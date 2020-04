Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 6 avril

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

En été, la Juventus fera tout son possible pour ramener à Turin Paul Pogba de Manchester United et est prêt à sacrifier trois joueurs pour les fonds nécessaires. Les joueurs sortants sont Miralem Pjanic, que Paris Saint-GErmain aime beaucoup, mais aussi à Barcelone et au Real Madrid, Douglas Costa et Federico Bernardeschi. Cependant, Pogba n’est pas la seule cible Paratici qu’il continue de surveiller Sergej Milinkovic-Savic du Latium. Pour l’attaque, cependant, le but est l’extérieur Ferran Torres de Valence qui est cependant également dans le collimateur du Borussia Dortmund prêt à lui garantir un rôle de premier plan. La Juve peut cependant jouer deux cartes: la présence de CR7 et la vente d’une entre Mattia De Sciglio et Daniele Rugani.

Dans la maison Inter, en revanche, nous travaillons pour garder Lautaro Martinez de plus en plus objectif des grands d’Espagne. Après Barcelone, en fait, le Real Madrid penserait également à l’Argentin même si dans les plans des Blancos le but numéro un est représenté par Erling Haaland du Borussia Dortmund. Inter sont également intéressés par Ivan Rakitic hors de Barcelone et aussi dans les sites de la Juventus et de Milan. Le Croate, cependant, voudrait rester en Espagne et remettre le maillot de Séville. De grandes manœuvres de l’autre côté du canal avec Ralf Rangnick grand coup de coeur pour le banc après le rejet par le duo Maldini-Boban en octobre dernier. Sur le front des footballeurs, les Rossoneri vont essayer de se retenir Zlatan Ibrahimovic et ils pourraient apporter un autre grand ex comme en rouge et noir Thiago Silva dont l’agent n’a pas fermé à son retour. Quant au milieu de terrain, l’objectif est Lucas Torreira Arsenal qui est évalué à 40 millions d’euros. Pour arriver à ce chiffre, le club milanais pourrait sacrifier Kessie et Paquetà avec le premier qui, cependant, pourrait être offert à Napoli pour se rendre à Arkadiusz Milik de Naples.

Naples qui, en plus de rechercher un héritier potentiel de l’avant-centre polonais, doit faire face à certaines demandes pour ses talents. Dans l’ensemble Fabian Ruiz que le Real Madrid aime vraiment, prêt à mettre dans l’assiette Lucas Vazquez ou peut-être même que Luka Jovic que les Napolitains aiment beaucoup. Pour les voies latérales, les noms sont ceux de Borna Barisic des Glasgow Rangers, Kostantinos Tsimikas Olympiacos, et le duo de Barcelone Junior Firpo et Marc Cucurella.

Chez nous à Rome, des travaux sont en cours pour rénover Luca Pellegrini, qui est résolument tournée vers l’avenir dans les plans de l’entreprise et du technicien. L’objectif est de renouveler avec la suppression ou l’augmentation de la clause de résiliation, actuellement fixée à 33 millions d’euros, en complément de la retouche de l’engagement. Pour l’attaque, le but est plutôt Pedro, laissant Chelsea, sur lequel, cependant, il y a aussi l’autre club de la capitale, à savoir la Lazio, et Barcelone. La Lazio qui travaille à prolonger le contrat du gardien de but jusqu’en 2025, avec un salaire de 1,5 million plus les primes Thomas Strakosha

Le marché de Turin qui travaille pour apporter de la grenade pourrait être très animé Giacomo Bonaventura près de la jonction avec Milan. Toujours au milieu de terrain suivre Roberto Gagliardini Inter Milan où le défenseur pourrait se rendre Armando Izzo. Pour l’attaque, les cibles sont Andrea Petagna de SPAL, mais acheté en janvier à Naples, et Andrea Pinamonti de Gênes. La Sampdoria travaille plutôt pour amener le milieu de terrain offensif en Italie Hatem Ben Arfa qui devrait quitter le Real Valladolid à la fin de la saison.

Arsenal regarde le Paris Saint-Germain pour renforcer sa défense et c’est pour cette raison qu’il a fait une offre pour le camp Layvin Kurzawa que Barcelone aime aussi. A sa place il pourrait arriver dans la capitale française Serge Aurier de Tottenham qui a exprimé son intention de mettre fin à sa carrière avec les Parisiens. Liverpool, en revanche, en plus de prendre la volonté de Van Dijk de devenir une légende du club, vise deux talents du Borussia Monchengladcbah: ce sont le milieu de terrain suisse Denis Zakaria et l’attaquant français Marcus Thuram. Manchester City est prête à dire au revoir avec style David Silva après 10 ans de militantisme et organise un match d’adieu similaire à celui qui a accueilli un autre drapeau de club comme Vincent Kompany.

Le Bayern Munich travaille sur différents renouvellements de contrats: Thomas Muller devrait encore resserrer ses liens avec les Bavarois et ainsi se préparer à mettre fin à sa carrière dans le club dans lequel il a grandi. Mais Javi Martinez et Thiago Alcantara pourraient également rester dans le club bavarois. Au lieu de cela, il semble destiné à l’adieu Alvaro Odriozola qui veut fortement gagner une place au Real Madrid. Schalke 04 veut renouveler le prêt de Jean-Clair Todibo avec Barcelone pour une autre saison.

Ivan Jovanovic il n’est plus le manager des Emirats Arabes Unis. La Fédération des EAU a officialisé les adieux de l’entraîneur serbe, qui informe de la résiliation du contrat de Jovanovic et de tout son personnel technique.