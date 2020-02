Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 4 février

© photo de Diego Fornero / Torinogranata.it

TURIN, LONGO EST LE NOUVEAU COACH. DIEGO LOPEZ ARRIVE EN BRESCIA. SPALLETTI: “MILAN M’A CONTACTE, MAIS QUELQU’UN A DECIDE DE ME PAYER POUR ME FAIRE RESTER A LA MAISON”. PARME, CHERCHE HÉBERGEMENT POUR GERVINHO. INTER, RADU OU MUSSO POUR POST-HANDANOVIC. ROME, UNDER ET JUAN JESUS ​​SUR LE MARCHÉ. DI CAMPLI: “ORSOLINI-JUVE? LAISSER RICCARDO EN PAIX”. UDINESE, PRISE PRODL. NAPLES, OBJECTIF KUMBULLA. LE SPAL ENTRE MATRI ET PEPITO ROSSI

L’aventure sur le banc turinois de Walter Mazzarri se termine, qui a trouvé l’accord de résolution consensuelle avec Turin. À sa place vient Moreno Longo.

Eugenio Corini est à deux pas de l’exemption dans la maison de Brescia. Selon ce que recueille TMW, les Hirondelles ont décidé, malgré la confirmation dimanche et après plusieurs contacts aujourd’hui, de s’appuyer sur Diego Lopez: demain la signature du technicien uruguayen est attendue, qui avec le club du patron Cellino a trouvé un accord de un an et demi.

Luciano Spalletti a parlé des rumeurs qui circulaient à la fin de l’année dernière sur son possible retour sur le banc, conduisant Napoli à la place d’Ancelotti. Et il a précisé: “Je pense que Napoli a bien choisi. Gattuso est un jeune entraîneur émergent qui répare les choses. Je n’ai pas été contacté par Napoli. J’ai été contacté par Milan, comme vous le savez après un certain temps que j’avais été puis il a été décidé de me payer en restant à la maison et je suis resté à la maison. “

Gervinho. a été exclu de l’équipe après l’échec de la passation (que Parme considère comme officialisée) à Al Sadd et maintenant le réalisateur Faggiano essaie de comprendre s’il existe une possibilité de vente sur l’un des marchés encore ouverts, comme le russe. Le problème est le chiffre de la carte, car Al Sadd était prêt à dépenser jusqu’à 5,5 millions pour lui.

Deux cessions prévues en juin pour rééquilibrer les comptes. Les Roms ont décidé de vendre Juan Jesus, pour qui il y a des intérêts de la Russie, mais aussi de Cengiz Under: dès les adieux du turc Petrachi, il compte obtenir des fonds pour éviter tout type de problème lié à l’UEFA.

Ionut Radu, un Roumain prêté aujourd’hui à Parme et déjà détenu par les Nerazzurri et Juan Musso, un Argentin d’Udinese, pourrait récupérer l’héritage de Samir Handanovic à l’Inter. L’entreprise envisage sérieusement de soutenir un adjoint de grande valeur.

Donato Di Campli, l’agent de Riccardo Orsolini, a évoqué les rumeurs selon lesquelles la Juventus souhaiterait reprendre le camp de Bologne: “Laissons Riccardo jouer en paix. Chaque fois qu’il marque, la rumeur selon laquelle la Juventus l’a achetée sort: ce n’est pas vrai. C’est un joueur de Bologne et c’est tout, son avenir sera décidé par lui et le club “.

L’Udinese annonce avoir sécurisé les performances sportives de Sebastian Prodl. Le défenseur autrichien a signé un contrat qui le liera au club jusqu’au 30 juin 2021.

Si Amrabat s’est estompé, avec le milieu de terrain terminé à la Fiorentina après un long face à face, il ne devrait pas en être de même pour Marash Kumbulla, un autre joyau de Hellas Verona. Le chef de Napoli, Cristiano Giuntoli, aurait arraché un premier oui au centre défensif à propos de son arrivée à la cour de Gattuso. La négociation est encore loin de s’achever, mais un petit pas en avant semble avoir déjà été franchi.

Pour tenter de résoudre le problème de l’objectif, la direction de SPAL penserait au marché des transferts gratuits. Il y a deux noms en vue: Alessandro Matri, libéré le dernier jour du marché de Brescia, et Giuseppe Rossi, un ancien attaquant de Villarreal et de la Fiorentina, arrêté depuis mai 2018 après encore un autre problème au genou dans sa carrière très troublée.

L’avenir de Giannelli Imbula n’a pas encore été décidé. Le milieu de terrain est en effet hors du projet Lecce et le club du Salento a reçu de nombreuses offres pour lui, qui restent cependant la propriété de Stoke City. Possible que le joueur puisse résilier son contrat, puis se marier là où il croit le mieux.