présent et de l’avenir. Le club milanais n’a en effet aucune intention de se priver de son capitaine et prêt à l’armer. Le défenseur a un contrat jusqu’en 2022, mais les dirigeants de via Aldo Rossi – tels que rapportés par la Gazzetta dello Sport – veulent traiter l’affaire en temps opportun, avec l’intention de ne pas se retrouver dans des situations similaires à celles de Gigio Donnarumma.

RENOUVELLEMENT – Selon l’indiscrétion rapportée par le club, Milan proposera prochainement le renouvellement à Romagnoli, déterminé à soutenir un partenaire défensif qui s’adapte à ses caractéristiques. L’idée qui fait son chemin vers les étages supérieurs du club est de construire la centrale électrique de demain à la maison. Un nom avant tout: Matteo Gabbia.

AVENIR – Le garçon, fraîchement renouvelé jusqu’en 2024, a passé avec une grande facilité les mini-tests auxquels Pioli l’a soumis et a émerveillé tout le monde pour sa personnalité. Milan pensait que cela lui donnerait une autre expérience de prêt, mais Gabbia a montré qu’il avait la qualité et le caractère nécessaires pour supporter le poids de la chemise. Il pourrait être l’autre pivot de l’arrière-garde milanaise.

La Gazzetta dello Sport fait le point sur le marché rom. Les Giallorossi comptent actuellement six défenseurs centraux: trop même pour une équipe engagée sur trois fronts. Le point fixe est Gianluca Mancini. Le club est également prêt à se concentrer fortement sur les jeunes Ibanez et Cetin tandis que pour la quatrième case ils tenteront de racheter Chris Smalling, auteur d’une excellente saison. L’Anglais est prêté par Manchester United et les Red Devils et le joueur devront être convaincus. Sinon, allez au marché, avec Vertonghen expirant et Lovren, réservez à Liverpool, comme remplacements de luxe possibles. Le voyage s’est terminé pour Fazio et Juan Jesus, qui ne sont pas dans les bonnes grâces de Paulo Fonseca et qui perçoivent un engagement trop élevé pour la prestation fournie.

La Juventus travaille à l’étranger. Après l’arrivée de Kulusevski en janvier, le club de la Juventus travaillerait pour amener Ferran Torres à Turin. L’extérieur de Valence a renouvelé son contrat avec le club espagnol et après avoir signé, il a refusé toute avance mais l’espoir est que le joueur puisse changer d’avis pendant le mercato d’été.

Échange avec De Sciglio – La prochaine fenêtre de marché, compte tenu de la baisse des liquidités due à l’arrêt des championnats pour l’urgence du coronavirus, pourrait être caractérisée par plusieurs échanges. Un simple échange, écrit l’édition d’aujourd’hui de Tuttosport, pourrait être la clé de la Juventus pour se rendre à Torres. Le club de la Juventus pourrait proposer Valence Mattia De Sciglio ou Daniele Rugani, alors que les Espagnols auraient besoin d’un défenseur central.

Riccardo Marchizza est le nom de famille de la défense de Turin. Selon ce que dit Tuttosport, en fait, la centrale électrique appartenant à Sassuolo et prêtée à La Spezia se porte bien en Serie B et le club de grenade l’aurait ciblée. L’entraîneur piémontais Moreno Longo le connaît depuis un certain temps et l’aurait demandé pour l’année prochaine. Marchizza est sous contrat avec Sassuolo jusqu’en 2022 et sa valorisation est d’environ 6 millions d’euros.

En quittant Naples, reste Allan. En janvier 2019, il a touché le PSG, prêt à atteindre environ 60 millions pour l’arracher aux bleus, loin des 80 demandés par le club napolitain. Maintenant – écrit Corriere dello Sport – le PSG connaît le passé et le club le plus intéressé est l’Everton de Carlo Ancelotti: une option qui devrait rester en attente d’une évolution.

