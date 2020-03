Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 4 mars

AC MILAN ENTRE RENOUVELLEMENT DE LA DIRECTION ET MARCHÉ. iBRA POURRAIT RESTER APRÈS UNE COMPARAISON AVEC RANGNICK. INTER RETOURNE À LA CHASSE POUR UN EXTÉRIEUR GAUCHE, PENDANT QUE LAZIO CONTINUE À PENSER À GIROUD.

Zlatan Ibrahimovic peut rester à Milan, avec ou sans Zvonimir Boban et Paolo Maldini. Les deux managers ont joué un rôle clé dans le retour du Suédois aux Rossoneri, mais en attendant la Serie A profite de l’avant-centre, qui n’a jamais nié se sentir bien sous la Madonnina. Donc, la solution et l’équilibre peuvent encore être trouvés, à la fois avec Gazidis / Elliot et avec qui, éventuellement, sera aux commandes. Et Ralf Rangnick en ce sens semble décidément en avance sur tout le monde. En ce sens, une éventuelle discussion est envisagée avec l’actuel coordinateur du monde Red Bull, qui pourrait devenir dt (et coach?) À Milan. Ibrahimovic veut entendre quels sont les choix de l’Allemand qui, pour sa part, semble aimer le séjour d’Ibra au-delà des choix qu’il fera ensuite. En ce sens, si Ibrahimovic obtient des certitudes – techniques, pas d’emploi – il pourrait également décider de rester. Les mariages ont évidemment lieu en deux et les prochains mois seront encore décisifs. Pendant ce temps, Elliott aurait refusé une proposition de 1,2 milliard d’euros pour Milan. Dan Friedkin – maintenant à deux pas de devenir le nouveau propriétaire des Roms – a proposé ces derniers mois la figure au sommet des Rossoneri, obtenant un non en réponse. L’AC Milan travaille également pour le personnel de Ralf Rangnick. C’est l’indiscrétion qui explique comment Kornetka et Volz figurent parmi les candidats et que l’idée du manager de Leipzig n’est pas celle du partenariat d’Ivan Gazidis, mais celle d’un cadre italien en poste à Milanello. Le problème pourrait venir des principes de l’ancien Arsenal, car il est rappelé que Rangnick, à l’époque de Leipzig, s’était prononcé contre les banderoles antiracistes. Chapitre Boban: le Croate n’a pas l’intention de faire des remises à Milan. C’est le portrait qui explique comment le Croate ne veut pas mettre fin à sa carrière sans se battre. L’engagement de Boban devrait être d’environ 2,5 millions d’euros – 3 pour Maldini – et il n’a pas l’intention d’abandonner. Avec la rupture de Zvonimir Boban avec Ivan Gazidis et par conséquent avec la propriété de Milan, quel sera l’avenir de Paolo Maldini? C’est la question principale pour le club Rossoneri à l’avenir. Elliott ne semble pas disposé à prendre des mesures contre lui, mais s’il veut rester, il devra partager la nouvelle stratégie d’entreprise. Pour l’instant, la démission du manager milanais n’est pas arrivée, mais son séjour est encore assez compliqué.

La Fiorentina travaille au renouvellement de ses bijoux. Le directeur sportif Daniele Pradè négocie les prolongations de Dusan Vlahovic et Federico Chiesa, tandis que Martin Caceres a pris l’option de renouvellement, prolongeant le contrat pour une autre année. Inter à la recherche d’un senior gaucher. Le prénom dans les souhaits d’Antonio Conte reste celui de Marcos Alonso, arrière espagnol de Chelsea. On ne dit pas que les Britanniques sont prêts à se priver de l’ancienne Fiorentina, valorisée en janvier sur 40 millions d’euros. Plus facile de se rendre à Emerson Palmieri, toujours dans la maison des Bleus, tandis que l’alternative mène au Kostic serbe de l’Eintracht Francfort, avec des caractéristiques plus offensives, mais en tout cas également adapté au 3-5-2 Nerazzurri. Rome attend le transfert de propriété, mais entre-temps, la première étape sur laquelle Friedkin a été catégorique est le maintien des actifs stratégiques les plus importants. Ou, au moins, pensez que vous pouvez le faire. Évidemment deux surtout, Zaniolo et Pellegrini. Ils ne partiront pas en juin, même si les comptes devraient être inquiétants (nous nous dirigeons vers une projection de -110 pour la clôture du bilan de Giallorossi). Le commerce, à terme, concernera quelqu’un d’autre (Under est l’un des principaux suspects, par exemple), espérant ainsi baisser les coûts d’une autre manière. Comme, comment? Se débarrasser éventuellement de certains contrats lourds. Les joueurs qui tenteront de se placer en juin sont les différents bergers, Nzonzi (reviendra du prêt à Rennes), Juan Jesus, Fazio et Perotti. Toutes les personnes qui gagnent de 2,2 (de Jésus) à 4,5 (de Berger). Il est donc clair que beaucoup dépendra également de la participation ou non à la prochaine Ligue des champions.

Chapitre Lazio. Igli Tare a en tête un plan précis pour arriver à ce qui est devenu incontrôlable à la fin de la session de marché d’hiver. L’objet du désir est Olivier Giroud, un attaquant à l’expiration de son contrat avec Chelsea. Le biancoceleste ds voudrait tenter l’assaut dans ce laps de temps entre la fermeture de la Premier League le 17 mai et le début du Championnat d’Europe le 12 juin. Pour être offert au champion du monde de Russie, la Lazio a un accord triennal de 3,5 millions de bonus plus. Entre l’infirmerie et les salles de société de la maison Lazio, Senad Lulic est le nom du moment. Alors que la partie tente de se remettre le plus rapidement possible du problème de la cheville, le club de biancoceleste poursuit les négociations pour le renouvellement du contrat qui expire actuellement en juin. Pour un nouvel accord annuel entre la société bosniaque et présidentielle Lotito, seule la signature semble manquer.