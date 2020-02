Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 5 février

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Brescia a soulevé Eugenio Corini de la position d’entraîneur de la première équipe. La société lombarde a confié la gestion technique de la première équipe à Diego López.

Rodrigo De Paul il a fait quelques déclarations sur son avenir: “Je le dis calmement: je ne veux pas toujours rester sur la même ligne. J’ai joué la Ligue des champions à 19 ans avec Valence et je veux y revenir. Je veux aller à une Coupe du monde (et maintenant les qualifications commencent) et je veux essayer de gagner la Coupe de l’America qui se joue en Argentine en juin. Puis, en été, nous parlerons de tout le reste. Si je veux être entraîné par Conte? Oui, comme je le ferais de tous les meilleurs entraîneurs. “

Lucas Leiva, milieu de terrain du Lazio avec l’expiration d’un contrat en 2022, il a parlé de son avenir: “Je voudrais rentrer au Brésil avec famille et amis mais les problèmes de sécurité dans le pays me découragent pour le moment. Je manque des déjeuners avec famille et amis mais on ne peut pas tout avoir, Je vais bien ici et je suis content de ce que j’ai accompli. “

Le rachat de Ivan Perisic par le Bayern Munich. Les Bavarois vont pousser fort pour l’année prochaine Leroy Sané Manchester City e Kay Havertz de Leverkusen: plus de 150 millions seront nécessaires pour les prendre tous les deux, c’est pourquoi chaque dépense élevée sera soigneusement évaluée. Pour Perisic, qui s’est fracturé la malléole et devra rester dehors pendant au moins 2 mois, 20 millions seront nécessaires pour la rançon.

Dejan Kulusevski est déjà de la Juventus et Sandro Tonali représente un objectif déclaré pour les Bianconeri l’été prochain. Ces deux jeunes talents ne sont cependant pas les seuls visés par le club champion d’Italie. Ils les aiment aussi beaucoup Eduardo Camavinga (2002) de Rennes, Jude Bellingham (2003) de Birmingham City, Ryan Gravenberch (2002) d’Ajax e Myron Boadu (2001) d’Az Alkmaar.

On peut dire que la possibilité a presque complètement disparu Tahith Chong renouvelle son contrat avec Manchester United. Cette situation ouvre les portes à l’Inter qui, au cours des dernières semaines, a déjà entamé des contacts avec l’étranger néerlandais né en 1999. La compétition ne manque pas, mais grâce au travail de Marotta et Ausilio, le club Nerazzurri serait en pole position.

Inter veut récupérer Cancelo, évalué à environ 50 millions de livres sterling. Les Nerazzurri n’atteindront jamais ce chiffre et la Ville espère qu’un échange comprenant Lautaro Martinez, joueur qui l’été prochain (si le renouvellement ne vient pas) aura une clause de 111 millions d’euros. Pour Guardiola, le deuxième attaquant de l’Inter est l’un des premiers buts du poste Aguero.

Luciano Spalletti est toujours dans les pensées de Milan. L’entraîneur de Certaldo était le premier choix pour l’après-Giampaolo mais l’Inter ne voulait pas lui garantir le congé qu’il avait demandé pour se libérer. Malgré les rumeurs sur Rangnick et le bon travail accompli par Pioli, l’ancien entraîneur de la Roma est le favori pour la saison prochaine.

Assaut sur un talent turinois par Salzbourg. Le club autrichien, grâce à la fermeture du marché des transferts prévue pour demain, a mis à l’assiette 5 millions d’euros pour Wilfried Singo, Défenseur des grenades de 19 ans. Cependant, le club du président Urbano Cairo aurait envoyé la proposition de la société détenue par Red Bull à l’expéditeur.