Karl-Heinz Rummenigge parle de la situation de transfert et de tout changement: “Nous devons parler à Infantino car finalement c’est sa responsabilité. Il y a des questions urgentes à résoudre: par exemple nous avons Coutinho jusqu’à fin juin. Et si la Bundesliga avec clôture avant le 30 juin? Et si nous devions jouer en Ligue des champions plus tard? Pouvons-nous utiliser Coutinho? Dans quelles circonstances? Devrons-nous discuter de ces problèmes dans les semaines à venir. Je suis conscient que la FIFA trouvera une solution intelligente et que la compétitivité de la le club ne sera pas affecté. “

Keita Balde Diao: “À Munich, il y a beaucoup d’organisation, beaucoup de contrôle. Les gens respectent les règles de sécurité. Bien sûr, je fais les mêmes choses que j’ai fait: me lever en même temps, manger les mêmes choses, je m’entraîne en même temps. Je fais salle de gym à domicile avec les outils que le club nous a donnés. Jouer sans public? Je n’aime pas du tout, ce serait frustrant et c’est difficile de jouer. “

Heureux à Monaco: “C’est ma deuxième année, avec Roberto Moreno nous avons retrouvé la stabilité. Nous avons une bonne équipe, c’est un bon club.”

Futur où? “Voyons ce qui s’est passé. J’adorerais jouer en Espagne à un niveau professionnel. Tôt ou tard, je voudrais y retourner. Quelle équipe? Je n’ai pas d’équipe permanente mais je suis un peu culé.”

L’accord de prêt d’Odion Ighalo pour Manchester United expirera le 31 mai, mais selon la presse britannique, le joueur sera racheté par Shanghai Shenhua. Accord de 17 M £. Selon des rapports de Sky Sports, les proches du joueur ont déclaré que les Red Devils offriraient un engagement de 400 000 £ par semaine jusqu’en 2024. Ighalo, 30 ans, est arrivé à la fin du marché de janvier en récoltant 8 apparitions et en marquant 4 buts.

Historique du Mundo Deportivo avec Barcelone qui a promis à Neymar de l’acheter l’été dernier. Le pacte était: “Soit cet été, soit le prochain”. Le Paris Saint-Germain n’a pas laissé partir son 10e et, entre-temps, le Real Madrid avait lui aussi évolué. Juste pour éviter un transfert vers les plus grands rivaux, les Catalans auraient promis de le ramener porter la chemise Blaugrana au plus tard à l’été 2020.

Depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2016, Laurent Blanc n’a plus trouvé de banc. Pourtant, l’entraîneur en trois ans dans la capitale française a remporté 3 championnats, 2 coupes de France et 3 coupes de Ligue. Selon ce que rapporte Fotomac, le Fenerbahçe pense à lui pour se ressusciter. L’équipe est actuellement à la septième place de la Super Lig turque.

Philippe Coutinho est de plus en plus éloigné de Barcelone. Le célèbre journal espagnol Marca tente de faire le point sur la situation contractuelle de l’ancien brésilien Inter et Liverpool: les parties ne semblent pas avoir trouvé d’accord et le joueur quittera probablement le club lors de la prochaine session de marché. Le nœud crucial n’en reste qu’un: à ce jour, il n’y a pas d’offres concrètes pour le joueur vert et or, qui a également un engagement lourd et un contrat jusqu’en 2023.

Harry Kane ne serait pas transférable depuis Tottenham. Selon le Manchester Evening News, Manchester United avait entamé des contacts avec les Spurs pour comprendre la situation, mais depuis Londres, la réponse était claire: en vertu du contrat jusqu’en 2024, l’attaquant de l’équipe nationale ne bougera pas.

Regards sur l’Espagne pour Arsenal, toujours attentif au marché des jeunes. Pour la prochaine saison, il s’agit de Cesar Gelabert Pina, un milieu de terrain de classe 2000 appartenant au Real Madrid. Avant même la propagation du Coronavirus, les Gunners surveillaient ce profil. En été, il peut y avoir une agression.