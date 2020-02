Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 6 février

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

COMPLIQUÉ LE RACHAT DE LA PETITE PETITE, LE SASSUOLO A DIT NON À ROME ET ATALANTA POUR BOGA. GERVINHO PASSE À REINTEGRO. VIA SIMIC DE SAMPDORIA, MAXI OLIVEIRA DE FIORENTINA ET VARGIC DE LAZIO, PREMIÈRE SESSION DE DIEGO LOPEZ À BRESCIA.

Le rachat de Chris Smalling pour les Roms est de plus en plus compliqué. Le Giallorossi souhaite déposer le montant à verser à Manchester United qui reste cependant sur ses positions. Donc, seul un atterrissage en Ligue des champions peut garder les espoirs de le confirmer inchangé.

Sassuolo a retourné deux offres à l’expéditeur au cours du marché de janvier pour Jeremie Boga. L’offensive extérieure aimait à la fois Rome et Atalanta, mais fut déclarée incroyable par la société émilienne.

Après avoir refusé toutes les propositions, Gervinho pourrait bientôt être réintégré à Parme. Seule une piste hypothétique en Major League Soccer subsiste, puisque les propositions de la Russie et du Brésil ont été renvoyées à l’expéditeur.

Longue liste de prétendants pour Andrew Gravillon, défenseur d’Ascoli mais prêté par l’Inter, détenteur de la carte. Pour juin, il y a déjà des demandes de Cagliari, Atalanta, Bologne, Udinese, Turin, Fiorentina et Sassuolo.

Adieux à la Sampdoria et au Latium. Le défenseur central Lorenco Simic, en première partie de saison prêté à Rijeka, se retrouve au DAC en Slovaquie. Au lieu de cela, le gardien de but biancoceleste Ivan Vargic se termine à Koper jusqu’en juin. Enfin, Maxi Oliveira se rend au Mexique, à Juarez, jusqu’au 31 décembre de cette année.

Première séance sous les ordres de Diego Lopez pour Brescia préparant le match contre l’Udinese, fondamental pour le classement. Le président Massimo Cellino était également présent à la formation.

Milan et la Juventus ont travaillé sur l’échange Bernardeschi-Paquetà, mais la situation ne s’est pas matérialisée en raison de l’arrêt d’Ivan Gazidis, PDG du club AC Milan. L’accord aurait été préconisé par les dirigeants Rossoneri, mais l’engagement de 4,5 millions est trop élevé pour les coffres milanais.

La Sampdoria a fermé le débarcadère de la classe 2000 Mikkel Krogh Damsgaard, en provenance de Nordsjælland. Il arrive tout de suite et a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2024.

LE MARCHÉ EN ANGLETERRE FERME LE PREMIER SEPTEMBRE, COMME LES AUTRES. RISQUE DE LIBÉRATION POUR MESSI? POGBA DÉCIDE DE QUITTER UNITED

Maintenant c’est officiel, même en Angleterre le marché des transferts fermera le 1er septembre. Les clubs de Premier League ont voté, après les matches précédents, pour s’aligner sur les autres marchés européens. La fermeture de la session d’été du marché en Angleterre est donc fixée au 1er septembre à 17h00 (heure locale).

Le procès Abidal-Messi pourrait se terminer avec le transfert gratuit de Pulce. Une image résolument extrême mais qui ne peut être totalement exclue, compte tenu d’un contrat jusqu’au 30 juin 2021 et de la clause faite pour se libérer.

Cela pourrait vraiment être la dernière saison de Paul Pogba à Manchester United. La guerre intérimaire entre Mino Raiola et le guide technique des Red Devils pourrait se terminer par la vente du milieu de terrain, poursuivi par la Juventus et le Real Madrid.

Bordeaux a renouvelé le contrat avec Jimmy Briand, le nouveau recruteur iranien est le Croate Skocic, Brighton a blindé Propper jusqu’en 2023, Larissa a fermé pour l’ancien Udinese Gabriel Torje.